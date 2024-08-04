Все участники плей-офф Олимпиады известны. А кто те пять героев, которые их туда затащили?

Вот и завершился групповой этап олимпийского баскетбольного турнира, но грустить по этому поводу точно не надо. Ведь впереди самое интересное — плей-офф. Матчи в группе подарили болельщикам много ярких эмоций, за которые все мы и любим баскетбол. Команды подняли планку ещё в 1-м туре и не отпускали её вплоть до заключительных игр перед встречами на вылет. Канада, Австралия, Германия, Франция, США, Сербия, Бразилия и Греция — уже в плей-офф. Ну а кто те пять героев, которые вывели свои сборные в заветную стадию матчей на вылет?

1. Бруно Кабокло

Бруно Кабокло, Олимпиада-2024 Фото: fiba.basketball

Заключительный тур начинался с противостояния Бразилии и Японии — матча, значимость которого для обеих национальных команд трудно переоценить. У обоих соперников до очного противостояния в графе «победы» значились прочерки, и единственный шанс на проход дальше заключался в том, чтобы первую победу наконец добыть. Бразильцы начали встречу увереннее и вплоть до середины третьей десятиминутки держали всё под контролем. Но японцы не были бы японцами, если бы не предприняли попытку её ход переломить. Яркая встреча с 69 «трёшками» в итоге осталась за бразильцами, которые дожали обескровленных соперников (Руи Хатимура игру пропускал) в концовке. Ну а главным творцом успеха южноамериканцев стал 28-летний форвард Бруно Кабокло. Своей команде он принёс 33 очка (реализовав четыре из четырёх бросков из-за дуги), а также сделав немыслимые 17 подборов и отдав одну передачу.

2. Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо, Олимиада-2024 Фото: fiba.basketball

Австралийцы перед матчем с греками были в более выигрышном положении, так как одну победу до этого уже одержали. Сборная Греции же обе предыдущие встречи проиграла и на плей-офф могла рассчитывать лишь в случае победы. Понимая это, подопечные Вассилиса Спанулиса не стали откладывать дело в долгий ящик и попытались всё решить ещё до перерыва. И хотя первая четверть проходила в равной борьбе, во второй доминировали именно греки (28:12). Невероятно, но австралийцы в игру вернулись и имели все шансы даже выгрызть победу. Однако у Янниса Адетокунбо были другие планы. Форвард был особенно хорош в двух первых десятиминутках, когда регулярно наказывал соперников быстрыми прорывами. Но и во второй половине сделал всё, чтобы дать шанс своей стране. Грик Фрик, как и подобает лидеру, провёл на площадке больше времени, чем кто бы то ни был в составе обеих команд (32.48), а также оказался самым результативным игроком матча (20 очков, семь подборов и шесть передач).

3. Деннис Шрёдер

Деннис Шрёдер, Олимпиада-2024 Фото: fiba.basketball

Германия и Франция в очном матче решали, кто из них станет победителем группы, ведь обе команды в своих первых двух встречах соперников одолели. Борьбу в итоге болельщики увидели лишь в первой четверти, а также в четвёртой десятиминутке, когда «трёхцветные», ненадолго поймав кураж, попробовали устроить погоню. Однако немцы в тот день были слишком хороши и игру уверенно забрали. Уже по традиции крайне уверенно действовал разыгрывающий бундестим Деннис Шрёдер. 26 очков, четыре подбора и девять результативных передач. Именно Деннис во многом не позволил французам вернуться в четвёртой четверти, когда они, подгоняемые трибунами, понеслись вперёд. Очень сильный матч провёл Франц Вагнер, но мы выбираем всё-таки одного. Возможность сказать своё слово в плей-офф у Франца ещё точно будет. Германия к нему, кстати, подойдёт как сборная, пропустившая меньше всех очков среди всех сборных на групповом этапе (221).

4. Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс, Олимпиада-2024 Фото: fiba.basketball

Энтони Эдвардс перед стартом Олимпиады недвусмысленно заявлял, что считает себя первой опцией в нападении в звёздной американской сборной. В 3-м туре турнира Энтони показал, что говорил не просто так. В матче с Пуэрто-Рико, который для американцев уже, правда, мало что значил, лидер «Миннесоты» вдоволь утолил свой голевой аппетит, набрав ровно четверть от очков всей американской сборной (26). В дополнение к этому Эдвардс совершил три подбора и отдал столько же результативных передач.

5. Богдан Богданович

Богдан Богданович, Олимпиада-2024 Фото: fiba.basketball

Сербы приезжали на Олимпиаду как одни из претендентов на медали, а южносуданцы – как сборная, которая может дать бой США. Матч этих команд закрывал групповую стадию турнира. Оба соперника подходили к противостоянию, не гарантировав себе участия в плей-офф, но у балканских баскетболистов положение было получше. Игра в итоге оправдала все ожидания фанатов и проходила в напряжённой борьбе до последних минут. Победу одержала Сербия, а добиться успеха ей во многом помог атакующий защитник Богдан Богданович, набравший почти треть от всех очков своей команды (30). Также на его счету четыре подбора и восемь результативных передач. Групповая стадия турнира завершилась быстро, но главное — ярко. Впереди — жаркий плей-офф!