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Баскетбол, Олимпиада-2024: лучшие игроки по итогам 3-го тура, групповой этап, кто проявил себя лучше всех

Все участники плей-офф Олимпиады известны. А кто те пять героев, которые их туда затащили?
Виталий Весёлый
Все участники плей-офф Олимпиады известны
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Без них многие сборные могли бы уже отправиться домой.

Вот и завершился групповой этап олимпийского баскетбольного турнира, но грустить по этому поводу точно не надо. Ведь впереди самое интересное — плей-офф. Матчи в группе подарили болельщикам много ярких эмоций, за которые все мы и любим баскетбол. Команды подняли планку ещё в 1-м туре и не отпускали её вплоть до заключительных игр перед встречами на вылет. Канада, Австралия, Германия, Франция, США, Сербия, Бразилия и Греция — уже в плей-офф. Ну а кто те пять героев, которые вывели свои сборные в заветную стадию матчей на вылет?

1. Бруно Кабокло

Бруно Кабокло, Олимпиада-2024

Бруно Кабокло, Олимпиада-2024

Фото: fiba.basketball

Заключительный тур начинался с противостояния Бразилии и Японии — матча, значимость которого для обеих национальных команд трудно переоценить. У обоих соперников до очного противостояния в графе «победы» значились прочерки, и единственный шанс на проход дальше заключался в том, чтобы первую победу наконец добыть. Бразильцы начали встречу увереннее и вплоть до середины третьей десятиминутки держали всё под контролем. Но японцы не были бы японцами, если бы не предприняли попытку её ход переломить. Яркая встреча с 69 «трёшками» в итоге осталась за бразильцами, которые дожали обескровленных соперников (Руи Хатимура игру пропускал) в концовке. Ну а главным творцом успеха южноамериканцев стал 28-летний форвард Бруно Кабокло. Своей команде он принёс 33 очка (реализовав четыре из четырёх бросков из-за дуги), а также сделав немыслимые 17 подборов и отдав одну передачу.

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 12:00 МСК
Япония
Окончен
84 : 102
Бразилия
Япония: Тогаси, Jacobs, Kawamura, Hiejima, Toews, Хатимура, Ватанабэ, Baba, Hawkinson, Tominaga, Watanabe, Yoshii
Бразилия: душ Сантуш, Felicio, Louzada, Бените, Уэртас, Сантос, Meindl, Нето, De Paula, Перейра, Кабокло, Dias

2. Яннис Адетокунбо

Яннис Адетокунбо, Олимиада-2024

Яннис Адетокунбо, Олимиада-2024

Фото: fiba.basketball

Австралийцы перед матчем с греками были в более выигрышном положении, так как одну победу до этого уже одержали. Сборная Греции же обе предыдущие встречи проиграла и на плей-офф могла рассчитывать лишь в случае победы. Понимая это, подопечные Вассилиса Спанулиса не стали откладывать дело в долгий ящик и попытались всё решить ещё до перерыва. И хотя первая четверть проходила в равной борьбе, во второй доминировали именно греки (28:12). Невероятно, но австралийцы в игру вернулись и имели все шансы даже выгрызть победу. Однако у Янниса Адетокунбо были другие планы. Форвард был особенно хорош в двух первых десятиминутках, когда регулярно наказывал соперников быстрыми прорывами. Но и во второй половине сделал всё, чтобы дать шанс своей стране. Грик Фрик, как и подобает лидеру, провёл на площадке больше времени, чем кто бы то ни был в составе обеих команд (32.48), а также оказался самым результативным игроком матча (20 очков, семь подборов и шесть передач).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 14:30 МСК
Австралия
Окончен
71 : 77
Греция
Австралия: Ландейл - 17, Миллз - 13, Дэниэлс - 11, Гидди - 9, Экзам - 6, Кэй - 6, Деллаведова - 3, Маквей - 3, Магней - 3, Грин, Инглс, Рит
Греция: Адетокунбо - 20, Уолкап - 18, Толиопулос - 13, Митоглу - 13, Калатес - 7, Харалампопулос - 3, Папаяннис - 2, Папаниколау - 1, Ларенцакис, Мораитис, Калаицакис, Хугкас

3. Деннис Шрёдер

Деннис Шрёдер, Олимпиада-2024

Деннис Шрёдер, Олимпиада-2024

Фото: fiba.basketball

Германия и Франция в очном матче решали, кто из них станет победителем группы, ведь обе команды в своих первых двух встречах соперников одолели. Борьбу в итоге болельщики увидели лишь в первой четверти, а также в четвёртой десятиминутке, когда «трёхцветные», ненадолго поймав кураж, попробовали устроить погоню. Однако немцы в тот день были слишком хороши и игру уверенно забрали. Уже по традиции крайне уверенно действовал разыгрывающий бундестим Деннис Шрёдер. 26 очков, четыре подбора и девять результативных передач. Именно Деннис во многом не позволил французам вернуться в четвёртой четверти, когда они, подгоняемые трибунами, понеслись вперёд. Очень сильный матч провёл Франц Вагнер, но мы выбираем всё-таки одного. Возможность сказать своё слово в плей-офф у Франца ещё точно будет. Германия к нему, кстати, подойдёт как сборная, пропустившая меньше всех очков среди всех сборных на групповом этапе (221).

Олимпийские игры (м) . Группа B. 1-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
71 : 85
Германия
Франция: Вембаньяма - 14, Кординье - 10, Фурнье - 10, Батюм - 8, Ябуселе - 8, Лессор - 5, Стразель - 5, Гобер - 4, Нтиликина - 3, Альбиси - 3, Кулибали - 1, де Коло
Германия: Вагнер - 26, Шрёдер - 26, Вагнер - 8, Бонга - 7, Тайс - 7, Фойгтман - 6, Обст - 3, Тиман - 2, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб

4. Энтони Эдвардс

Энтони Эдвардс, Олимпиада-2024

Энтони Эдвардс, Олимпиада-2024

Фото: fiba.basketball

Энтони Эдвардс перед стартом Олимпиады недвусмысленно заявлял, что считает себя первой опцией в нападении в звёздной американской сборной. В 3-м туре турнира Энтони показал, что говорил не просто так. В матче с Пуэрто-Рико, который для американцев уже, правда, мало что значил, лидер «Миннесоты» вдоволь утолил свой голевой аппетит, набрав ровно четверть от очков всей американской сборной (26). В дополнение к этому Эдвардс совершил три подбора и отдал столько же результативных передач.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 18:15 МСК
Пуэрто-Рико
Окончен
83 : 104
США
Пуэрто-Рико: Альварадо - 18, Ромеро - 12, Форд - 10, Ховард - 9, Томпсон - 8, Уотерс - 8, Кондитт - 4, Рид - 4, Клавелл - 4, Торо Барэа - 4, Ортис - 2, Пинейро
США: Эдвардс - 26, Эмбиид - 15, Дюрант - 11, Джеймс - 10, Тейтум - 10, Дэвис - 10, Букер - 9, Карри - 8, Адебайо - 3, Уайт - 2, Халибёртон, Холидэй

5. Богдан Богданович

Богдан Богданович, Олимпиада-2024

Богдан Богданович, Олимпиада-2024

Фото: fiba.basketball

Сербы приезжали на Олимпиаду как одни из претендентов на медали, а южносуданцы – как сборная, которая может дать бой США. Матч этих команд закрывал групповую стадию турнира. Оба соперника подходили к противостоянию, не гарантировав себе участия в плей-офф, но у балканских баскетболистов положение было получше. Игра в итоге оправдала все ожидания фанатов и проходила в напряжённой борьбе до последних минут. Победу одержала Сербия, а добиться успеха ей во многом помог атакующий защитник Богдан Богданович, набравший почти треть от всех очков своей команды (30). Также на его счету четыре подбора и восемь результативных передач. Групповая стадия турнира завершилась быстро, но главное — ярко. Впереди — жаркий плей-офф!

Олимпийские игры (м) . Группа C. 1-й тур
03 августа 2024, суббота. 22:00 МСК
Сербия
Окончен
96 : 85
Южный Судан
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Южный Судан: Джонс, Омот, Малуач, Куол, Куани, Габриэль, Тор, Шайок, Макой, Денг, Какуол, Деч
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