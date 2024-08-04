В прошлом сезоне играл в «Клипперс», а в новом станет игроком «Зенита». Чем известен Мун?

Минувший сезон Единой лиги ВТБ «Зенит» провёл ниже своих ожиданий, оступившись в шаге от финала. В полуфинале соревнований подопечные Хавьера Паскуаля встречались с московским ЦСКА, у которого в тот момент только сменился главный тренер, но особой борьбы армейцам навязать не смогли (2-4 в серии). И всё же закончили чемпионат на позитивной ноте, в матче за третье место одолев краснодарский «Локомотив-Кубань». Однако бронза — не та награда, к которой петербуржцы будут стремиться в новом сезоне. А раз так, к усилению состава под золото клуб с берегов Невы начал готовиться задолго до старта следующего розыгрыша чемпионата.

Очередным приобретением команды на трансферном рынке стал 29-летний американец Ксавьер Мун, который где только не выступал за время своей карьеры. Вторая лига Франции на самом старте, Канада, Израиль, G-лига и, наконец, НБА. Мун обладает небольшими габаритами (188 см, 75 кг), которые давно превратил в свои преимущества. Хорошая стартовая скорость, юркость и лёгкость в движениях создавали проблемы не одному защищавшемуся против него игроку.

Ксавьер здорово видит площадку и может реализовать любой по сложности бросок. «Трёшки» со степ-бэка, флотеры и излюбленные броски со средней дистанции. Когда новобранец «Зенита» присоединился к «Эдмонтон Стингерс» в Канадской элитной баскетбольной лиге (CEBL), то в первом же матче записал на свой счёт 36 очков. В этой лиге американец в итоге три года подряд признавался самым ценным игроком и дважды получал награду MVP финала.

Осенью 2021 года Мун подписал контракт с «Агуа Кальенте Клипперс» — фарм-клубом «Лос-Анджелес Клипперс», выступающим в G-лиге. Приличная статистика атакующего защитника (15,8 очка, 6,7 передачи, 4,4 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч) привела к приглашению в основную команду, в майке которой он и дебютировал в НБА. В прошлом сезоне, который был у него третьим в североамериканской лиге, Ксавьер в 14 играх в среднем набирал 2,4 очка, 1,5 передачи и 1,3 подбора.

Ксавьер Мун (с мячом), сезон-2023/2024 Фото: Harry How/Getty Images

Цифры в статистике могут навести на мысль, что большой угрозы соперникам новичок «Зенита» представлять не будет. Но не стоит обманываться на этот счёт. «Парусники» не просто так держали Муна в своей системе такой долгий срок. Как отмечалось выше, игрок обладает небольшими габаритами, что создавало ему много сложностей в атлетичной НБА. И тем не менее даже там время от времени у него хорошо получалось. В апрельском матче с «Хьюстоном» в регулярке Ксавьер провёл на площадке более 46 минут и за это время набрал 14 очков, а также совершил шесть подборов и отдал столько же результативных передач. В других же лигах у него получалось куда больше и, вполне вероятно, должно получиться в ЕЛ ВТБ.

Пресс-служба «Зенита» отдельно подчеркнула, что Мун может выступать как на позиции атакующего защитника, так и сыграть в качестве разыгрывающего, что повышает шансы на уход из команды француза Томаса Эртеля. Ещё один разыгрывающий сине-бело-голубых, Трент Фрейзер, обладающий схожими с новобранцем габаритами, в июне соглашение с клубом продлил.

Мун стал очередным игроком с опытом в НБА, которого «Зенит» подписал в нынешнее межсезонье. Ранее был Омари Спеллмен, который выступал за «Атланту Хоукс» и «Голден Стэйт Уорриорз». И старый знакомый петербуржцев Алекс Пойтресс, который в североамериканской лиге также поиграл. Но что самое главное — в Петербурге останется Паскуаль, способный раскрыть в каждом игроке их самые сильные качества. Какие качества испанский специалист раскроет в Ксавьере, станет понятно довольно скоро. До нового сезона Единой лиги ждать на самом деле осталось не так уж и долго.