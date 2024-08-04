«В Nike совершили ошибку». Нелепый фейл стоил бренду контракта со Стефеном Карри

Nike — это большое имя в мире профессионального спорта и баскетбола в частности. В начале 70-х Спенсер Хэйвуд стал первым игроком НБА, которого проспонсировал этот бренд, но с тех пор компания разрослась и успела поработать с лучшими из лучших — включая Майкла Джордана, Леброна Джеймса, Коби Брайанта и других. По статистике, в сезоне-2023/2024 кроссовки Nike носили большинство (65%) представителей лиги. Однако Стефен Карри — не один из них. Ведь в далёком 2013 году производитель упустил возможность подписать будущего четырёхкратного чемпиона.

Именно тогда, 11 лет назад, Стеф стал амбассадором Under Armour. На протяжении этого времени у Карри вышло 11 именных моделей кроссовок, а его успех на баскетбольной арене стал залогом колоссального финансового роста фирмы. В марте прошлого года их сделка, изначально рассчитанная до 2024 года, была продлена. И хотя подробности не разглашались, Карри гарантированно останется с Under Armour и после завершения карьеры, а при соблюдении определённых условий его контракт может стать пожизненным. Сейчас игрок также является президентом собственной линейки Curry Brand и имеет долю в компании.

Фигура Карри настолько тесно связана с Under Armour, что многие могли забыть, как в начале своей карьеры он провёл четыре года в сотрудничестве с Nike. Именно эта компания выдала ему контракт после того, как в 2009 году Стеф был выбран «Голден Стэйт» на драфте НБА. Однако после четырёх лет совместной работы, когда контракт уже близился к концу, игрок решил задуматься о смене технического спонсора и провести переговоры с крупнейшими брендами на рынке. Карии было только 25 лет — на тот момент он ни разу не участвовал в Матче звёзд, чего уж говорить о перстнях и наградах MVP.

Стефен Карри, сезон-2015/2016 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Однако в Under Armour поверили в восходящую звезду и решили расщедриться, выдав ему $ 4 млн в год, именную модель обуви и шанс стать лицом компании. В Nike были готовы заплатить только $ 2,5 млн в год — повторять предложение конкурентов там не стали (и не потому, что не могли себе этого позволить). Но это было не единственной проблемой. Встреча, на которой Nike и семья Карри обсуждали возможное сотрудничество, пошла наперекосяк — всё из-за нелепых ошибок представителей бренда. Один из них неправильно произнёс имя Карри, назвав его «Стефáном» и даже не поправив себя. А в презентации, которая, предположительно, была шаблонной и использовалась ранее, опрометчиво оставили имя Кевина Дюранта. Отец Стефа — Делл Карри — рассказывал, что после этого перестал слушать.

Вообще, история этого провального совещания стала весьма скандальной, в том числе потому, что в ней фигурировало имя небезызвестного Нико Харрисона — ныне генменеджера в «Даллас Маверикс». Он проработал в Nike 19 лет, бо́льшую часть из которых занимал должность вице-президента по баскетбольным операциям в Северной Америке. Харрисон присутствовал во время тех самых переговоров с семейством Карри, ещё будучи директором по спортивному маркетингу.

Нико Харрисон бывший руководитель в Nike, ныне генменеджер «Далласа» «Об этом вышла статья, и в ней говорилось, что я неправильно произнёс его имя. Это был не я. Точно не я. Они не знали имя другого человека, но знали меня. И они сказали, что я неправильно произнёс его имя, потому что это привлекательно. Но я очень давно знаю этого парня — с тех пор как он учился в старшей школе. Я представлял его отца. Как я могу неправильно произнести его имя? Я мог бы называть его Сет, но я не мог неправильно произнести его имя. Так что да, в Nike совершили ошибку. По правде говоря, если бы он остался в Nike, сейчас его бизнес был бы просто монструозным».

Другой влиятельный руководитель — Линн Меррит, который сыграл огромную роль в сотрудничестве Nike c Леброном Джеймсом — на встрече со Стефеном не присутствовал. И это был лишь один из аспектов, указывающих на отсутствие большой заинтересованности со стороны компании. Другим был, например, тот факт, что в Nike не собирались устраивать лагерь для молодых игроков, который Карри мечтал провести. Такой шанс предоставили Кайри Ирвингу и Энтони Дэвису, но не Стефу. Сам он в юном возрасте был участником лагеря, организованного для Криса Пола, и возможность самому провести подобное мероприятие многое для него значила.

По словам Делла Карри, всё указывало на то, что в Nike его сын будет баскетболистом «второго эшелона» и не встанет в один ряд с Леброном, Коби или Дюрантом. И этого было недостаточно. В Under Armour были готовы предложить Стефену куда более значимую роль — и не прогадали с этим решением. За годы сотрудничества в компании заработали огромные суммы на продаже фирменной линейки Карри. Только под конец чемпионского для «Голден Стэйт» сезона-2014/2015 продажи баскетбольных кроссовок Under Armour выросли на 754%. А за более чем 10 лет сотрудничества прибыль производителя наверняка исчисляется сотнями миллионов долларов. Вот такую дорогостоящую ошибку допустили в Nike.