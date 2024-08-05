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Олимпиада-2024, Джоэл Эмбиид и освистывание от французских болельщиков: звёзды сборной США вступились за центрового

«Мы все поддерживаем его». Эмбиид под сильным давлением, но звёзды США — на его стороне
Артемий Берстенев
Джоэл Эмбиид под сильным давлением
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Леброн Джеймс чётко дал понять: американская сборная сделает всё возможное, чтобы Джоэлу было комфортно на Олимпиаде.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже разгорелся скандал вокруг Джоэла Эмбиида, звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс», который предпочёл выступать за сборную США, а не Франции. Это решение вызвало волну негодования среди французских болельщиков, которые не скрывали своего недовольства.

После блестящего старта в Лилле Эмбиид теперь готовится к новому вызову — выступлению перед парижской публикой. Хотя французские болельщики вряд ли простят ему выбор в пользу американской сборной, Эмбиид может рассчитывать на поддержку партнёров по команде, включая Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс
Леброн Джеймс
форвард сборной США по баскетболу, четырёхкратный чемпион НБА

«Мы все поддерживаем Джоэла Эмбиида. Он в хорошем настроении, и мы тоже. Как его партнёры по команде, мы просто стараемся быть рядом с ним и оказывать ему поддержку, когда она ему нужна — на площадке и вне её».

До этого Эмбиид рассказал о своём решении играть за американцев: «Это было трудное решение, но всё сводится к уровню комфорта. Как уже говорил, я давно знаю этих ребят [игроков сборной США] и чувствую себя с ними более комфортно, чем с другой стороны [Франции]. На горизонте маячили некоторые трудности со стороны Франции. Но я всегда говорю, что моё место там, где меня ждут и ценят».

Джоэл также упомянул, что на его решение повлияли и другие факторы, такие как рождение его сына в США и возможное чрезмерное давление со стороны французских спортивных чиновников. Его лучший матч на групповом этапе состоялся недавно с Пуэрто-Рико — он набрал 15 очков, сделал три подбора, две передачи и два блок-шота и помог американской команде завершить групповой этап без поражений.

Фото: Кадр из трансляции матча США — Пуэрто-Рико

Забавный момент с Джоэлом Эмбиидом, после которого центровой промахнулся по кольцу. Видео доступно по ссылке.

Завтра, 6 августа, сборную США ждёт четвертьфинальный матч с Бразилией. На турнире осталось восемь команд, и каждая из них в трёх шагах от золотых медалей. Американцы стремятся оправдать ожидания своих многочисленных болельщиков и взять титул.

Да, выбор Джоэла продолжает вызывать обсуждения и споры. Французские фанаты могут выражать своё недовольство, но одно останется неизменным: Эмбиид следовал зову сердца и стремился к комфорту. Пока он старается приносить победы своей команде, его решение становится всё более оправданным. Теперь ему нужно только окончательно привыкнуть к правилам ФИБА.

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