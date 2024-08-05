«Мы все поддерживаем его». Эмбиид под сильным давлением, но звёзды США — на его стороне

На Олимпийских играх 2024 года в Париже разгорелся скандал вокруг Джоэла Эмбиида, звёздного центрового «Филадельфии Сиксерс», который предпочёл выступать за сборную США, а не Франции. Это решение вызвало волну негодования среди французских болельщиков, которые не скрывали своего недовольства.

После блестящего старта в Лилле Эмбиид теперь готовится к новому вызову — выступлению перед парижской публикой. Хотя французские болельщики вряд ли простят ему выбор в пользу американской сборной, Эмбиид может рассчитывать на поддержку партнёров по команде, включая Леброна Джеймса.

Леброн Джеймс форвард сборной США по баскетболу, четырёхкратный чемпион НБА «Мы все поддерживаем Джоэла Эмбиида. Он в хорошем настроении, и мы тоже. Как его партнёры по команде, мы просто стараемся быть рядом с ним и оказывать ему поддержку, когда она ему нужна — на площадке и вне её».

До этого Эмбиид рассказал о своём решении играть за американцев: «Это было трудное решение, но всё сводится к уровню комфорта. Как уже говорил, я давно знаю этих ребят [игроков сборной США] и чувствую себя с ними более комфортно, чем с другой стороны [Франции]. На горизонте маячили некоторые трудности со стороны Франции. Но я всегда говорю, что моё место там, где меня ждут и ценят».

Джоэл также упомянул, что на его решение повлияли и другие факторы, такие как рождение его сына в США и возможное чрезмерное давление со стороны французских спортивных чиновников. Его лучший матч на групповом этапе состоялся недавно с Пуэрто-Рико — он набрал 15 очков, сделал три подбора, две передачи и два блок-шота и помог американской команде завершить групповой этап без поражений.

Фото: Кадр из трансляции матча США — Пуэрто-Рико

Забавный момент с Джоэлом Эмбиидом, после которого центровой промахнулся по кольцу. Видео доступно по ссылке.

Завтра, 6 августа, сборную США ждёт четвертьфинальный матч с Бразилией. На турнире осталось восемь команд, и каждая из них в трёх шагах от золотых медалей. Американцы стремятся оправдать ожидания своих многочисленных болельщиков и взять титул.

Да, выбор Джоэла продолжает вызывать обсуждения и споры. Французские фанаты могут выражать своё недовольство, но одно останется неизменным: Эмбиид следовал зову сердца и стремился к комфорту. Пока он старается приносить победы своей команде, его решение становится всё более оправданным. Теперь ему нужно только окончательно привыкнуть к правилам ФИБА.