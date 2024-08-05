Межсезонье Единой лиги радует. «Локомотив-Кубань» покинули лидеры, но пришли новые герои

Вовсю кипят страсти на Олимпийских играх в Париже, где уже дошло дело до четвертьфиналов, а совсем скоро все узнают обладателя золотых наград. Во всех значимых баскетбольных лигах мира сейчас период межсезонья, когда клубы могут перекроить свой состав как душе угодно. Именно этим и занимается краснодарский «Локомотив-Кубань». Кого недавно подписал клуб и в каком направлении движется — в материале «Чемпионата».

Ранее я рассказывал, как «Локомотив-Кубань» видоизменился. Команду покинули ведущие игроки последних лет: Джейлен Барфорд, Девон Акун-Пёрселл, Окаро Уайт и Александр Щербенёв. Речь всего о трёх баскетболистах, но какое влияние каждый из них оказывал на площадке своим присутствием, описать очень сложно. Щербенёв — мастер розыгрыша, стягивающий на себя внимание взрывными проходами с умением отдать великолепную передачу. Барфорд — тот тип игрока, которого желает заполучить практически любая команда — взрывной, умеющий попадать в цель с разных позиций на паркете, а также любимец всех болельщиков из-за своей невероятной энергии. Акун-Пёрселл — лучший снайпер «Локо» последнего сезона, восполнить потерю будет крайне непросто. Окаро Уайт — единственный игрок в клубе, кто начинал все матчи в стартовом составе на протяжении всего сезона Единой лиги, это уже говорит о многом.

В свою очередь, пришёл Би Джей Джонсон из «Пармы» — форвард, который удивил своей игрой многих в прошлом сезоне Единой лиги. Американец в среднем набирал 18,5 очка, 5,1 подбора, 1,3 передачи и 1,7 перехвата. Затем «Локо» подписал контракт с Антониусом Кливлендом, выступавшим за «Маккаби Тель-Авив» в Евролиге и чемпионате Израиля. Президент клуба Андрей Ведищев заявил, что кубанцы на протяжении двух лет следили за Кливлендом. Руководство краснодарцев тщательно и не спеша выбирает каждого из легионеров, и вот наступила пора объявить о новом баскетболисте.

«Локо» заключил соглашение с Айзейей Уэйли. 26-летний форвард в сезоне-2023/2024 выступал в немецкой Бундеслиге, где играл за «Гейдельберг». В среднем за встречу Айзейя проводил на площадке 27 минут, а также набирал 11,4 очка, делал 8,2 подбора, 1,3 перехвата и совершал 1,2 блок-шота. Спортивный директор краснодарского клуба Виктор Мелешенко прокомментировал подписание так: «Мы тщательно проанализировали игру Айзейи Уэйли. Нас привлекла его энергия, особенно в защите. Уэйли очень подвижный, способен обороняться против нескольких позиций соперника. В нападении он тоже мобилен и сможет помочь на позиции тяжёлого форварда, где сейчас у нас в команде задействовано не так много игроков».

По итогам сезона-2023/2024 Уэйли вошёл в рейтинги лучших игроков Бундеслиги по количеству подборов и блок-шотов. На драфте НБА 2022 года форварда не выбрал ни один из клубов, после чего Айзейя начал карьеру в фарм-команде «Шарлотт Хорнетс» в Лиге развития. Затем последовал мексиканский «Астрос», где он в первый же сезон помог клубу завоевать чемпионство. В нынешнее межсезонье Айзейя играл за «Даллас» в Летней лиге НБА, набирая в среднем 5,6 очка и 4,6 подбора.

Айзейя Уэйли Фото: Tom Weller/Getty Images

В общем, Уэйли — игрок, которого в точности и описал Мелешенко — подвижный, мобильный и способный взять на себя соперника со второй-третьей по пятую позицию. «Локомотив» пытается разнообразить состав: если за нападение в большинстве своём будут отвечать Патрик Миллер, Карвел Андерсон и Джонсон, то с приходом Уэйли клуб усилил прежде всего защиту. Команда желает сбалансировать состав, и это является правильным решением. За счёт одной атаки чемпионом не станешь. Сейчас в составе «Локо» уже есть пять легионеров, получается, на данный момент остаётся одно вакантное место для иностранца. Возможно, краснодарцы поберегут его до Нового года, а там уже попробуют заполучить кого-то исходя из результатов и необходимости усиления конкретной позиции.

Итоги межсезонья для «Локомотива-Кубань» сейчас выглядят следующим образом. Ушли: Акун-Пёрселл, Уайт, Барфорд, Щербенёв, Морис Ндур, Егор Сычков и Захар Ведищев. Пришли: Джонсон, Кливленд, Уэйли, Всеволод Ищенко, Даниил Коско, Михаил Ведищев, Семён Медведев. Переподписали контракт с клубом: Андерсон, Миллер, Кирилл Темиров, Кирилл Елатонцев и Дмитрий Узинский.

«Локо» долгое время играл одним костяком, на первых порах после ухода большинства лидеров будет сложно сразу же найти взаимопонимание с новыми игроками. Но это лишь моё мнение. Возможно, Александр Секулич проведёт настолько впечатляющую работу на предсезонных сборах, что краснодарцы в новом сезоне Единой лиги с ходу предстанут перед нами готовыми к высоким достижениям.

Суперкубок Единой лиги ВТБ стартует 11 сентября, там впервые и увидим новый «Локо» в действии. Может быть, кто-то из клубов ещё удивит нас громкими новостями перед стартом сезона.