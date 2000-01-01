Бронни Джеймс поиграл в баскетбол с Кларксоном и Гарлэндом. Видео

Бронни Джеймс поиграл в баскетбол в топами НБА

Пока Леброн Джеймс выступает за сборную США на Олимпиаде, его сын Бронни во всю готовится к новому сезону. Парень поиграл в баскетбол с Джорданом Кларксоном и Дариусом Гарлэндом. Вышло круто!