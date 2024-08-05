День, когда Хряпа переиграл Стадемайра. Травмы, любовь к ЦСКА и дружба с Моней

Вы читаете материал — специальный проект «Лучшие матчи русских в НБА», приготовленный изданием «Чемпионат». С остальными материалами проекта вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по плашке снизу.

Виктор Хряпа — один из самых легендарных игроков в новейшей российской истории. Ему сопутствует внушительное долголетие в спорте, а также целый ряд титулов и наград. Бигмен не обошёл стороной и НБА, где он пробыл с 2004 по 2008 год.

Видимо, успех Кириленко на первом этапе своей карьеры в «Юте Джаз» спровоцировал ряд команд пристальнее присмотреться к российским игрокам. Тем более в начале 2000-х в нашей стране был целый ряд молодых и очень талантливых игроков, которые в будущем принесут сборной не одну медаль. Среди них были Виктор Хряпа и его друг Сергей Моня, чьи карьерные пути были связаны между собой.

Моня и Хряпа, уроженцы Киева, начинали свои профессиональные карьеры в «Автодоре» Владимира Родионова. Проведя два впечатляющих сезона, Виктор и Сергей перешли в ЦСКА, главный клуб страны. С первого же сезона оба баскетболиста начали выигрывать титулы с армейцами, что повысило их статус и узнаваемость.

Виктор Хряпа и Сергей Моня Фото: Sam Forencich/NBAE/Getty Images

Уже спустя два года Хряпа заявился на драфт НБА – 2004. Сделал он это вместе со своим другом Сергеем Моней. Даже выбрали их очень рядом — Виктора под 22-м номером, а Сергея – под 24-м. Тяжёлый форвард был выбран «Нью-Джерси Нетс», а затем тут же обменян в «Портленд Трэйл Блэйзерс», который задрафтовал Сергея Моню. Друзья снова вместе!

Что это был за «Портленд»? Дрейфующая команда с кучей интересных персонажей, но плохими результатами. Молодой Зак Рэндольф, Шариф Абдур-Рахим, Дэймон Стадемайр, Ник Ван Эксель… Разве не отличная банда под плей-офф? Но нет, команда выступала плохо и даже уволила своего главного тренера Мориса Чикса по ходу сезона. В итоге — 27 побед и 55 поражений.

Да и Хряпа не мог полноценно помочь. Из-за травмы лодыжки он пропустил 31 игру со старта регулярного сезона. Он восстановился и оказался в бушующей команде и, естественно, не чувствовал себя комфортно. В среднем он проводил по 16 минут за матч, где набирал 4,2 очка и 3,4 подбора.

Дэвид Уэсли и Виктор Хряпа Фото: Nick de la Torre/Houston Chronicle via Getty Images

Второй сезон получился куда лучше. К Хряпе присоединился Моня, который решил провести дополнительно один год в ЦСКА перед НБА. «Портленд» смирился с перестройкой, которую затеял тренер Нэйт Макмиллан. Он доверял Хряпе и часто ставил его в стартовый состав. Единственным препятствием была травма колена, беспокоившая игрока.

Именно по ходу сезона-2005/2006 Хряпа провёл бесспорно свою лучшую игру в лиге. Случилось это 23 марта 2006 года в матче с тем самым «Финикс Санз» с праймовыми Стивом Нэшем и Амаре Стадемайром. Несмотря на сопротивление Литтл Лорда и Бориса Диао, Виктор сумел набрать 22 очка, 12 подборов и три передачи. «Трэйл Блэйзерс» всё равно проиграли, команды были слишком разного уровня — 107:125.

Летом происходит то, что очень часто случалось с российскими игроками в НБА — неожиданный обмен, рушащий все планы. Руководство «Портленда» не в чем винить — с помощью Хряпы они смогли выменять права на Ламаркуса Олдриджа, который станет одним из самых статусных игроков в истории франшизы.

Рэджон Рондо, Виктор Хряпа и Брайан Скалабрини Фото: Elsa/Getty Images

«Чикаго» был более конкурентоспособной командой, которая дойдёт в сезоне-2006/2007 до полуфинала Восточной конференции. Хряпа в такой команде почти не получал минут, а ещё перенес травму спины.

Уже летом 2007 года россиянин захотел уехать обратно в Россию. Переговоры «Чикаго» и московского клуба длились долго — только в феврале 2008 года был осуществлены выкуп и возвращение в ЦСКА. Хряпа продолжил свою великую карьеру в России и Европе, где станет легендой столичного клуба, выиграет много чего и в России, и за сборную Россию, и в Европе. Про это вы всё знаете.

Мы продолжаем рассказывать о русских в НБА и будто говорим каждый раз одно и то же. Талантливый ли игрок Хряпа? Да, без всяких сомнений. Мог бы ли он при других обстоятельствах провести более яркую и долгую карьеру в НБА? До начала трёхочковой революции – абсолютно точно.

Виктор Хряпа и титул Евролиги Фото: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images

Но что же пошло не так? Опять не лучшие франшизы, неожиданные обмены в самом начале карьеры. Почти любому захочется вернуться домой, где тебя уважают, ценят, воспринимают лидером, где тебе комфортнее, да и платят приличные деньги.

Стоит понимать, что разница в зарплатах между НБА и Европой тогда не была такой огромной, как сейчас. Возможно, при нынешних условиях некоторые российские игроки предпочли бы продолжать бороться в НБА, а не уезжать в Россию при первых сложностях. Желаем этого будущим российским игрокам в главной лиге мира, и мы будем подробно рассказывать вам об их успехах.