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Германия — Греция, Сербия — Австралия, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 6 августа 2024: обзор матчей

Четвертьфиналы в баскетболе! Германия сыграет с Грецией, а США — с Бразилией. ОИ — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Четвертьфиналы в баскетболе! LIVE
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Проигрывать — уже без вариантов.

Сегодня, 6 августа, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Германия — Греция, Сербия — Австралия, Франция — Канада и Бразилия — США, которые начнутся в 12:00, 15:30, 19:00 и 22:30 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Бразилия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Прямую трансляцию встреч можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). В России следить за играми можно на баскетбольном портале AANBA.ru. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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