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Четвертьфиналы в баскетболе! Германия сыграет с Грецией, а США — с Бразилией. ОИ — LIVE

Сегодня, 6 августа, будет сыграно в общей сложности четыре матча в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Германия — Греция, Сербия — Австралия, Франция — Канада и Бразилия — США, которые начнутся в 12:00, 15:30, 19:00 и 22:30 мск соответственно.

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