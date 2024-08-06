Германия впервые в истории в полуфинале ОИ! Греция с Адетокунбо дала бой чемпионам мира

Групповой этап позади, а, значит, настала пора плей-офф Олимпийских игр во Франции. Только лучшие из лучших добрались до четвертьфинала ОИ-2024. Первыми в матче за выход в полуфинал встретились действующие чемпионы мира из Германии и та, кому повезло пробиться дальше с третьего места в «группе смерти» — сборная Греции. Как проходил матч, кто сиял на паркете и детальный разбор игры — в материале «Чемпионата».

Яннис Адетокунбо борется с Францем Вагнером Фото: fiba.basketball

Казалось, Германия на правах фаворита пары должна с первых минут навязывать свой темп и игру, но Греция была против. Подопечные Вассилиса Спанулиса препятствовали движению мяча соперника, введя их в ступор. В свою очередь, Константинос Митроглу был неостановим: набирал очки и отрабатывал в защите. Затем включился Яннис Адетокунбо, разбиравшийся один в один с немцами, которым потребовался тайм-аут. После наставлений Гордона Херберта действующие чемпионы мира вроде бы вернулись в игру. Впрочем, лишь показалось, Греция оформила рывок 18:6 и была просто великолепна на обеих половинах площадки. Мегауверенное начало от номинального аутсайдера встречи — 21:11.

Во втором игровом отрезке преимущество Греции стало стремительно таять. Сперва Франц Вагнер практически в каждой атаке начал разбираться с Адетокунбо, а затем Ник Уэйлер-Бэбб в шикарном проходе реализовал «двушку» с фолом. Германия сократила отставание до пяти очков, но сложнейшая «трёшка» с сопротивлением от Василеоса Толиопулоса снова вернула греков в игру. Тем не менее ненадолго: вернулась стартовая пятёрка немцев во главе с Шрёдером, коллектив стал отлично двигать мяч, находить свободные моменты для броска, качественно пользуясь комбинациями, которые припас главный тренер Херберт. Германия перевернула игру, одержав победу в четверти со счётом 25:15.

Деннис Шрёдер Фото: fiba.basketball

Счёт равный —36:36, а команды вышли с большого перерыва и продолжили противостояние. Они стали размениваться результативными атаками, три попадания издали записали на свой счёт Томас Уолкап (дважды) и Костас Папаниколау. Греция разогналась и оформила рывок 11:6. На что чемпионы мира ответили своими удачными действиями, сперва сравняв счёт, а затем и вовсе впервые в матче выйдя вперёд. Невероятно тяжёлую «трёху» реализовал Франц Вагнер. Форвард стал смотреться лучше, чем в первой половине, и понемногу становился самым важным игроком в составе Германии на паркете. Греки уступили в третьей четверти со счётом 16:23.

Чтобы понимать накал страстей в заключительной четверти, то скажу лишь, что за пять игровых минут команды на двоих набрали всего восемь очков. Защита и интенсивность вышли на первый план. Изредка кому-то из игроков удавалось попасть мячом точно в цель. У Греции только Адетокунбо реализовывал свои броски, а у немцев включились лидеры — Франц Вагнер и Шрёдер, доведя преимущество до «+10» и закончив встречу со счётом 76:63.

Грустный Яннис Адетокунбо Фото: fiba.basketball

Суперзвезда НБА Адетокунбо набрал 22 очка, став самым результативным игроком матча. Но, скорее всего, он обменял бы всё на то, чтобы просто одержать победу и пробиться в полуфинал. У немецкой команды выделялись Франц Вагнер — 18 очков и Шрёдер — 13 очков, семь передач. Греки уничтожили соперника в первом игровом отрезке. Немцы явно не ожидали такого давления от противника, который был сильнее на всех участках площадки и был невероятно мотивирован. Что уж говорить, если у бундестим не получалось осуществить ни одну нормальную комбинацию, а во многом пришлось полагаться на изоляции в первой четверти.

Со второй четверти Херберт видоизменил игру: Германия стала вытаскивать Адетокунбо из «краски» всевозможными способами, благодаря чему открывалось пространство для входа внутрь, где уже игроки либо пытались давить соперника под кольцом, либо отдавали на свободного партнёра, если кто-то из греков прибегал на подстраховку. У Германии более разносторонний и качественный состав без перекоса на игру одного лидера. Греция с Адетокунбо и без — совершенно разные команды. Яннис выложился на полную, но даже этого не хватило.

Германия впервые в истории Олимпийских игр оказалась в полуфинале, где уже ожидает сильнейшего из пары Канада — Франция. Впереди много интересных противостояний в четвертьфиналах ОИ-2024, которые «Чемпионат» освещает для вас в прямом эфире.