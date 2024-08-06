Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!

Один полуфиналист Олимпийских игр уже известен — Германия обыграла Грецию и впервые в истории пробилась в стадию 1/2 финала на Олимпиаде. Настала пора узнать сильнейшего в паре Сербия — Австралия. Европейская сборная во главе с Николой Йокичем заняла второе место в группе C, уступив только США. В свою очередь, Австралия оказалась второй в «группе смерти» с Германией, Испанией и Грецией, что уже можно считать великолепным результатом. Действующий MVP НБА справился с давлением?

Джок Ландейл Фото: fiba.basketball

Счёт во встрече открыла Сербия, отличился Огнен Добрич. У Австралии «зажёгся» Джош Гидди, набравший шесть очков, но и у сербов был Богдан Богданович, который ещё в прошлом матче с Южным Суданом показал, на что способен. Особо не было видно в первые пять минут матча Николу Йокича. Центровому перекрыли кислород и не пускали в «краску», впрочем, он сосредоточился на розыгрыше и игре в защите, а уже во второй половине четверти Джокер набрал шесть очков. К тому же в концовке отлично проявил себя лидер Австралии Патрик Миллз. Ветеран реализовал две «трёхи» и три «двушки», записав на свой счёт 12 очков. 31:17 в пользу сборной целого континента.

Уничтожение сербов продолжилось в начале второй четверти: Австралия организовала рывок 6:0 и повела с преимуществом в 20 очков. «Кенгуру» реализовали 20 из 25 бросков с игры, подопечные Брайана Гурджиана просто не промахивались. Но затем Алекса Аврамович, Марко Гудурич и Йокич выправили ситуацию, перехватив инициативу. 25:23 — возвращение в игру Сербии. Полностью это положение дел не изменило, так как сборная под руководством Светислава Пешича всё ещё проигрывала к большому перерыву, однако хотя бы стала видна положительная динамика.

Никола Йокич в окружении игроков Австралии Фото: fiba.basketball

Матч продолжился, а сербы полностью вернулись в игру! Йокич и компания оформили рывок 14:6, и Гурджиан взял тайм-аут. В этом игровом отрезке выделялись Добрич, Богданович и тот же Джокер, который, несмотря на сдваивания на себе, всегда находил лучший вариант для продолжения атаки. Сербия наладила комбинационную игру, пользовалась заслонами и умениями своих лидеров, благодаря этому вышла вперёд по ходу третьей четверти — 61:60. Пешич вернул подопечным уверенность в себе, а австралийцы стали чаще терять мяч, не успевать за действиями соперника и просто больше промахиваться с открытых позиций. Сербы оказались сильнее со счётом 25:11 в третьей четверти.

Настало время самого важного отрезка в игре. Вряд ли у кого-то из команд входило в планы вылетать после этого матча. Сербы, как и в третьей четверти, стартовали отлично, но Австралия держалась поблизости. Очень важную «трёшку» попал Василие Мицич, но на это Гидди ответил своей удачной попыткой из-за дуги. Счёт равный — 78:78, и остаётся три минуты до конца встречи. Австралийцы за 10 секунд до финальной сирены уступали в два очка, мяч вводится из-за боковой и доходит до Миллза, против которого защищается Йокич. Разыгрывающий «кенгуру» не смог пробиться под кольцо и с сопротивлением самого ценного игрока НБА кладёт «двушку», которая переводит встречу в овертайм. Невероятная развязка!

Патрик Миллз Фото: Jamie Squire/Getty Images

В дополнительное время давление усиливается многократно, так как на кону выход в полуфинал Олимпийских игр. Сербы набрали пять очков, но на них австралийцы ответили двумя точными попаданиями издали от Джека Маквея и Гидди. В ключевой момент ответственность на себя взял Йокич, который реализовал два важнейших броска и подарил Сербии победу в матче. 95:90 — наши братья славяне в полуфинале!

35-летний Миллз набрал 26 очков, спас Австралию от поражения в основное время, стал самым результативным игроком матча, но всё равно его команда проиграла. Даже 25 очков Гидди не помогли «кенгуру» оказаться сильнее Сербии, в составе которой блистал Йокич — 21 очко, 14 подборов и восемь передач. Также свою лепту внесли Мицич и Богданович. Первый записал на свой счёт 17 очков, пять подборов и шесть передач, а второй — 14 очков и шесть передач. У сербов шесть человек преодолели рубеж 10 очков в матче.

Сербия выиграла встречу, уступая по ходу в 24 очка. Просто что-то невероятное вытворили подопечные Пешича. Йокич был неотразим на обеих сторонах паркета, что показывает не только статистика, но и сама игра лидера команды. Сразу же после матча его похвалил легендарный игрок сборной Аргентины и «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили, отметив выступление в атаке и защите. Сербия отправилась прямиком в полуфинал, где сыграет с сильнейшим из пары США — Бразилия. Но все мы в душе понимаем, кто имеет больше шансов на встречу с Йокичем и его парнями. Впереди нас ждут ещё интересные матчи, следите за всеми событиями с нами.