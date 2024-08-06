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Сербия — Австралия: Никола Йокич принёс победу Сербии, обзор матча Олимпиады-2024 по баскетболу, как прошёл и какой счёт

«MVP! MVP!» Йокич вытащил безнадёжный матч для Сербии — как это было изнутри
Андрей Панков
Йокич вытащил безнадёжный матч для Сербии
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Лучший игрок НБА почти в одиночку затащил свою сборную в полуфинал!

Близкая сердцу российского болельщика сборная Сербии вышла в полуфинал Олимпиады. Вернее, не вышла — она туда вползла, отыгравшись с «-24» в матче с Австралией. И победа стала возможной только благодаря Николе Йокичу.

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Хотя в первой половине встречи казалось, что для Николы это будет бесславный матч. Он был пассивен, не творил привычную для себя трудовую магию, и вместе с этим гасла вся сборная Сербии. А у Австралии, наоборот, получалось всё — в какой-то момент статистика удачных попаданий с игры достигла 20 из 26 попыток. А Патти Миллз, у которого корзина засасывала вообще любой бросок, набрал 18 очков в определённом промежутке — больше, чем вся сборная Сербии. В каком же огне был этот парень!

В начале второй четверти разрыв дошёл до страшных 24 очков. И в этот момент у Йокича как будто кто-то переключил тумблер. Он начал носиться по всей площадке, отрабатывать в защите и собирать абсолютно все подборы. С трибуны это производило нереальное впечатление. И вместе с этим полетело и у всей остальной сборной Сербии — теперь кольцо засасывало уже почти каждый их бросок. Это почувствовали и трибуны. Сербские болельщики, молчавшие первую часть матча, завелись и начали встречать гулом каждое касание мяча австралийцами. А когда Йокич двумя штрафными сократил отрыв до 12 очков, вся арена начала скандировать: «MVP! MVP! MVP!»

А кто, кроме Йокича?
Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!
Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!

К середине третьей четверти счёт сравнялся. К этому моменту Йокич уже был с запасом лидером по игровому времени среди всех игроков на площадке, но при этом вообще не покидал паркет. И при всей этой нагрузке он продолжал отдавать гениальные передачи и зачищать под кольцом всё.

И вот кульминация всего матча — у Сербии преимущество в два очка, а у Австралии — девять секунд на атаку. Завершать её доверяют Миллзу, а обороняется против него Йокич. Никола делает всё, чтобы не дать австралийцу бросить трёхочковый, и выжимает его в двухочковую зону, откуда Миллз всё-таки реализовывает невероятной трудности бросок. Йокич провожает мяч взглядом и расстроенно стучит по себе руками. «Не сломается ли после этого?» — промелькнуло у меня в голове. Но в этом и есть величие серба. В овертайме тумблер переключился в турборежим. Невероятный блок-шот, потом нетипичная ошибка при пасе спиной, которая была исправлена моментальным возвращением в защиту и перехватом. И кульминация вечера — два решающих двухочковых, которые были заброшены будто на тренировке.

Когда прозвучала сирена, мяч был именно в руках у Йокича. И на лице серба не дрогнуло ни мускула. Его сборная благодаря ему вытащила сложнейший матч, а эмоций – 0. Ну разве не король?

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит
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