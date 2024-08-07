НБА готовится к европейскому мегапроекту. Евролига обречена?

Адам Сильвер всерьёз взялся за создание нового турнира в Европе. Рассказываем всё, что об этом нужно знать.

Недавнее заявление комиссионера НБА Адама Сильвера о возможном создании баскетбольной лиги НБА в Европе вызвало большой интерес. А причина — очень деликатная для европейских баскетбольных боссов. В недавнем интервью Сильвер сообщил, что НБА и ФИБА ведут активные переговоры о коммерческих и соревновательных перспективах баскетбола на континенте. Подобные нововведения (если они произойдут) предполагают значительные изменения в европейском баскетболе.

Сильвер подчеркнул, что пока никаких окончательных решений принято не было, но интерес к инвестициям в глобальный баскетбол среди владельцев команд НБА растёт. «Мы видим огромные возможности здесь. Это не то, что произойдёт в ближайшее время, однако я думаю, что наши владельцы команд готовы к дополнительным инвестициям», — заявил он. И действительно, если учесть успехи НБА в Китае и Африке, логично предположить, что Европа станет следующей целью для экспансии.

Однако на пути реализации этой идеи есть существенные препятствия. Год за годом европейские баскетбольные клубы сталкиваются с финансовыми сложностями, и это становится серьёзным барьером на пути к стабильности. Многие команды несут убытки, что усложняет их положение. Поэтому, как подчеркнул Сильвер, важно тщательно взвесить все возможности перед принятием решений. «Хотя дело не только в деньгах, большинство проектов, которые продолжают терять деньги без перспективы на прибыльность, в конце концов не выживает», — добавил он. Любая инициатива НБА должна быть дополнением к существующей структуре европейского баскетбола.

Адам Сильвер Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Любопытно, что Сильвер отметил успех Баскетбольной африканской лиги (BAL), которая объединяет сильнейшие команды Африки и предоставляет им конкурентную платформу за пределами национальных чемпионатов. Возможно, НБА рассматривает создание аналогичной структуры в Европе. Но сможет ли новая лига составить конкуренцию Евролиге? На данный момент ведущий баскетбольный турнир Европы включает в себя 18 лучших команд континента, и лицензии 13 постоянных членов истекают после сезона-2025/2026.

Есть также опасения, что лига под эгидой НБА может поставить бизнес и развлекательные аспекты выше спортивной составляющей. Европейский баскетбол всегда был известен своими уникальной атмосферой и традициями. Введение американского подхода может кардинально изменить этот ландшафт. Станет ли это шагом вперёд или назад для европейского баскетбола? Но тем не менее невозможно игнорировать привлекательность европейского рынка для НБА. Континент с его огромной базой болельщиков — около 270 млн человек — и медиарынком, оценённым более чем в $ 20 млрд, представляет собой весьма заманчивую цель для Ассоциации.

Адам Сильвер Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Комиссионер также подчеркнул возросший интерес к баскетболу во Франции: когда НБА впервые организовала предсезонный матч в этой стране, в лиге не было ни одного французского игрока. Сегодня их число достигло 14, включая последних двух первых номеров драфта. Это наглядный пример того, как игра динамично развивается на европейском континенте.

Расширение НБА в Европу открывает значительные перспективы для увеличения глобального охвата и прибыльности баскетбола. Несмотря на то что детали и сроки ещё находятся в стадии обсуждения, потенциал создания европейской лиги представляет собой смелый шаг вперёд для международных амбиций НБА. Однако готов ли европейский баскетбол к таким изменениям? В любом случае перспективы кажутся весьма захватывающими. Если НБА удастся воплотить свои амбициозные планы в жизнь, возможно, мы станем свидетелями начала новой эры в мировом баскетболе.