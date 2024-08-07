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НБА, Джеймс Уайзмен: обмен центрового в Детройт Пистонс, как выступал за Голден Стэйт Уорриорз, биография, почему ушёл

«Это было тяжёлое решение». Как в «Голден Стэйт» сэкономили $ 130 млн одним махом
Никита Бирюков
Как в «Голден Стэйт» сэкономили $ 130 млн
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Чтобы оставаться на вершине, иногда приходится чем-то жертвовать.

Драфт НБА 2020 года. Под вторым номером в «Голден Стэйт Уорриорз» отправился центровой Джеймс Уайзмен. 19-летний парень провёл в колледже всего три игры, но всё равно оставил о себе такое впечатление, что был выбран под очень высоким пиком. «Воины» в то время переживали не лучшие времена с травмированным Клэем Томпсоном (пропустил два сезона) и сыгравшим лишь пять матчей в сезоне-2019/2020 Стефеном Карри. Речь пойдёт не о лидерах той команды, а как раз об Уайзмене.

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Центровой попал в НБА, когда ему было 19 лет. В сезоне-2020/2021 он в среднем набирал 11,5 очка, 5,8 подбора с хорошей бросковой эффективностью — 52% реализованных попыток. Но уже в дебютный год новичка в лиге было понятно, что парень подвержен травмам, так как сыграл всего 39 игр. Это меньше половины из возможных 82 матчей регулярного чемпионата. Сезон-2021/2022 Уайзмен и вовсе полностью пропустил из-за травмы колена. Тогда нахождение перспективного, но «хрустального» игрока в стане «воинов» попало под сомнение. Ведь центровой получал неплохие деньги для новичка из-за высокого пика на драфте — $ 8,7 млн в первый год и $ 9,2 млн— во второй.

По меркам НБА вроде бы копейки, чего разводить сыр-бор? Для некоторых команд лиги, может быть, и да, но не для «Голден Стэйт», который не первый год платит налог на роскошь, превышая допустимый порог зарплат в НБА. «Воины» в 2023 году решили обменять Уайзмена, и сделано было это лишь с той целью, чтобы сэкономить денег. Если бы Джеймс остался в «Уорриорз», то клуб заплатил бы $ 51 млн зарплаты и налогов в 2022-м и в районе $ 80 млн в следующем году. Получается, руководство команды сэкономило порядка $ 130 млн, просто обменяв Уайзмена в «Детройт Пистонс».

Джеймс Уайзмен

Джеймс Уайзмен

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Компенсация, на самом деле, получилась так себе — пять пиков второго раунда. Правда, затем «воины» воспользовались этими активами, чтобы обменять из «Портленда» Гэри Пэйтона II, который ранее уже выступал за «воинов» и так полюбился всем в коллективе и болельщикам. Тогда ещё генеральный менеджер «Голден Стэйт» Боб Майерс сказал: «Это было тяжёлое решение. Было очень тяжело, но я надеюсь, что у него всё получится. Мы обменяли его, чтобы помочь нашей команде победить».

Просто представьте, насколько была бы раздута платёжка «Голден Стэйт» сейчас, если бы Уайзмен до сих пор находился в составе клуба. К тому же нельзя сказать, что прогресс Джеймса впечатляет. В сезоне-2023/2024 он в среднем набирал 7,1 очка и 5,3 подбора за 17,3 минуты на паркете. Центровой провёл за «Детройт» 63 матча, что за три сезона в лиге является его лучшим достижением. Уайзмену всё ещё 22 года, его карьера может измениться, но кажется, что в той ситуации «воины» сделали правильный выбор, отказавшись от своего игрока, которого выбрали под вторым пиком на драфте.

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