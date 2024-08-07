«Зенит» остался без волшебства. Главный игрок команды покинул Петербург

Волшебство оставило эту лигу. Всё, больше никаких заставляющих схватиться за голову от восхищения передач из-за спины или финтов, из-за которых некоторым игрокам Единой лиги ВТБ стоит задуматься о завершении игровой карьеры. Французский гений Томас Эртель официально покинул петербургский «Зенит».

Хоть это и было неизбежно, маленькая надежда, что Эртель всё-таки передумает, сохранялась. Главный тренер Хавьер Паскуаль решил же остаться — почему бы не сделать это же главному игроку его команды на протяжении двух последних сезонов? Но нет, Томас захотел вернуться в Европу, снова играть на высочайшем уровне в Евролиге, которому он, безусловно, соответствует. Об этом француз несколько раз заявлял публично, относительно недавно он рассказал о подобном желании в интервью легенде баскетбола Тони Паркеру.

Томас Эртель уже бывший защитник «Зенита» «Вернусь ли я Евролигу, если какая-то из команд даст мне такую же зарплату? Да, конечно, и не только, если они сделают это. Прямо сейчас можно сказать, что я приношу жертву, оставаясь в России, даже если все идёт хорошо. Но я готов вернуться в Европу в следующем году, даже на меньшие деньги».

Конечно, Томас, которому в апреле этого года исполнилось уже 35 лет, не регрессировал. Можно предположить, что ему просто было скучно в России, хоть у него в команде был соотечественник Адриен Морман (со временем покинувший клуб), а в футбольном «Зените» играет ещё один француз Вильсон Изидор, а работал разыгрывающий защитник под руководством Паскуаля, с которым пересекался ещё в «Барселоне». Но уровень чемпионата сказывался на Эртеле сильно, ему ничего не мешало творить своё волшебство, в лиге просто недостаточно соперников соответствующего ему уровня. В первом же сезоне в составе «Зенита» француз набирал в среднем по 13 очков и делал по восемь передач за матч, сохранив примерно те же цифры и на второй год (13,7 и 7,5).

Сухие цифры совершенно не могут продемонстрировать весь уровень таланта Эртеля, который осознают в пресс-службе и самой Единой лиге, поэтому «Чемпионат» предлагает ознакомиться с подборкой лучших моментов в исполнении французского волшебника в его последний сезон в России:

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

В Лиге ВТБ есть игроки, способные сгенерировать момент из ничего, отдав партнёру такую передачу, не забросить после которой было бы преступлением, но никто не делал этого так регулярно и так красиво, как Эртель. Это подтверждает и признание одного из его ассистов лучшим по итогам сезона-2023/2024.

Видео можно посмотреть на канале Единая лига ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Стоит вспомнить, что Эртеля в «Зените» и в России вполне могло и не быть. Приходил защитник в петербургский клуб с большим, можно сказать даже международным, скандалом. Вся проблема была во Французской федерации баскетбола, которая в своё время заставила подписывать игроков соглашение о том, что они ни в коем случае не будут играть в России. Эртель его подписал, однако после Евробаскета всё-таки о его переходе в «Зенит» было объявлено официально. На баскетболиста обрушилась волна критики из родной Франции, он был исключён из национальной команды, но новичку петербуржцев было всё равно, он честно признался, что своя жизнь и семья для него выше интересов сборной.

Томас Эртель бывший защитник «Зенита» «Какая связь между мной и тем, что делает российское правительство? А играть во Франции — это разве значит одобрять всё, что делает французское правительство? Я так не думаю. Вы же не одобряете всё, что делает правительство? Есть вещи, которые вам нравятся, и есть вещи, которые вам не нравятся. Здесь то же самое».

Эртель также не испытывал никаких предрассудков в отношении игры и жизни в России, признаваясь, что его всё устраивает в Санкт-Петербурге и клубе, всегда ведя себя предельно корректно по отношению к работодателю. Город очень хороший, погода — единственный минус. Но клуб, обстановка — всё хорошо. Живут ли все как обычно, несмотря на то что происходит вокруг? Да, всё нормально, нет того, что мы смотрим по телевизору.

Эртель был волшебником на площадке и настоящим профессионалом за её пределами, но пришёл момент, когда такому игроку больше нет места в Единой лиге. Вероятно, Томас без особого труда найдёт себе команду в Евролиге и будет радовать своей игрой болельщиков по всей Европе. А «Зениту» стоит сказать большое спасибо французу за действенное участие в завоевании Суперкубка и Кубка Кондрашина и Белова, хоть и главный трофей с ним в составе сине-бело-голубым не покорился, и надеяться на дальнейший прогресс Трента Фрейзера и быструю адаптацию новичков.

Томас, ты был прекрасен, merci beaucoup!