Жаркие полуфиналы в олимпийском баскетболе! Сербия разочарует американцев? LIVE

Но сначала за выход финал сразятся Франция и Германия.

Сегодня, 8 августа, будет сыграно два полуфинала мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Франция — Германия и США — Сербия, которые начнутся в 18:30 и 22:00 мск соответственно.

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