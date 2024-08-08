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США — Сербия, Франция — Германия, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 8 августа 2024: обзор матчей

Жаркие полуфиналы в олимпийском баскетболе! Сербия разочарует американцев? LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Сербия разочарует американцев? LIVE
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Но сначала за выход финал сразятся Франция и Германия.

Сегодня, 8 августа, будет сыграно два полуфинала мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Франция — Германия и США — Сербия, которые начнутся в 18:30 и 22:00 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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Комментарии
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