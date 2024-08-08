Жаркие полуфиналы в олимпийском баскетболе! Сербия разочарует американцев? LIVE
Поделиться
Но сначала за выход финал сразятся Франция и Германия.
Сегодня, 8 августа, будет сыграно два полуфинала мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Франция — Германия и США — Сербия, которые начнутся в 18:30 и 22:00 мск соответственно.
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 18:30 МСК
Франция
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 8 августа 2024
-
08:00
-
07:00
-
00:13
-
00:11
- 7 августа 2024
-
23:32
-
23:09
-
22:02
-
21:53
-
20:56
-
20:28
-
19:50
-
19:29
-
18:45
-
18:32
-
17:42
-
17:07
-
16:09
-
15:21
-
14:56
-
14:10
-
13:46
-
13:21
-
13:05
-
12:25
-
11:32
-
10:52
-
10:31
-
09:57
-
09:43
-
09:32
-
09:24
-
09:02
-
08:35
-
08:21
-
08:15