Леброн «доживёт» до прихода второго сына в НБА? За того хотя бы не стыдно

Имя Джеймс уже давно ассоциируется с успехом в баскетболе. Однако сейчас в центре внимания не легендарный Леброн, а его сын Брайс Джеймс, который привлекает все больше внимания скаутов. Согласно рейтингу On3, Брайс занял 100-е место среди 150 самых перспективных молодых баскетболистов США — индикатор его значительного потенциала.

«Брайс уже обогнал своего старшего брата Бронни по росту и, вероятно, ещё имеет потенциал расти дальше. Он также наращивает мышечную массу, демонстрируя улучшенную скорость и реакцию. Брайс — отличный шутер с периметра, обладающий мягким касанием и почти идеальной техникой. Он будет представлять собой сильного форварда с высоким уровнем мастерства и быстро прогрессирующей игрой. Брайс способен набирать очки из разных зон — за трёхочковой линией, в средней зоне и в «краске». Его игра с мячом значительно улучшилась, он стал более прыгучим и взрывным», — пишет про младшего сына Леброна аналитический портал NBA Draft Room.

Брайс Джеймс дублирует успех старшего брата Бронни в школьном баскетболе. Он закрепился на 21-м месте среди лучших атакующих защитников страны и уверенно удерживает восьмую строчку среди калифорнийских игроков. На пороге последнего школьного года Брайс был назван четырёхзвёздочным игроком. В том же списке фигурирует Киан Энтони, сын Кармело Энтони. Киан обосновался на 30-й позиции среди ведущих баскетболистов страны и является лидером в районе Нью-Йорка.

Глория Джеймс (слева), Брайс Джеймс (центр) и Леброн Джеймс (справа), 2023 год Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Брайс Джеймс взвешивает перспективу выступать за университет Огайо. Его отец Леброн играл в Кливленде. Брайс из Огайо и уже получил предложения от университета Дюкейн в Питтсбурге и университета Огайо. Распространяются слухи, что Леброн намерен продлить свою карьеру в НБА до 2026 или 2027 года, чтобы сыграть бок о бок с обоими сыновьями. Однако Брайс скептически относится к этой идее, полагая, что его отец будет слишком возрастным.

Джеймс-младший выступает на позиции атакующего защитника и хорошо играет в нападении. У него неплохие физические данные. В заключительном школьном сезоне он может продолжить шлифовать свои навыки, и, возможно, ему удастся пробиться в McDonald's All-American, что станет значительным рывком для его будущей карьеры. В то время как Бронни ещё не готов к НБА, Брайсу следует сосредоточиться на своём росте как игрока и атлета, чтобы максимально раскрыть потенциал.

Возможно, ему даже стоит провести ещё один год на университетском уровне, чего предпочёл избежать его старший брат. Это даст шанс Брайсу стать более желанным игроком и миновать участь начинать карьеру в Лиге развития НБА, как это произойдёт с Бронни, который, в свою очередь, на недавнем драфте НБА был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс» и успел выступить в Летней лиге.