Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Брайс Джеймс: что известно о младшем сыне Леброна, кто лучше — Брайс или Бронни, аналитика, будет ли играть в НБА, драфт

Леброн «доживёт» до прихода второго сына в НБА? За того хотя бы не стыдно
Артемий Берстенев
Леброн «доживёт» до прихода второго сына в НБА?
Аудио-версия:
Комментарии
Брайс Джеймс, младший сын Короля — в списке самых перспективных молодых баскетболистов США.

Имя Джеймс уже давно ассоциируется с успехом в баскетболе. Однако сейчас в центре внимания не легендарный Леброн, а его сын Брайс Джеймс, который привлекает все больше внимания скаутов. Согласно рейтингу On3, Брайс занял 100-е место среди 150 самых перспективных молодых баскетболистов США — индикатор его значительного потенциала.

Что известно о Джеймсе-младшем?
Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом Вся подноготная Бронни: сколько денег в 19 лет, есть ли девушка, связь с Крисом Полом
«Раздражает!» Раздевалка «Лейкерс» вот-вот взорвётся, и чем довёл сын Леброна? «Раздражает!» Раздевалка «Лейкерс» вот-вот взорвётся, и чем довёл сын Леброна?

«Брайс уже обогнал своего старшего брата Бронни по росту и, вероятно, ещё имеет потенциал расти дальше. Он также наращивает мышечную массу, демонстрируя улучшенную скорость и реакцию. Брайс — отличный шутер с периметра, обладающий мягким касанием и почти идеальной техникой. Он будет представлять собой сильного форварда с высоким уровнем мастерства и быстро прогрессирующей игрой. Брайс способен набирать очки из разных зон — за трёхочковой линией, в средней зоне и в «краске». Его игра с мячом значительно улучшилась, он стал более прыгучим и взрывным», — пишет про младшего сына Леброна аналитический портал NBA Draft Room.

Брайс Джеймс дублирует успех старшего брата Бронни в школьном баскетболе. Он закрепился на 21-м месте среди лучших атакующих защитников страны и уверенно удерживает восьмую строчку среди калифорнийских игроков. На пороге последнего школьного года Брайс был назван четырёхзвёздочным игроком. В том же списке фигурирует Киан Энтони, сын Кармело Энтони. Киан обосновался на 30-й позиции среди ведущих баскетболистов страны и является лидером в районе Нью-Йорка.

Глория Джеймс (слева), Брайс Джеймс (центр) и Леброн Джеймс (справа), 2023 год

Глория Джеймс (слева), Брайс Джеймс (центр) и Леброн Джеймс (справа), 2023 год

Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

Брайс Джеймс взвешивает перспективу выступать за университет Огайо. Его отец Леброн играл в Кливленде. Брайс из Огайо и уже получил предложения от университета Дюкейн в Питтсбурге и университета Огайо. Распространяются слухи, что Леброн намерен продлить свою карьеру в НБА до 2026 или 2027 года, чтобы сыграть бок о бок с обоими сыновьями. Однако Брайс скептически относится к этой идее, полагая, что его отец будет слишком возрастным.

Джеймс-младший выступает на позиции атакующего защитника и хорошо играет в нападении. У него неплохие физические данные. В заключительном школьном сезоне он может продолжить шлифовать свои навыки, и, возможно, ему удастся пробиться в McDonald's All-American, что станет значительным рывком для его будущей карьеры. В то время как Бронни ещё не готов к НБА, Брайсу следует сосредоточиться на своём росте как игрока и атлета, чтобы максимально раскрыть потенциал.

Возможно, ему даже стоит провести ещё один год на университетском уровне, чего предпочёл избежать его старший брат. Это даст шанс Брайсу стать более желанным игроком и миновать участь начинать карьеру в Лиге развития НБА, как это произойдёт с Бронни, который, в свою очередь, на недавнем драфте НБА был выбран под общим 55-м номером «Лос-Анджелес Лейкерс» и успел выступить в Летней лиге.

Получил ли шанс Брайс?
Молодёжная сборная США кишит сыновьями легенд НБА, но шанс получили лишь двое
Молодёжная сборная США кишит сыновьями легенд НБА, но шанс получили лишь двое
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android