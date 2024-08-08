«Зенит» потерял главную звезду. Но продолжает усиливаться игроками с опытом игры в НБА

Вчера, 7 августа, баскетбольный клуб «Зенит» опубликовал сразу две новости. Плохую: команду из Санкт-Петербурга покинул французский разыгрывающий Томас Эртель. И хорошую: сине-бело-голубые подписали контракт с новым игроком — им стал американец Дуэйн Бэйкон. За кого он играл и чем знаменит? Всё интересное — в материале «Чемпионата».

Бэйкон родился 30 августа 1995 года в Лейкленде, Флорида. В школьные годы игрок часто менял учебные заведения и выступал за разные команды. Наступило время выбирать колледж, в итоге Дуэйн остановил свой выбор на университете штата Флорида («Флорида Стэйт»). В сезоне-2015/2016 юный баскетболист принял участие во всех матчах за команду, набирая в среднем 15,8 очка и делая 5,8 подбора. Бэйкон провёл в колледже два сезона, после чего выставил свою кандидатуру на драфт НБА. В итоге игрок был выбран под 40-м пиком «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ник Янг, бывший защитник «Лейкерс», был обручён с известной певицей Игги Азалией. Его одноклубник Д’Анджело Расселл заснял на видео, как Янг говорит, что изменил своей невесте. Этот разговор каким-то образом просочился в Сеть. Бэйкон прокомментировал данную ситуацию следующим образом: «Стукачи всегда проигрывают».

Тем не менее нахождение в стане «пеликанов» было недолгим, так как его выкупил «Шарлотт Хорнетс» по личной просьбе владельца клуба Майкла Джордана. Если лучший игрок всех времён попросил забрать Бэйкона, значит, он видел в нём что-то выдающееся. Первый сезон в «Шарлотт» у 22-летнего баскетболиста получился пристрелочным — 3,3 очка, 2,3 подбора и 0,7 передачи. А во втором произошёл скачок: увеличение количества минут на паркете — до 17,7, а также практически всех статистических показателей: 7,3 очка, 2,1 подбора и 1,1 передачи. К тому же Дуэйн стал лучше попадать в цель — 37,5% реализации всех бросков в первом сезоне и 47,5% — во втором.

Во время выступлений Бэйкона в НБА произошёл забавный инцидент, когда генеральный менеджер «Шарлотт» Рич Чо представлял новичков клуба и по ошибке назвал новичка из Флориды Дуэйном Уэйдом вместо Дуэйна Бэйкона. Чо сразу же осознал свою ошибку, рассмеялся и исправился. Впоследствии Дуайт Ховард также подшутил над ситуацией: во время пресс-конференции, обсуждая новичков Малика Монка и Бэйкона, он, услышав вопрос журналиста о нашем герое, с улыбкой произнёс: «Дуэйн Уэйд». Затем Ховард обнял менеджера и добавил: «Я просто обязан был это сказать».

Видео можно посмотреть на канале Nomad-Ed в YouTube.

В «Шарлотт» Бэйкон провёл три сезона, а затем в 2020 году подписал контракт с «Орландо Мэджик». Форвард принял участие во всех 72 играх сезона, набирая в среднем 10,9 очка за встречу при 3,1 подбора и 1,3 передачи. Правда, после хорошего года в клубе из своего родного штата никто из команд НБА не предложил ему полноценное соглашение. Баскетболист был на 10-дневном контракте с «Нью-Йорк Никс», но понял, что такой вариант его не устраивает. Выход из ситуации? Конечно, переезд в Европу.

Первым европейским клубом для Бэйкона стал «Монако». Несмотря на то что главной звездой команды уже тогда был Майк Джеймс, наш герой не затерялся на фоне бывшего армейца. В сезоне-2021/2022 он провёл 29 матчей в Евролиге, набирая в среднем 13,9 очка при 3,1 подбора и 1,3 передачи. По результативности в команде Дуэйн уступил лишь Джеймсу. Его вклад помог «Монако» пробиться в плей-офф Евролиги и финал чемпионата Франции, хотя в обоих турнирах команда не смогла одержать победу. По завершении сезона Бэйкон решил не продлевать контракт с клубом и снова попытался вернуться в НБА.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги. Права на видео принадлежат Единой лиге.

На этот раз Дуэйн подписал краткосрочный контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс», но, как и в случае с «Никс», успеха не достиг. В октябре 2022-го Бэйкон перебрался в Грецию, став игроком «Панатинаикоса». В афинском клубе его путь был полон взлётов и падений. Дуэйн быстро завоевал сердца болельщиков благодаря своей неуступчивости, умению завершать атаки обеими руками, цепкости в защите и способности закрывать игроков с первой по четвёртую позиции, а также отличному броску со средней дистанции. В первый же сезон за «Панатинаикос» он попал во вторую символическую сборную. Однако не обошлось и без инцидентов: Бэйкон был отстранён от игры Евролиги с «Црвеной Звездой» из-за разногласий с клубом. Кульминацией стала драка на тренировке с Лефтерисом Мандзукасом. Как итог: в апреле 2023 года Дуэйн покинул «Пао» со скандалом.

Дуэйн Бэйкон Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Следующая остановка — «Шанхай Шаркс», выступающий в Китайской баскетбольной ассоциации. В клубе из Поднебесной он провёл 49 матчей, в среднем набирая 22,5 очка при 5,0 подбора и 2,9 передачи. Китайский клуб завершил регулярку на шестом месте. Кстати, вместе с Дуэйном за «Шаркс» выступал известный в прошлом игрок НБА Эрик Бледсо. Два лидера вели команду за собой, но закончили своё выступление, уступив в четвертьфинале плей-офф. Бэйкона неспроста считали одним из главных действующих лиц в чемпионате Китая — он завершил год на седьмом месте в списке лучших бомбардиров, при этом всегда отрабатывал в защите. Ему предложили остаться, но он выбрал «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга подписал талантливого игрока с богатым опытом выступлений в НБА и Евролиге. Однако возникает вопрос — сможет ли Бэйкон держать себя в рамках? В «Панатинаикосе» ему это не удалось, и он покинул греческую команду со скандалом. Вряд ли хорошие клубы предложат ему контракт, если он повторит такое поведение в «Зените». С точки зрения игровых навыков Дуэйн, безусловно, будет на ведущих ролях не только в составе сине-бело-голубых, но и во всей Единой лиге ВТБ. Форвард выкладывается на обеих сторонах площадки и играет с огнём в глазах. На бумаге это выглядит как отличное приобретение, а как будет на деле — увидим совсем скоро.