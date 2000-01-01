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7 игроков по количеству сезонов в Единой лиге ВТБ
7 игроков по количеству сезонов в Единой лиге ВТБ
В Единой лиге ВТБ выступает немало возрастных и опытных спортсменов. Кто из них провёл больше всего сезонов в турнире?
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4-7-е место — Андрей Зубков
4-7-е место — Андрей Зубков
Тяжёлый форвард провёл в Единой лиге уже 14 сезонов. Он выступал за «Локомотив», «Химки», «Зенит» и теперь — за МБА-МАИ.
4-7-е место — Евгений Воронов
4-7-е место — Евгений Воронов
На счету атакующего защитника 14 сезонов в Единой лиге. Он, например, играл за ЦСКА, «Локомотив», УНИКС, «Зенит», «Химки», «Парму» и МБА-МАИ.
4-7-е место — Дмитрий Хвостов
4-7-е место — Дмитрий Хвостов
Разыгрывающий защитник также отыграл в Единой лиге 14 сезонов. Он выступал за «Химки», «Локомотив», «Зенит» и «Нижний Новгород».
4-7-е место — Семён Антонов
4-7-е место — Семён Антонов
На счету форварда тоже 14 сезонов в Единой лиге ВТБ. Он играл в «Нижнем Новгороде» и ЦСКА.
1-3-е место — Никита Курбанов
1-3-е место — Никита Курбанов
Тяжёлый форвард провёл в Единой лиге 16 сезонов. Он выступал за ЦСКА, «Спартак», УНИКС, «Локомотив».
1-3-е место — Вячеслав Зайцев
1-3-е место — Вячеслав Зайцев
На счету разыгрывающего защитника 16 сезонов в Единой лиге. Он играл за «Химки», «Енисей», «Красный Октябрь», УНИКС и «Уралмаш».
1-3-е место — Андрей Воронцевич
1-3-е место — Андрей Воронцевич
Тяжёлый форвард отыграл в Единой лиге 16 сезонов. Он выступал за ЦСКА, УНИКС, «Нижний Новгород» и теперь — за «Зенит».
Топ-7 баскетболистов по количеству сезонов в Единой лиге ВТБ
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