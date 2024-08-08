Французская сказка продолжается. Хозяева Олимпиады — в финале ОИ-2024!

После группового этапа мало кто мог поверить в успех сборной с Вембаньямой во главе, а подопечные Колле теперь будут играть за золото!

Предпоследний день мужского баскетбола на Олимпийских играх в Париже стартует с противостояния страны-хозяйки соревнований Франции и действующих чемпионов мира из Германии. Виктор Вембаньяма против Денниса Шрёдера — кто из лидеров выведет свою сборную в финал ОИ-2024? Самые знаковые моменты матча — в материале «Чемпионата».

Если Франция в матче с Канадой начала игру выше всяких похвал, то в противостоянии с Германией — не очень. Немцы за счёт действий лидеров — Денниса Шрёдера и Франца Вагнера — оформили рывок 12:2. Венсану Колле пришлось реагировать на действия соперника тайм-аутом. К слову, Руди Гобер снова начал встречу на скамейке запасных. Хозяева Олимпийских игр собрались и во многом благодаря игре Изайи Кординье немного выравняли ситуацию на паркете. Виктор Вембаньяма стартовал не лучшим образом, в точности как во встрече с Канадой. Инопланетянина полностью заменил Кординье, набравший девять очков в первой четверти. Германия лучше смотрелась как команда, поэтому и победила — 25:18.

Дирк Новицки и Тони Паркер Фото: кадр из трансляции

На матче присутствовали Дирк Новицки и Тони Паркер, которые символизируют немецкий и французский баскетбол во всём мире. Второй игровой отрезок открыла «трёшка» от Ника Уэйлер-Бэбба. Команды шли вровень, а страсти на паркете не утихали: Вембаньяма поднял все трибуны на ноги. Центровой смачно заблокировал Морица Вагнера, который хотел вколотить слэм-данк. Лидер французов на этом не остановился: сам после этого показал, что умеет завершать в проходе, набрав два очка с фолом. Все зрители на арене довольны, а Франция полностью сократила отставание — 33:33, забрав четверть со счётом 15:8.

Франция действительно почувствовала слабость соперника. После большого перерыва Гершон Ябуселе набрал шесть очков подряд. Германия усилиями Шрёдера и Франца Вагнера держалась поблизости, но инициатива полностью перешла под знамёна французов. Хозяева паркета питались энергией трибун: Матиас Лессор был полезен на обеих половинах площадки, Вембаньяма несколько раз забросил из-под кольца, а Эван Фурнье, как и в матче с канадцами, реализовал важнейшую «трёшку», которая позволила Франции оставить за собой десятиминутку — 23:17.

Гершон Ябуселе Фото: fiba.basketball

Германия «поплыла». Что уж говорить, если высоченный Исаак Бонга не может забрать подбор у маленького Франка Нтиликины. В общем, у немцев были огромные проблемы на щитах. Франция же шикарно действовала в защите и добилась преимущества в 10 очков. У подопечных Колле летело из-за дуги, наладилось движение мяча по сравнению с игрой в групповом этапе, а главное — команда перестала зависеть лишь от действий Вембаньямы. Под конец Германия выравняла игру, сократив отставание до пяти очков за минуту до конца встречи. Через некоторое время Франц Вагнер был точен издали, сделав счёт 68:70. У Франции не получилось довести следующую атаку до ума, но немцы ошиблись на подборе, выбив мяч в аут. Бундестим пришлось фолить на Вембаньяме. Центровой не реализовал один из штрафных. Правда, французы сразу же сфолили на Шрёдере, который также не реализовал один из бросков с линии. Финальная сирена и 73:69 в пользу Франции.

Знаменосец Германии Шрёдер стал самым результативным игроком матча, набрав 18 очков и четыре передачи. Но у Франции нашлись свои герои — Ябуселе и Кординье. Первый отметился 17 очками и семью подборами, а второй — 16 очками и семью подборами. Хоть Вембаньяма и реализовал четыре броска из 17 с игры, однако был полезен в защите и в итоге закончил встречу с показателями в 11 очков, семь подборов и четыре передачи.

Франция празднует успех Фото: fiba.basketball

Честно, я вообще не верил во Францию. Это я не про конкретный матч с Германией, а в целом про команду. Во время группового этапа коллектив Колле выглядел очень слабо — неуверенная игра с Бразилией, еле унесли ноги от Японии, которая в итоге оказалась самой слабой сборной в группе B, а также поражение от немцев со счётом 71:85. По выступлениям было видно, как хозяевам ОИ не хватает качественного разыгрывающего, команда моментами выключалась и пропускала рывки соперников. Защита «петухов» была на плохом уровне, но в плей-офф Франция видоизменилась. Гобер получил травму, его заменил более подвижный Лессор. Сборную от начала и до конца поддерживает вся арена, заряжая каждого игрока на подвиги. В четвертьфинале Вембаньяма был очень далёк от хотя бы нормального выступления, но включились Кординье, Ябуселе и Фурнье, вытащившие матч с Канадой.

В игре с Германией Вембаньяма тоже не особо сиял, но, оказывается, во Франции и без него есть таланты, способные повести за собой сборную в нужный момент. Правда, Вемби всё равно стягивает на себя слишком много внимания в нападении, давая свободное пространство партнёрам по команде, которые наконец-то стали пользоваться своими моментами. Мало кто верил во французов в игре с Канадой, то же самое было и во встрече с Германией. Оба соперника являлись чуть ли не главными претендентами на самые высокие награды на турнире, но подопечные Колле удивили весь мир. Сказка продолжается, впереди заруба США с Сербией, за которой настоятельно рекомендуем следить.