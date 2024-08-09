Это не баскетбол, а поэзия! Легендарный матч Леброна и Карри на ОИ, Сербии — уважение

Хоть Сербия и проиграла на групповом этапе США с большой разницей (84:110), но, когда Никола Йокич был на паркете, европейская сборная держалась на равных с соперником. Поэтому было крайне любопытно узнать, удастся ли подопечным Пешича навязать борьбу главному фавориту Олимпийских игр или же Леброн Джеймс и компания выйдут в финал?

Лучший старт на турнире продемонстрировал Стефен Карри: разыгрывающий сборной США набрал восемь очков, реализовав бросок с периметра и две «трёшки». В свою очередь, у Сербии всегда находился свой ответ. То Богдан Богданович найдёт свободный бросок, то Филип Петрушев, Огнен Добрич или Алекса Аврамович попадут издали, то Никола Йокич наберёт очки в проходе. Но Карри был «в огне»: 14 очков за четыре игровые минуты и 17 — за четверть. Тем не менее это особо не мешало подопечным Светислава Пешича разбирать оборону американцев и раз за разом набирать очки. Даже несмотря на невероятный перформанс Стефа, сербы провели образцовую четверть, выиграв её со счётом 31:23.

Стефен Карри Фото: fiba.basketball

Сербия задала такой темп, что американцы просто не поспевали. Вторая четверть началась с рывка 8:2 от европейской сборной. Стив Керр взял тайм-аут, потому что отставание США от соперника составляло уже 14 очков. После выхода на паркет началась дикая рубка: Бэм Адебайо буквально сцепился с Йокичем в борьбе за позицию, и каждый из них побывал на полу. Трибуны стали скандировать «MVP, MVP, MVP!» после того, как Никола реализовал бросок с фолом. Сербия парализовала нападение американцев. В защите «звёздно-полосатые» тоже не блистали: ошибались в разменах, иногда теряли свободных игроков на дуге. Концовка четверти осталась за сборной США, так как Леброн Джеймс завалил точный бросок из-за дуги и в проходе набрал 2+1. Снова игровой отрезок за бандой Пешича — 23:20 и 54:43 по итогам первой половины.

Перерыв пошёл на пользу США. Лидеры стали хладнокровнее действовать в защите, а Карри продолжал попадать из-за дуги. Разыгрывающий молчал весь турнир, но в этом матче ответил на весь негатив в свой адрес. Американцы перехватили инициативу и сократили отставание до пяти очков. Василие Мицич, Богданович и, естественно, Йокич держали свою команду на плаву, а под конец Сербия и вовсе полностью вернулась. Мицич и Марко Гудурич реализовали по «трёшке», и на последний перерыв сербы ушли, ведя со счётом 76:63.

Никола Йокич борется с Энтони Дэвисом Фото: fiba.basketball

В заключительной четверти американцы показали характер и в самый важный момент матча оформили рывок 10:2. Команды обменивались атаками, а Джокера стал опекать Леброн. В последние годы мы очень часто наблюдали за этим противостоянием в НБА, и теперь лидеры сборных сражались за выход в финал Олимпийских игр. США наконец сравняли счёт в матче — 84:84, а Пешич взял тайм-аут.

Американцы ощутили страх соперника, после этого Леброн, Карри и Эмбиид включились на полную, помогло и точное попадание из-за дуги Девина Букера. «Звёздно-полосатые» повели с разницей в четыре очка. Финальные атаки получились довольно сумбурными, а окончательно приговорил сербов фол на Карри за восемь секунд до конца встречи. Разница снова достигла четырёх очков, и как итог — победа США со счётом 95:91.

Леброн Джеймс Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если бы не Карри, американцы точно проиграли бы этот матч. Легендарное выступление лидера «Голден Стэйт» — 36 очков, восемь подборов, две передачи (12 из 19 реализованных бросков с игры). Вторым по результативности во встрече стал Богданович, записавший на свой счёт 20 очков, четыре подбора и три передачи. Если мы говорим о легендарности, то не стоит забывать и Леброна. 39-летний Джеймс стал первым игроком в истории баскетбола, кому удавалось оформить два трипл-дабла на Олимпийских играх. Форвард закончил встречу с 16 очками, 12 подборами и 10 передачами. Невероятный уровень крутости от Короля!

Можно сколько угодно говорить, что Энтони Эдвардс — новое лицо сборной США, но сегодня Карри с Леброном показали, что именно они ведут за собой остальных, а не кто-то другой. Эдвардс провёл на паркете 14 минут, и его вообще не было видно в игре — два очка, два подбора и одна передача. Этого точно нельзя было сказать об Эмбииде. Центровой был невероятно полезен (19 очков, четыре подбора) и реализовывал сложнейшие броски с сопротивлением Йокича. Что я только о США — сербам низкий поклон! Сборная из Европы подарила нам сказку, которая длилась три четверти. До начала четвёртой десятиминутки каждый, кто смотрел матч, верил и надеялся, что сербы дожмут американцев и прервут их гегемонию на ОИ. Не хватило совсем чуть-чуть.

Йокич отбегал 37.41 в матче. Джокер отдал всего себя на паркете, делал всё на благо команды, однако в ключевой момент у Сербии кончились силы, так как Пешич намеренно играл укороченной ротацией, чтобы лучшие игроки делали своё дело. И три четверти не просто продержались, а обыгрывали сборную суперзвёзд НБА, но в четвёртой все всё видели… Слова благодарности за турнир и самоотдачу летят в адрес сербов. Каждому игроку — браво, они были в шаге от исторической победы, но США — в финале ОИ-2024, где сыграет с Францией, которая довольно неожиданно пробилась в решающий матч. Эмбиид сыграет с французами, и нас ждёт ярчайшее сражение.