США и Франция — в финале. 5 героев, лишивших Йокича и немецкую машину шансов на золото ОИ

Мы с удовольствием смотрели игры группового этапа олимпийского баскетбольного турнира, а затем с ещё большим интересом следили за встречами плей-офф. Но всё затевалось ради матча за золото, который вот-вот состоится. В решающей игре Олимпиады в Париже выступят безоговорочные фавориты американцы и сборная Франции, смотревшаяся неубедительно в матчах группового этапа, но чудесно преобразившаяся в плей-офф.

В полуфинале США встречались с грозными сербами, а французы бились с немцами, набравшими приличный ход. Оба матча проходили в напряжённой борьбе, предполагавшей, что каждый игрок будет выкладываться по полной, чтобы вывести свою команду в финал. У кого-то получилось не всё, что хотелось, а кто-то действительно блеснул, подарив своей сборной шанс на такое желанное золото.

Изайя Кординье

Изайя Кординье, Олимпиада-2024 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Немцы с самого начала матча стали оправдывать статус фаворита, сделав стартовый рывок 6:0. Но и после 2:12 французы головы́ не опускали, продолжая искать свой шанс. Держаться на плаву «трёхцветным» во многом помогал Изайя Кординье, только за первую четверть набравший девять очков (половину от общего количества своей команды). Изайя стал настоящим лидером Франции, проведя на площадке больше времени, чем кто-либо ещё в составе обеих команд (33.14). В общей же сложности на его счету 16 очков, к которым он прибавил семь подборов и две результативные передачи.

Гершон Ябуселе

Гершон Ябуселе, Олимпиада-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Чемпион Испании нынешнего года Гершон Ябуселе держался в тени товарищей по команде на групповом этапе, но резко преобразился в плей-офф. После впечатляющего матча с канадцами тяжёлый форвард сделал всё, чтобы в решающем матче домашней Олимпиады сыграла именно Франция. Гершон словно отзеркалил статистику Кординье, сделав те же семь подборов и две результативные передачи, к которым прибавил 17 очков. Во многом его важные шесть очков подряд во второй половине дали немцам понять, что ни с чем иным, кроме победы, французы с паркета уже не уйдут.

Стефен Карри

Стефен Карри, Олимпиада-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Стефен Карри оправдывается нечасто. Но после неубедительной игры на групповом этапе поговорить о своей низкой результативности ему всё же пришлось. За четыре предыдущих матча на нынешней Олимпиаде (три — в группе и один — в 1/4 финала) Карри набрал 29 очков. В одной же игре с Сербией он наколотил 36! Именно Стефен с первых минут повёл американцев к олимпийскому финалу, набрав почти половину всех очков своей команды после двух десятиминуток. «Звёздно-полосатые» уходили на большой перерыв, проигрывая 43:54, и как знать, что бы с ними было, если бы не Стеф. Карри провёл на площадке больше всего времени среди игроков американской сборной и с отрывом стал лучшим по набранным очкам (36). Вдобавок к ним он совершил восемь подборов и отдал две результативные передачи.

Леброн Джеймс

Леброн Джеймс, Олимпиада-2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если бы нужно выбрать только одного, кто хотел выиграть больше всех, то называть можно было бы смело Леброна. Джеймс спорил с судьями, когда у американцев не получалось, заводил товарищей по команде и играл на обеих сторонах площадки так, будто ему не 39, а 19. Лёгкий форвард был вторым по проведённому на паркете времени среди американцев, а приложенными усилиями обеспечил США не только медали, но и себе место в истории. 16 очков, 12 подборов и 10 передач. Леброн стал первым игроком в истории Олимпийских игр, сделавшим два трипл-дабла.

Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид, Олимпиада-2024 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Имеющий французский паспорт, но решивший играть за США центровой понимал, что в Париже столкнётся с невероятным хейтом. Французы не скупились на свист и выкрики в адрес Эмбиида с первого же матча турнира (кстати, тоже с Сербией). Оказался Джоэл всё-таки не готов к критике или сказались какие-то другие факторы, но стартовый матч Олимпиады он провалил. А когда Стив Керр оставил его на скамейке во второй встрече турнира, некоторые эксперты в США так и вовсе задались вопросом: «Что он в Париже забыл?». В матче 1/2 финала фактурный центровой напомнил, что его брали в сборную не просто так. 19 очков, четыре подбора и две результативные передачи помогли команде дожать неуступчивую балканскую страну.

И нельзя не отметить лидера сербов Николу Йокича. Центровой провёл на паркете 37.41 и отдал всего себя, чтобы дальше прошла его команда. У Николы 17 очков, пять подборов и 11 передач. А четыре фола лидера «Денвера» показывают, как усердно он бился в этой встрече. И всё-таки в этот раз американцев было не остановить.

Сборная США 16 раз становилась победителем Олимпийских игр. Последняя осечка была допущена в далёком 2004 году в Афинах, когда была выиграна только бронза. Смогут ли французы остановить гегемона и раздобыть первое в истории своей страны олимпийское золото? Судя по настрою Вембаньямы и компании ещё до старта турнира, планы у них такие точно есть. Кстати, американцы и французы уже трижды встречались в финалах Игр. Как знать, может, время «трёхцветных» наконец пришло! Остаётся лишь дождаться вечера субботы. Кажется, на этих Играх ожидания будут того стоить! И, конечно, не стоит забывать о битве за третье место. Своей игрой немцы и сербы доказали, что в их матче градус напряжения может быть ничуть не меньше.