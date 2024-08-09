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НБА, Ярослав Королёв: биография баскетболиста, чем сейчас занимается, баскетбольная школа в Лос-Анджелесе, драфт НБА

Где сейчас русский рекордсмен драфта в НБА? Давно не играет, но связан с баскетболом в США
Арина Ершова
Где сейчас русский рекордсмен драфта в НБА?
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12-й пик «Клипперс» Ярослав Королёв выбрал для себя другой путь.

В начале нулевых Ярослав Королёв считался одним из самых перспективных российских баскетболистов. Благодаря своей выдающейся игре на европейской арене он быстро привлёк внимание скаутов НБА и уже в 2005 году был выбран на драфте под рекордным для россиян 12-м номером. Ярослав отыграл за океаном четыре года, но под конец карьеры вернулся в Европу, а уже в возрасте 29 лет сменил вид деятельности с игровой на тренерскую. На сегодняшний день о нём мало что слышно в медиапространстве. Так чем же сейчас занимается Королёв?

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Российский форвард родился в баскетбольной семье. Его первым тренером был собственный отец — Игорь Королёв, который в своё время выступал за московское «Динамо», а также работал в юниорских сборных России U16 и U18. Первым клубом самого Ярослава был «Автодор» — туда он попал в юном возрасте 15 лет. Тогда же, во времена выступления за клуб, Королёв стал чемпионом Европы в составе юниорской сборной России (до 16 лет). Его быстро приметили в ЦСКА, и уже в 2004-м перспективный игрок перебрался в Москву. В сезоне-2004/2005 он провёл за основную команду только семь матчей (включая один в Евролиге), зато блистал в молодёжке — в ДЮБЛ он в среднем набирал по 16,2 очка (51,5% с игры, 42,2% из-за дуги), 6,8 подбора, 2,6 передачи и два перехвата.

В ЦСКА Ярослав стал чемпионом России, чемпионом ДЮБЛ, а также победителем турнира Евролиги U18. В финале, который проходил в Москве на стадионе «Олимпийский», молодёжка красно-синих разгромила «Жальгирис» со счётом 97:64. Тот турнир лично посещал Майк Данливи, бывший на тот момент главный тренер «Клипперс». И Королёву удалось произвести впечатление — специалист отметил его физические данные и видение площадки, а также игру в защите. Скауты «Лос-Анджелеса», которые долгое время наблюдали за игроком, также видели в нём большой потенциал. Все верили — 18-летний Ярослав должен был отлично вписаться в тогдашнюю НБА (где на пике популярности был Дирк Новицки). Его отчёт на DraftExpress гласил:

«Очень немногие игроки в таком возрасте способны проявить те способности и навыки, которыми обладает Ярослав Королёв. Мы говорим о пойнтфорварде, который при росте в 206 см обладает идеальными габаритами для игры на позиции лёгкого форварда, отличным атлетизмом и навыками защитника. Королёв — особенный, перспективный игрок с большим потенциалом. Это парень с природным талантом и очень высоким баскетбольным IQ, который играет с интенсивностью и страстью и за которым приятно наблюдать».

Ярослав Королёв
Ярослав Королёв
12-й номер драфта-2005 в НБА

«Я счастлив, что руководство «Клипперс» остановило свой выбор на мне. Трудно описать ощущения, которые я испытал, когда Дэвид Стерн (бывший комиссионер НБА. — Прим. «Чемпионата») назвал моё имя. Я вскочил на ноги, обнялся со своим отцом и агентами, поднялся на сцену, пожал руку Стерну и понял — я в НБА! Невероятные ощущения! Для любого российского баскетболиста попасть в НБА — подобно мечте».

Но красивой истории в итоге не получилось. Королёв провёл в «Клипперс» два года, в сумме отыграв за основную команду всего 34 матча и имея скромные пять минут на площадке. Несмотря на долгую и упорную подготовку к НБА, о которой Ярослав мечтал с детства, адаптация к лиге далась ему непросто. Сам игрок объяснял это следующим образом: проблемы с ахилловыми сухожилиями не позволили ему целиком раскрыться с физической точки зрения, а почти полное отсутствие практики на взрослом уровне не позволило тягаться с более взрослыми и опытными баскетболистами на своей позиции.

Данливи почему-то не стал отправлять Ярослава набраться опыта в Европе или хотя бы в Лиге развития — видимо, от 12-го номера драфта ожидали большего. При этом россиянин не получал серьёзной игровой практики даже в предсезонных матчах. И после того, как Королёв провёл два года на скамейке, в «Клипперс» приняли решение отчислить его. Изначально контракт с ним планировали продлить аж на три года — Ярослав рассказывал, что в клубе его желание расти приветствовалось, а сложности адаптации воспринимались без негатива. Однако после того, как серьёзные травмы получили сразу два основных «больших» — Элтон Брэнд и Линас Клейза — «Клипперс» пришлось вынужденно сокращать заявку. И Королёв как раз был одним из тех, кто попал под это сокращение. В ходе предсезонки он возвращался в «Лос-Анджелес» на негарантированном контракте, но перед стартом сезона-2007/2008 окончательно распрощался с клубом.

Ярослав Королёв

Ярослав Королёв

Фото: Bob Leverone/Getty Images

Так Королёв вернулся в Россию. В составе московского «Динамо» он провёл два года, которые считает «упущенным временем», а затем снова оказался в США — на драфте-2009 в Лиге развития его выбрал «Альбукерке Тандербёрдс» (ныне «Кливленд Чардж», ассоциируемый с «Кливленд Кавальерс»). Спустя пару месяцев Ярослава обменяли в «Рино Бигхорнс» (ныне — «Стоктон Кингз»). Суммарно в том сезоне Лиги развития он провёл 37 матчей и в среднем набирал по 10,4 очка, 5,5 подбора и 1,2 передачи, но всё-таки не сумел закрепиться в США и уехал в испанскую «Гранаду». После неё были «Гипускоа», «Спартак» Санкт-Петербург, греческие «Панионис» и «Критан Кингз», а последним клубом в игровой карьере Королёва стала «Наварра». Уйдя оттуда в возрасте 29 лет, Ярослав принял решение закончить с баскетболом — но только в роли игрока.

Ещё в 2010 году он вместе с сестрой, Юлией Королёвой, также профессиональной баскетболисткой, совместно основал детскую школу Royal Basketball School в Лос-Анджелесе. Там Ярослав тренировал в межсезонье на протяжении нескольких лет. Сейчас этот проект отошёл к Юлии, а сам Королёв в 2017-м открыл собственную школу — Young Kings Basketball. Она расположена в городе Пасадина в пригороде Лос-Анджелеса и насчитывает более 300 учащихся в возрасте от четырёх до 15 лет.

Школа Young Kings Basketball

Школа Young Kings Basketball

Фото: ykbball.com

«У меня своя баскетбольная школа в Лос-Анджелесе, с полноценным тренерским составом, менеджером. У нас есть как начинающий уровень, так и уже работающие в командах 8-10-летние дети. По воскресеньям проходят игры. Один раз в месяц мы выезжаем на турнир, суть которого проста: в субботу играются три матча, по их результатам или проходишь в плей-офф на игры в воскресенье, или едешь домой. Кроме того, мы готовим и тренеров для школ, которые работают на продлёнке. Если школа и дети заинтересованы в получении дополнительных знаний по баскетболу, мы направляем в школу одного или двух специалистов», — говорил Королёв о своей школе в 2019 году.

По сегодняшний день Ярослав продолжает развивать Young Kings Basketball, исполняя роль исполнительного директора. И хотя его карьера в НБА сложилась совсем не так ярко, как могла бы, полученный за океаном опыт однозначно помогает Королёву успешно развивать своё дело. В свои 37 лет он мог бы всё ещё играть в баскетбол, но выбрал для себя другой путь. Пожелаем Ярославу удачи!

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