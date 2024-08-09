Кто главный герой легендарного матча США — Сербия?

Прошлым вечером, можно с уверенностью утверждать, многие из вас стали свидетелями захватывающего полуфинального матча Олимпиады-2024 по баскетболу между командами Сербии и США. Балканцы вели в счёте более 35 минут игрового времени, а разрыв достигал впечатляющих «+17». Однако феноменальное выступление американских звёзд Леброна Джеймса и Стефена Карри спасло США от поражения. Не стоит забывать и о ненавистном местной публике Джоэле Эмбииде, который также внёс значительный вклад в победу своей команды.

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