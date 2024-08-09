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Баскетбол, Олимпиада-2024, США — Сербия: статистика Леброна Джеймса, Стефен Карри и Джоэла Эмбиида, камбэк американцев

Кто главный герой легендарного матча США — Сербия?
Артемий Берстенев
Кто главный герой легендарного матча США — Сербия?
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Каждый по-своему уникален.

Прошлым вечером, можно с уверенностью утверждать, многие из вас стали свидетелями захватывающего полуфинального матча Олимпиады-2024 по баскетболу между командами Сербии и США. Балканцы вели в счёте более 35 минут игрового времени, а разрыв достигал впечатляющих «+17». Однако феноменальное выступление американских звёзд Леброна Джеймса и Стефена Карри спасло США от поражения. Не стоит забывать и о ненавистном местной публике Джоэле Эмбииде, который также внёс значительный вклад в победу своей команды.

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе победителей. В ходе голосования спортсмены будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто главный герой легендарного матча США — Сербия?
1 место

Стефен Карри — сборная США

Статистика Стефена Карри

Статистика Стефена Карри

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

2 место

Леброн Джеймс — сборная США

Статистика Леброна Джеймса

Статистика Леброна Джеймса

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

3 место

Джоэл Эмбиид — сборная США

Статистика Джоэла Эмбиида

Статистика Джоэла Эмбиида

Фото: «Чемпионат»/Getty Images

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
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Новости. Баскетбол
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