Огромная разница в росте между Дюрантом и гимнасткой Ли
Олимпийская чемпионка Парижа Суниса Ли сделала фото с одной из звёзд американской сборной Кевином Дюрантом. Разница в росте — поражает!
Удивительные чемпионы
Рост Кевина — 211 см, а Сунисы — всего 152 см.
Дюрант сделал фото с гимнасткой Ли. Разница в росте — поражает!
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