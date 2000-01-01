Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории ОИ!
Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в полуфинале ОИ с Сербией (95:91). Этот трипл-дабл стал лишь четвёртым в истории Олимпиад. Кто делал три предыдущих?
Александр Белов (ОИ-1976)
Советский баскетболист набрал 23 очка, сделал 14 подборов и отдал 10 передач в матче с Канадой.
Леброн Джеймс (ОИ-2012)
Американец в матче с Австралией записал на свой счёт 11 очков, 14 подборов и 12 передач.
Лука Дончич (ОИ-2020)
В игре с Францией словенец набрал 16 очков, сделал 10 подборов и отдал 18 передач.
Леброн Джеймс (ОИ-2024)
И снова он! На счету форварда в матче с Сербией 16 очков, 12 подборов и 10 передач.
Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории Олимпиады!
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