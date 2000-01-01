Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории Олимпиады!

Трипл-дабл Леброна — лишь четвёртый в истории ОИ!

Леброн Джеймс оформил трипл-дабл в полуфинале ОИ с Сербией (95:91). Этот трипл-дабл стал лишь четвёртым в истории Олимпиад. Кто делал три предыдущих?