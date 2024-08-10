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США — Франция, Сербия — Германия, где смотреть онлайн-трансляцию баскетбола Олимпиады, 10 августа 2024: обзор матчей

США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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Заключительный день баскетбольной Олимпиады! LIVE
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Или Франция сотворит сенсацию?

Сегодня, 10 августа, будет сыграно два матча мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 — игра за третье место и непосредственно финал соревнований. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Германия — Сербия и Франция — США, которые начнутся в 12:00 и 22:30 мск соответственно.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Live Артемий Берстенев

📺 Где смотреть онлайн-трансляцию

Прямую трансляцию встреч можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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