США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE
Или Франция сотворит сенсацию?
Сегодня, 10 августа, будет сыграно два матча мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 — игра за третье место и непосредственно финал соревнований. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Германия — Сербия и Франция — США, которые начнутся в 12:00 и 22:30 мск соответственно.
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Live Артемий Берстенев
📺 Где смотреть онлайн-трансляцию
Прямую трансляцию встреч можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК). «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
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