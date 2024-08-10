США — в шаге от долгожданного золота! Немцы и сербы разыграют бронзу. Баскет на ОИ — LIVE

Сегодня, 10 августа, будет сыграно два матча мужского баскетбольного турнира на Олимпиаде-2024 — игра за третье место и непосредственно финал соревнований. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч Германия — Сербия и Франция — США, которые начнутся в 12:00 и 22:30 мск соответственно.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.