Увидим ли мы конец эпохи? Мысли перед историческим финалом США и Франции

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Сегодня, 10 августа, мы узнаем, кто возьмёт золото на мужском баскетбольном турнире Олимпийских игр — 2024 года — США или Франция. Этот финал обещает стать одним из самых интересных в XXI веке. Если бы перед началом Игр нам сказали, что именно эти две команды поборются за золото, мы, возможно, были бы слегка разочарованы. Во-первых, это повторение прошлого финала, а во-вторых, Франция изначально не впечатляла. Однако в плей-офф многое изменилось.

На чемпионате мира 2023 года французы откровенно провалились, заняв 18-е место. Эта катастрофа произошла на фоне скандалов с хорошо знакомым нам разыгрывающим Томасом Эртелем, которого отказались вызывать в сборную из-за его перехода в «Зенит». Как оказалось, атака Франции сильно просела без опытного разыгрывающего. Проблема была не в количестве скореров и шутеров, а в отсутствии созидания и какой-либо мысли в нападении.

Групповой этап оставил те же ощущения, несмотря на то что многие ожидали увидеть, как Виктор Вембаньяма проявит себя в качестве одного из лидеров сборной. Однако итогом снова стали командная импотенция в атаке и фокус на индивидуальных действиях.

Руди Гобер и Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Большие надежды возлагались на французскую вариацию «Башен-близнецов» с Руди Гобером и Вембаньямой. В «Миннесоте Тимбервулвз» такую концепцию сумели эффективно отработать за два года, что позволило «Вулвз» оказаться в финале Запада. Но у сборных нет возможности столько тренироваться, чтобы наладить тонкий баланс.

В четвертьфинале Франция столкнулась с Канадой, считавшейся главным претендентом на борьбу с США за золото. Однако главный тренер французов Венсан Колле решился на радикальные изменения. Он отказался от сочетания Вембаньямы и Гобера, посадив Руди на лавку, и поставил в основу звезду мадридского «Реала» Гершона Ябуселе. Помимо этого, были внесены другие изменения в ротацию и философию игры. И это сработало!

Нельзя не упомянуть, что в основе также вышел Изайя Кординье. Именно он и Ябуселе стали главными героями французов в плей-офф. Гершон заметно похудел и окреп со времён «Бостона», представляя собой сгусток атлетической мощи даже против команд с множеством игроков из НБА. А Кординье играет очень смело и не боится брать инициативу на себя.

Гершон Ябуселе и Изайя Кординье Фото: Harry Langer/Getty Images

Именно они были двумя самыми результативными игроками команды и в четвертьфинале, и в полуфинале. Кто ожидал, что именно эти двое будут вести Францию вперёд? Изначально они воспринимались как запасные. Стоит поаплодировать Колле за то, что он не побоялся резких изменений.

Атака французов стала куда более командной, мяч стал двигаться значительно лучше, чем раньше, а присутствие двух огромных шпал на паркете больше не тормозило нападение. Гоберу практически не предоставляется игровое время — вы вообще можете в это поверить? Вембаньяма в плане набора очков продолжает хандрить, но в защите и на подборах он великолепен, поэтому ему доверяет тренер, в том числе и в концовках матчей.

Что же США? Эта «команда мечты», неожиданно созданная по воле нескольких заслуженных суперзвёзд, шла до полуфинала в привычном для американской сборной на Олимпиадах стиле. Уверенные победы с запасом, периоды расслабленности, но не более.

Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Стефен Карри Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Главный тренер Стив Керр постоянно менял стартовые пятёрки, выпускал разных игроков и пробовал разные сочетания. По качеству игры «Дрим-тим» 2024 года не то чтобы очень впечатляла, но класс игроков был настолько выше, чем у всех остальных, что этого хватало. Однако наблюдались отсутствие разнообразия в позиционном нападении и слишком большой перекос в сторону трёхочковых бросков. Ну что взять с этих энбэашников в 2024 году!

Казалось, что переиграть такую сборную можно только с помощью везения в плане бросков. Именно это и случилось в уже легендарном полуфинале с сербами. Наши балканские братья попадали буквально всё и не боялись трёхочковых с любых дистанций и положений.

Что же позволило США отыграться? По сути, то, что Керр наконец-то догадался выставить на паркет в четвёртой четверти одновременно Стефена Карри, Леброна Джеймса и Кевина Дюранта. Великая троица уходящего поколения, где каждый проводит свою последнюю Олимпиаду в карьере. Им наконец дали поиграть вместе — и, о чудо, они показали какой-то «галактический» баскетбол в заключительной десятиминутке.

Сборная США на ОИ-2004 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Победа была очень эмоциональной, так как на протяжении трёх четвертей мы ощущали близость сокрушительного поражения, которое вошло бы в историю. Напомню, что с 1930-х годов США лишь трижды не брали золото. Первый раз — тот самый 1972-й и бросок Белова в самом конце. Второй — Сеул-1988 и памятный матч с СССР в полуфинале. Ну а третий раз — в 2004 году, когда Аргентина с Ману Джинобили сделала то, что сделала.

Но давайте будем честными. Всё, что было до 1992 года, можно рассматривать с оговоркой: за США выступали только студенты. А в 2004 году «звёздно-полосатая» сборная обладала далеко не «дрим-тимным» составом. Так что поражение в полуфинале с сербами могло бы стать самым катастрофическим в истории. Некоторые эксперты заявляли, что нынешний состав команды на порядок сильнее, чем у «Дрим-тим» 1992 года. И вот после всех этих слов — проигрыш? Это стало бы шоком.

Впрочем, я уверен, что вы прекрасно помните эти эмоции, и это надолго останется с нами. Но победа над Голиафом всё ещё может случиться — в финале. Это реально может произойти, так как у Франции более глубокий состав, чем у Сербии, что позволит подопечным Колле распределить свои силы на весь матч. Как мы видели, балканцы в четвёртой четверти уже были никакие из-за очень короткой ротации в конкретной игре.

Леброн Джеймс Фото: Tnani Badreddine/Getty Images

И да, поражение в финале для США и её игроков будет чёрным пятном в карьере. Особенно для Леброна Джеймса, который во многом и инициировал всю эту движуху с «Дрим-тим». Но в итоге старички пока затащили, хотя кажется, что в НБА настала новая эпоха.

Если говорить об эпохах — мы точно на изломе. Расстояние между американцами и остальными всё уменьшается. Прошла эра гегемонии! Это было ожидаемо, учитывая все процессы интернационализации баскетбола. Тренерские методы, продвинутая аналитика и современные тренды дошли уже до всех приличных спортивных школ, которые взращивают будущих Йокичей и Дончичей.

США будут проигрывать на Олимпиадах чаще. В этом нет никаких сомнений. Но из-за этого каждое золото будет восприниматься куда более эмоционально каждым американским болельщиком. Это вам не Анголу громить в Барселоне.

Так что нас в любом случае ждёт матч, который может стать символом конца старой эпохи или же просто классной эмоциональной историей о силе воли и прощании с великим поколением Дюранта, Карри и Леброна. В любом случае смотреть нужно обязательно — это будет один из самых интригующих финалов за последние десятилетия.