«Керр заставляет ненавидеть США». Фаворитов Олимпиады ругают на родине

Каждый баскетболист сборной США был рад выходу в финал Олимпийских игр в Париже. Национальная команда в невероятно драматичном матче обыграла Сербию, но остался тот единственный, кто был недоволен решениями Стива Керра на тренерском мостике.

Речь, естественно, о Джейсоне Тейтуме. Форвард «Бостон Селтикс» и США на групповом этапе не сыграл ни минуты в матче с Сербией, а теперь в полуфинале ситуация повторилась. Многие эксперты и аналитики уже тогда накинулись на Керра из-за его решения не выпускать чемпиона НБА на паркет, а теперь — и подавно. Известный журналист Крис Хэйнс сообщил, что Тейтум в ярости от того, что не сыграл в полуфинале.

Главный тренер Керр сразу же попытался оправдаться: «Речь не идёт о том, что я чего-то не вижу в игре Джейсона. Речь о других парнях в команде. Тяжело заигрывать 11 баскетболистов даже в матче НБА. Это прежде всего математическая проблема». Да, очень сложно дать всем игровое время, особенно когда у тебя в составе каждый игрок — суперзвезда. Но найти хотя бы пять минут можно. Об этом и сказал легендарный игрок «Бостона» Боб Кузи.

Боб Кузи шестикратный чемпион НБА, член Зала славы баскетбола «Это не просто оскорбление, это позор для бедного ребёнка. Олимпиада приобрела такой размах, что все подумают, а что не так с этим парнем? Тейтум на обложке Sports Illustrated в этом месяце. Все эксперты, которых я читал в последнее время, ставят его в пятёрку, иногда первым, лучших игроков в мире. Теперь Керр заявляет миру, что он не согласен. За 40 минут он не смог найти пять, чтобы выпустить игрока на площадку, не вредя команде. В прошлый раз она не была в опасности. Но в последнем матче она уступала с разницей в 17 очков, и он должен был волноваться за конечный результат. И всё равно не выпустил Тейтума со скамейки. На мой взгляд, он настроен против «Селтикс».

После слов легенды «кельтов» не стал молчать и владелец «Бостона» Вик Грусбек, который довольно серьёзно прошёлся по тренеру США. «Я бы тоже не стал заигрывать Стива Керра. Не понимаю, что происходит. Это загадка для меня. Джейсон заслуживает исключительно похвалы, признания и игрового времени. Они с Джейленом Брауном привели нас к чемпионскому титулу. И теперь почему-то не могут помочь олимпийской сборной. Сказать нечего. Это ставит меня в тупик», — заявил Грусбек.

Бизнесмен и известный болельщик «Бостона» Дэйв Портной, который был с командой в одном из автобусов во время празднования чемпионства НБА, тоже остался недоволен действиями в отношении Тейтума. «Я болел за США в игре с Сербией. Теперь же хочу, чтобы Франция обыграла их на 1000 очков. Меня не волнует, что я американец. Неуважение, которое Стив Керр проявлял к Джейсону Тейтуму на протяжении всего этого турнира, заставляет меня ненавидеть эту команду».

Даже мама Тейтума отправилась в социальные сети, чтобы высказать своё мнение. «Нет, он не травмирован. Но если вы знаете, что происходит, пожалуйста, дайте мне знать, так как это неприемлемо и не имеет никакого смысла», — написала Брэнди Коул в социальной сети X (ранее Twitter). В общем, в США огромное число людей недовольно тем, что Тейтум не играет за сборную. Это лишь собраны мнения известных личностей, а вы представьте, сколько фанатов «Бостона» и простых людей находится в состоянии шока, что один из лучших игроков НБА, действующий чемпион не получает хотя бы одну минуту игрового времени. Абсурд? Больше да, чем нет.