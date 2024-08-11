Леброн наследует дело Майкла Джордана? Король пишет картину своего будущего в баскетболе

Амбиции Леброна Джеймса не ограничиваются только спортивной площадкой. После завершения своей блестящей карьеры звёздный форвард намерен заняться управленческой деятельностью и стать владельцем клуба НБА. Причём Леброн является первым действующим игроком в НБА, который достиг статуса миллиардера. Впечатляет? Безусловно. И лига наверняка окажет ему всяческую поддержку, чтобы Король смог пойти по стопам Майкла Джордана, который однажды стал владельцем «Шарлотт Хорнетс» и неплохо заработал на перепродаже франшизы год назад.

Любопытно, что Джеймс может войти в руководство клуба, с которым он вёл множество эпических сражений — «Бостон Селтикс». По данным New York Post, Fenway Sports Group (FSG), в которой Леброн владеет 1% акций с 2021 года, рассматривает возможность приобретения «Селтикс». Ирония: человек, который принёс столько беспокойства фанатам «кельтов» (да и наоборот), может стать их новым боссом.

Однако ситуация далеко не однозначна. В июле было объявлено, что группа, возглавляемая Виком Гроусбеком, намерена продать «Селтикс», причём основная часть акций планируется к продаже в конце 2024-го или начале 2025 года. Если FSG приобретёт миноритарный пакет акций в 2028-м, это позволит избежать конфликта интересов для Джеймса. Однако, если они решат приобрести контрольный пакет раньше, Леброну придётся расстаться со своей долей в FSG.

Леброн Джеймс по-прежнему выступает за «Лейкерс», и конфликт интересов не позволяет ему стать владельцем другой команды. Тем не менее двухэтапный процесс продажи, при котором 49% акций клуба будут проданы до 2028 года, открывает для Джеймса новые возможности. К тому времени он, вероятно, завершит спортивную карьеру и сможет возглавить давних соперников.

Леброн Джеймс со своей супругой в Лас-Вегасе, июнь 2024 года Фото: Ethan Miller/Getty Images

Однако амбиции Леброна простираются далеко за пределы Бостона. НБА, вероятно, готовится к расширению, и Лас-Вегас рассматривается как одно из перспективных мест для новой команды. Леброн неоднократно выражал желание стать владельцем франшизы именно в этом динамично развивающемся городе. «Это вполне логично. В Лас-Вегасе уже обосновались такие команды, как «Рэйдерс», «Голден Найтс» и «Эйсес». Город стал местом проведения этапа Формулы-1. Матч всех звёзд НБА неоднократно проводился здесь, а Летняя лига НБА привлекает огромное количество поклонников. Спортивная жизнь в Лас-Вегасе бурлит и процветает», — говорил форвард.

«Добавление франшизы НБА только усилит этот импульс. Это привлечение. Не нужно беспокоиться о поддержке фанатов. Думаю, это только вопрос времени, и я надеюсь быть частью этого времени», — заключил Джеймс.

В целом Леброн неоднократно подчёркивал, что его главная цель — привнести франшизу в Лас-Вегас. Но что же ждёт впереди? Останется ли Леброн с FSG и поможет им приобрести «Селтикс» или он полностью посвятит себя своей мечте о создании команды в Лас-Вегасе? Независимо от того, куда направится Король, за ним неизменно последуют значительные изменения и захватывающие новые главы, о которых мы будем писать.