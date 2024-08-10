Сербия заслужила! Йокич провёл исторический матч и подарил родной стране бронзу ОИ-2024

Казалось, совсем недавно начались Олимпийские игры во Франции, но уже сегодня с противостояния Германии и Сербии стартовал последний игровой день мужского баскетбольного турнира. Действующие чемпионы мира и те, кто практически обыграл США, сражались за бронзу. Кто остался с медалями, а кто закончил выступление на ОИ-2024 без награды?

Никола Йокич в окружении игроков Германии Фото: fiba.basketball

Матч не успел начаться, как команды уже обменялись точными бросками издали. Сербия же усилиями Алексы Аврамовича, Филипа Петрушева и Николы Йокича вышла вперёд — 9:3. Немцы в основном полагались на свои трёхочковые броски, а подопечные Светислава Пешича старались находить возможности для прохода и набирали очки из «краски». У Германии дважды за четверть были вопросы к судейству, так как, по их мнению, Огнен Добрич дважды «продал» фол. Деннис Шрёдер оставлял бундестим в игре, но Василие Мицич в эффектном проходе набрал два очка, а затем добавил к ним сочную «трёшку». В итоге Сербия оказалась сильнее со счётом 30:21.

Йокич присел на скамейку, казалось бы, что Германия должна перехватить инициативу без лучшего игрока соперника, но, на самом деле, Богданович и Мицич прекрасно проявили себя в отсутствие лидера. Игра не шла у Франца Вагнера, но действующие чемпионы мира на протяжении всей четверти держались вплотную к сопернику по счёту. Игроки Сербии часто находили свободные броски с разных дистанций, но большинство из них оказались неточными. 17:16 — четверть ушла в актив Германии.

Богдан Богданович Фото: fiba.basketball

Германии необходимо было прибавлять в розыгрыше, так как у команды вообще пропало движение мяча. Чего нельзя сказать о Сербии, так как у коллектива в составе есть много отличных распасовщиков, что и доказал Йокич, отдав великолепную передачу из-за спины на Петрушева. Команда Пешича оформила рывок 6:0, а также закрыла соперника на своей половине. Четыре сербских игрока были в топе по результативности: Йокич, Мицич, Петрушев и Богданович. Игра для чемпионов мира складывалась, мягко говоря, не очень. Преимущество наших славянских братьев выросло до 19 очков, а Гордон Херберт взял тайм-аут, чтобы попытаться реанимировать игру своих баскетболистов. На самом деле, вышло отлично: Германия лучше стала действовать на подборе и попадать своё, но всё равно уступила в третьей четверти — 25:26.

Игра немцев видоизменилась: команда стала больше пытаться лезть в «краску», и получалось очень даже неплохо. Немцы коллективными усилиями старались изо всех сил, но не лучшее выступление показал Шрёдер. Знаменосец страны ошибался в защите, терял мяч в атаке и был не очень эффективен. Сербию полностью устраивала разница в счёте, поэтому команда спокойно довела дело до победы — 93:83.

Никола Йокич и Мориц Вагнер Фото: fiba.basketball

Исторический матч по всем фронтам провёл Йокич. Мало того, что MVP НБА помог своей сборной выиграть бронзовые награды, так ещё и набрал 19 очков, 12 подборов и 11 передач. Это всего лишь пятый трипл-дабл в истории Олимпийских игр, а Джокер — четвёртый игрок, которому удавалось достичь подобного на ОИ. Ранее лишь Александр Белов, Лука Дончич и Леброн Джеймс (дважды) оформляли трипл-дабл в рамках олимпийского турнира.

Великолепную игру показали Мицич — 19 очков, два подбора и две передачи и Богданович — 16 очков, два подбора и три передачи. В составе Германии лучше всех проявили себя братья Вагнеры: Франц закончил матч с показателями в 18 очков, девять подборов и четыре передачи, а у Морица на счету было 16 очков и четыре подбора.

Сербия пока единственная команда на турнире, которая оказала сопротивление США. Американцы, конечно, заслуженно прошли в финал, но сербы с Йокичем во главе были в шаге от того, чтобы совершить главную сенсацию не только на Олимпиаде, а и вообще баскетбола последних лет. Не хватило чуть-чуть!

Впрочем, отчаиваться не стоит, так как подопечные Пешича всё-таки забрали бронзовые награды. Может, Сербия и рассчитывала на большее, однако приходится довольствоваться тем, что есть. К тому же намного важнее, что Йокич показал себе и всему миру, что он представляет собой что-то не только за океаном, но и со сборной может показывать тот уровень баскетбола, за который его все и полюбили. Сербия — браво!