Перед нацистами. Баскетбольный финал 1936 года был уникальным и запомнился вовсе не игрой

Баскетбольный турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже подходит к завершению, и впереди нас ждёт только финал. Нынешняя Олимпиада стала 21-й, в рамках которой спортсмены борются за медали в игре с оранжевым мячом. Впервые баскетбол появился на Играх 1936 года в Третьем рейхе и сильно отличался от современного. Финальный же матч получился и вовсе уникальным, запомнившись на долгие годы вперёд. Как и в этот раз, за золото на первом олимпийском баскетбольном турнире боролась сборная США. А противостояла ей в битве за первое место национальная команда Канады.

Как всё начиналось

После того как канадец Джеймс Нейсмит изобрёл баскетбол, эта игра с мячом быстро завоевала популярность и довольно скоро распространилась по всему миру. В 1934 году недавно образовавшаяся ФИБА получила письмо-подтверждение, в котором говорилось, что баскетбол на летних Играх 1936 года в Берлине состоится.

Соревнования сильно отличались от тех, которые мы привыкли видеть сегодня. Никаких арен (матчи проходили на открытом воздухе на теннисных кортах), отличия в правилах и даже мяч был несколько другим. «Главной проблемой был баскетбольный мяч, который был лёгким и мог болтаться на ветру», — вспоминал Оливер Фортенберри — сын Джо Фортенберри, выигравшего золото на Играх 1936-го.

Матч между Латвией и Польшей, Олимпиада-1936 Фото: Getty Images

Первоначально в баскетбольном турнире участие планировали 23 страны, но две из них, Венгрия и Испания, привозить в Берлин баскетбольную команду отказались. В результате в Германию прибыли 20 национальных команд — Бельгии, Бразилии, Канады, Чили, Китая, Чехословакии, Египта, Эстонии, Франции, Италии, Японии, Латвии, Мексики, Перу, Филиппин, Польши, Швейцарии, Турции, США и Уругвая — 21-й сборной были сами немцы.

Германия основательно подготовилась к соревнованиям. По Берлину было оборудовано 25 зрительских залов, чтобы местные жители могли следить за происходящим. А по всему городу олимпийские флаги висели вперемежку со свастикой, которая тогда ещё не ассоциировалась с ужасами Второй мировой войны. Но состязания всё же проходили на фоне антисемитской политики Третьего рейха, проводимой при Гитлере. Выбор немецкой столицы в качестве принимающей Игры страны был призван сигнализировать о возвращении этого государства в международное сообщество на фоне его изоляции после Первой мировой войны. В то время мало кто подозревал, что Национал-социалистическая немецкая рабочая партия придёт к власти через пару лет, а Олимпиада станет для лидеров рейха хорошей возможностью по распространению нацистской риторики.

«Мне пришлось получить разрешение от своих родителей поехать туда, ведь я еврей. В поезде, следовавшем из Франции в Германию, я встретил еврейского коммивояжёра и спросил его, что там происходит. А в ответ услышал: «Не гуляй по ночам и не гоняйся за немецкими девушками», — говорил участник той Олимпиады — канадский баскетболист Ирвинг Мерецкий.

Сборная США по баскетболу, 1936 год Фото: Getty Images

Сборная США приезжала на турнир в статусе фаворита и на пути к финальному матчу особых трудностей действительно не испытала. «Звёздно-полосатые» победили Испанию (техническое поражение последних из-за неявки на Игры), Эстонию (52:28), Филиппины (56:23) и Мексику (25:10). Канадцы, также пробившиеся в финал, считались сильной сборной и в Германию приезжали как претенденты на медали. К встрече с США они подходили после побед над Бразилией (24:17), Латвией (24:23), Швейцарией (27:9), Уругваем (43:21) и Польшей (42:15). Как уже отмечалось, матчи на Играх 1936 года проводились на открытом воздухе на теннисных кортах. Соответствующее решение приняла ФИБА, и как выяснилось довольно скоро, это оказалось ошибкой. В день, когда состоялась битва за золото, зарядил сильнейший ливень, которые превратил площадку в грязевое поле.

«За 24 часа до финала пошёл сильный дождь, и, когда на следующий день погода не изменилась, мы решили, что немцы наверняка отложат игру. К этому времени грунтовый корт был таким грязным и скользким, что никто не мог нормально бегать или вести мяч! Но немцы хотели покончить с этим делом. А раз так, нам пришлось отыграть две половины по 20 минут перед 500 зонтиками, которые были напротив, а под ними, как я думаю, были люди!» — вспоминал капитан сборной США Билл Уитли.

Джеймс Нейсмит, изобретатель прекрасного вида спорта, в 1932 году Фото: Getty Images

«Это было почти как смотреть водное поло», — написал один журналист, освещавший игру. Сообщалось, что на трибунах тогда находились даже не 500, а около 2000 болельщиков, и непонятно, что им запомнилось больше — сама игра или непрекращающийся дождь. Первая половина закончилась 15:4 в пользу американцев, а вторая превратилась в формальность, где на двоих команды набрали лишь восемь очков (4:4). Американцы вошли в историю как обладатели первого олимпийского золота, а медали участникам финала вручал лично Нейсмит.

С момента проведения берлинских Игр состоялось уже два десятка Олимпиад, но то серебро остаётся единственным в копилке сборной Канады. Американцы же с тех пор завоевали ещё 15 золотых наград, а также одну серебряную и две бронзовые медали. Завоют ли они 17-е золото, узнаем уже скоро. Как знать, может, поквитаться с янки получится у французов, которые трижды выходили в финал и всякий раз проигрывали «звёздно-полосатым». Победа перед домашними трибунами могла бы перекрыть все былые неудачи.