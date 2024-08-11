Леброн, Карри и Дюрант сделали это! США в пятый раз подряд стали олимпийскими чемпионами

Вот она кульминация! В финале Олимпийских игр в Париже встретились национальные команды Франции и США. Мало кто мог поверить, что хозяева турнира дойдут до самого важного матча, но они оказались тут и были готовы удивлять. Суперзвёзды НБА против таланта поколения Виктора Вембаньямы — кто-то должен был забрать золото.

И кто, если не Леброн Джеймс, мог открыть счёт в матче?! Само собой, Король в проходе вколотил сочнейший слэм-данк. Виктор Вембаньяма ответил «трёшкой», а потом в «посте» разобрался с оппонентом. У США первый точный трёхочковый реализовал Девин Букер. Каждый же раз, когда мяч оказывался в руках у Джоэла Эмбиида, французские болельщики начинали неистово кричать «Уууу-уууу!». Напомню, центровой отказался выступать за европейскую сборную, выбрав США. А Леброн показал всем немного магии на паркете: легендарный форвард отдал передачу из-за спины на Букера под кольцом.

Леброн Джеймс и Стефен Карри Фото: fiba.basketball

Франция всё время держалась поблизости. Правда, точное попадание из-за дуги от Энтони Эдвардса заставило Венсана Колле взять первый в матче тайм-аут. Европейская сборная отлично провела игровой отрезок, часто находя свободные броски, но с реализацией были проблемы. Точку в четверти поставил всё тот же Эдвардс, заваливший «трёху», — 20:15.

Вторую десятиминутку великолепно начал Энтони Дэвис, обыгравший Вемби под кольцом, а в следующей атаке после промаха напарника вколотивший мяч в кольцо. Но Франция тут же вернулась в игру: Маттье Стразель дважды был точен издали, а Билаль Кулибали оформил слэм-данк, после чего Стиву Керру пришлось реагировать на рывок 10:4 от французов.

Пауза положительно повлияла на американцев: Леброн вышел с горящими глазами и в проходе разобрался с Вембаньямой, Стефен Карри отдавал невероятного уровня передачи, а Букер продолжал набирать очки из любой точки на паркете. Зато у Франции Гершон Ябуселе поставил сверху через Джеймса! И заставил всю арену кричать «MVP, MVP, MVP!». Четверть получилась очень результативной, но США всё-таки оказались сильнее и ушли на перерыв, ведя в счёте 49:41.

Гершон Ябуселе реализовал слэм-данк через Леброна Джеймса Фото: кадр из трансляции

Большой перерыв — позади, а команды вышли на паркет после самой длинной паузы в матче. Доминирование США продолжилось: Карри разбросался, и движение мяча было на запредельном уровне. Впрочем, Вембаньяма с Ябуселе продолжили тащить за собой свою сборную. Включились Нандо Де Коло и Эван Фурнье, оба игрока провели выдающуюся четверть: первый реализовал несколько важнейших бросков и был незаменим по части розыгрыша мяча, второй — положил две «трёшки» и помогал Франции своими бесконечными забеганиями, на которые соперник не мог не реагировать. Хозяева Олимпиады выиграли четверть 25:23 и сократили отставание до шести очков — 66:72.

Заключительный отрезок, никто не хотел уступать, нервы на пределе, но победителем из этого сражения мог выйти лишь один. Команды шли вплотную на протяжении семи игровых минут — 13:13. У хозяев Олимпийских игр была надежда на победу, но Карри её похоронил. Разыгрывающий положил четыре «трёшки» кряду в самый ответственный момент матча. При этом Леброн и Дюрант отдавали мяч Стефу. Вот оно величие! Карри практически в одиночку выиграл концовку, четверть — 26:21, а вместе с тем и матч — 98:87.

Леброн Джеймс и Стефен Карри Фото: кадр из трансляции

Вембаньяма отдал всего себя на паркете и плакал после финальной сирены. Центровой сборной Франции завершил матч с наибольшим количеством очков — 26, добавив к ним семь подборов, две передачи и один перехват. Но даже таких впечатляющих цифр не хватило, чтобы победить США, где выделялся Карри — 24 очка, один подбор и пять передач с великолепной реализацией — 61,5%. Нельзя было не отметить и того, кто поставил сверху через самого Леброна — речь о Ябуселе. Форвард набрал 20 очков и сделал два подбора. Следом идут Букер с Дюрантом, набравшие по 16 очков, а уже затем Король — 14 очков, шесть подборов и 10 передач.

США выиграли пятые Олимпийские игры подряд. На самом деле, американцы больше всего проблем испытали в полуфинальном матче с Сербией. Встреча с Францией в финале для «звёздно-полосатых» складывалась намного проще, и было видно, что Леброн, Карри и Дюрант контролируют ход игры. Карри был неотразим, но без каждого из них у сборной США не было бы победы. Впрочем, были и те, кто провалил матч — Джейсон Тейтум и Эмбиид. Чемпион НБА провёл на паркете 11 минут, набрав всего лишь два очка и реализовав один бросок из трёх. Центровой же сыграл такое же количество времени, но вообще остался без точных попаданий с игры, а все свои четыре очка набрал со штрафной линии. Крайне неудачное выступление для обоих игроков.

Шикарным моментом преемственности в сборной США можно смело считать наброс Дюранта на Эдвардса. Ни для кого не секрет, что Муравей считает Кей Ди любимым игроком. Когда этот аллей-уп был реализован, то я сразу подумал, что так Кевин передает бразды правления в сборной в надёжные руки Энтони. История вершилась на наших глазах! Леброна мы с огромной вероятностью уже не увидим на Олимпиадах, вероятно, и Карри с Дюрантом тоже, они тоже понемногу приближаются к завершению карьеры. Не хотелось бы заканчивать на грустной ноте, но просто вдумайтесь, что эти легенды скоро уйдут в закат и Олимпийские игры в Париже были для них последней минутой славы. Аплодирую стоя каждому, особенно — Карри, для которого это первое золото ОИ в карьере. И именно он принёс команде победу в двух самых важных матчах на турнире.