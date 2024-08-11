Это стоит вашего внимания! Стефен Карри поигрался с 224-сантиметровым Вембаньямой

Стефен Карри — тот самый игрок, который в концовке финального матча Олимпиады-2024 по баскетболу окончательно разрушил мечты французской сборной. Разыгрывающий сборной США за заключительные три минуты встречи реализовал четыре точных трёхочковых броска. Особенно эпичной оказалась его последняя «трёшка»: при разнице в шесть очков в пользу американцев Карри, несмотря на жёсткое сопротивление французов, под высокой траекторией увеличил отрыв до девяти очков. Бросок окончательно похоронил все надежды хозяев турнира на победу.

После этого попадания Стефен Карри исполнил своё фирменное празднование Night Night. За всю встречу защитник реализовал восемь трёхочковых бросков, став первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать это в двух матчах подряд. Один из этих трёхочковых Карри забросил через звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» и лучшего новичка минувшего сезона НБА Виктора Вембаньяму. Этот момент стал особенно популярным в социальных сетях по понятным причинам: не каждый день видишь, как скромный парень ростом 188 см без проблем справляется с 224-сантиметровым гигантом. Только посмотрите, как Карри заставил Вембаньяму взлететь! Но, увы для француза, Стефен оказался точен.

Виктор Вембаньяма и Стефен Карри, Олимпиада-2024 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Разыгрывающий «Голден Стэйт» не был удостоен звания MVP турнира, несмотря на то, что он возглавил национальную команду по среднему количеству набранных очков за игру — 14,8. Второе и третье места заняли лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с 14,2 очка и лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант с 13,8 очка соответственно. Леброн Джеймс стал лучшим игроком турнира, собрав уникальную коллекцию наград MVP: регулярных сезонов НБА, финалов НБА, Матча всех звёзд НБА, внутрисезонного турнира НБА и, наконец, Олимпиада.

Сборная США завоевала золотые медали на Олимпийских играх в 17-й раз в своей истории. Иронично подметим: наверняка американцы нацелятся на рекорд «Бостон Селтикс» в НБА, у которых 18 чемпионских титулов в североамериканской лиге — один из них был завоёван в прошлом сезоне. Для Стефена Карри, четырёхкратного чемпиона НБА, предстоящий сезон станет уже 16-м в его профессиональной карьере. Будет ли 36-летний баскетболист участвовать в Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, нам ещё предстоит узнать.