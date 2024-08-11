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США — Франция, финал Олимпиады-2024 по баскетболу: Стефен Карри и Виктор Вембаньяма, Стефен обманул, Вембаньяма взлетел

Это стоит вашего внимания! Стефен Карри поигрался с 224-сантиметровым Вембаньямой
Артемий Берстенев
Карри поигрался с 224-сантиметровым Вембаньямой
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Молодой Виктор аж подпрыгнул.

Стефен Карри — тот самый игрок, который в концовке финального матча Олимпиады-2024 по баскетболу окончательно разрушил мечты французской сборной. Разыгрывающий сборной США за заключительные три минуты встречи реализовал четыре точных трёхочковых броска. Особенно эпичной оказалась его последняя «трёшка»: при разнице в шесть очков в пользу американцев Карри, несмотря на жёсткое сопротивление французов, под высокой траекторией увеличил отрыв до девяти очков. Бросок окончательно похоронил все надежды хозяев турнира на победу.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

После этого попадания Стефен Карри исполнил своё фирменное празднование Night Night. За всю встречу защитник реализовал восемь трёхочковых бросков, став первым баскетболистом в истории Олимпийских игр, которому удалось сделать это в двух матчах подряд. Один из этих трёхочковых Карри забросил через звёздного центрового «Сан-Антонио Спёрс» и лучшего новичка минувшего сезона НБА Виктора Вембаньяму. Этот момент стал особенно популярным в социальных сетях по понятным причинам: не каждый день видишь, как скромный парень ростом 188 см без проблем справляется с 224-сантиметровым гигантом. Только посмотрите, как Карри заставил Вембаньяму взлететь! Но, увы для француза, Стефен оказался точен.

Виктор Вембаньяма и Стефен Карри, Олимпиада-2024

Виктор Вембаньяма и Стефен Карри, Олимпиада-2024

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Разыгрывающий «Голден Стэйт» не был удостоен звания MVP турнира, несмотря на то, что он возглавил национальную команду по среднему количеству набранных очков за игру — 14,8. Второе и третье места заняли лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс с 14,2 очка и лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант с 13,8 очка соответственно. Леброн Джеймс стал лучшим игроком турнира, собрав уникальную коллекцию наград MVP: регулярных сезонов НБА, финалов НБА, Матча всех звёзд НБА, внутрисезонного турнира НБА и, наконец, Олимпиада.

Сборная США завоевала золотые медали на Олимпийских играх в 17-й раз в своей истории. Иронично подметим: наверняка американцы нацелятся на рекорд «Бостон Селтикс» в НБА, у которых 18 чемпионских титулов в североамериканской лиге — один из них был завоёван в прошлом сезоне. Для Стефена Карри, четырёхкратного чемпиона НБА, предстоящий сезон станет уже 16-м в его профессиональной карьере. Будет ли 36-летний баскетболист участвовать в Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт в Лос-Анджелесе, нам ещё предстоит узнать.

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