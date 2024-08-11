Король? Нет, Леброн Джеймс — это божество

Наверное, фильм об этой победе уже снят, разве что ещё не смонтирован. Через полгода-год его выпустят, в этом сомнений минимум. Есть только один вопрос — какую из фотографий Леброна Джеймса с его выдающейся седой бородой поместят на постер? Ту, где он позирует с золотой медалью на шее, или ту, где сходит с ума после величайшего камбэка в полуфинале с Сербией вместе со Стефом? Нет причин не считать, что конкретно эта победа Леброна одна из важнейших в его длиннющей карьере, что она существует буквально для того, чтобы весь мир в последний раз убедился в величии своего короля, человека, который и есть баскетбол для людей XXI века.

Леброн в 39 лет выиграл свое третье олимпийское золото в карьере, украв всё внимание, которое после первой недели Игр захватил 37-летний Новак Джокович, которому эта вершина покорилась лишь первый раз. Джеймс обошёл по победам на главном баскетбольном турнире сборных Коби Брайанта и Майкла Джордана. Спорить об их месте в истории НБА можно и дальше, это будет бесконечно, но кажется, что сейчас можно сказать, что Король — главный баскетболист сборной США за всё время. Просто вдумайтесь в это: у него седая борода, ему 39 лет, вокруг него уже выросшее на его же игре поколение молодых звёзд главной лиги мира, но тащит всю эту команду именно он. Должно ли быть так? А не плевать ли? Леброн — Король, а короли делают, что хотят, и берут своё, в данном случае золото Олимпиады.

В любой спортивной драме есть кульминация, матч, который становится определяющим в карьере и жизни главного героя. В случае нашего персонажа это игра с Сербией, где у США 35 минут не было ничего, кроме надежды на своё американское чудо, имя которому Леброн, а вовсе не Стефен Карри, набравший свой миллиард очков. Победы без Джеймса просто не было бы. Да и не мог он проиграть, все же знают, что у главных героев в фильмах всегда есть сюжетная броня, преодоление в безвыходной ситуации, счастливый конец.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube.

Финал — это формальность, в сущности, какую бы статистику Леброн ни выдал, победа была бы за ним и США. Мы же в кино, не забыли? А это не «Война бесконечности», чтобы в нём не было классического хэппи-энда, да и Франция — не Танос, чтобы хоть как-то запугать нашего Тони Старка. Последняя игра турнира — это всегда круто, этот финал, конечно, не исключение, но все знали, как это закончится. И всё равно смотрели, в этом и смысл блокбастеров. Если главный герой как минимум Король, это повод его не любить? Возможно, но и в «Игре престолов» у вас точно был любимчик.

Но теперь, когда Леброн вновь стал властелином олимпийских колец, нам всем стоит задуматься о его статусе в истории. Что если он всё-таки не король? Может, он нечто большее? Он уже коронован, возводить его в ранг святых мелковато, а подчеркнуть его выдающийся статус необходимо. Леброн Джеймс — божество. Бог среди американских королей.