Дюрант на Олимпиаде в Париже сотворил историю. Вы же это не пропустили?

Вот и завершились мужские соревнования в баскетболе на летних Олимпийских играх в Париже. Олимпиада 2024 года стала 33-й по счёту, а сам баскетбольный турнир, который проводится в рамках Игр, несколько моложе. Впервые игра с оранжевым мячом состоялась на Олимпиаде 1936 года в Берлине и с тех пор включалась в программу каждых последующих состязаний. В общей сложности был проведён 21 баскетбольный турнир, и за это время только два игрока выигрывали олимпийское золото трижды. После соревнований в столице Франции появился единоличный лидер, в чьём активе стало сразу четыре медали высшей пробы. Олимпийцем номер один среди баскетболистов стал лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант.

Завоевав четвёртое золото, Дюрант превзошёл своего бывшего товарища по национальной команде и прославленного игрока НБА Кармело Энтони, у которого, кстати, тоже четыре медали — но три золотые дополняет одна бронза. Первую золотую награду Кевин раздобыл на своих дебютных Играх (2012) в Лондоне и с тех пор прибавлял по золоту каждые четыре года (Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020, Париж-2024).

На предыдущих Играх в Токио Кей Ди, кстати, побил ещё один рекорд Кармело. Если до Олимпиады 2024 года лучшим бомбардиром в истории сборной США был Мело, то после этот статус на себя принял Дюрант. Лёгкий форвард набрал 156 очков на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, 155 очков в Рио-де-Жанейро в 2016-м и 124 очка — в Токио, в результате чего перед Парижем его результативность в сборной США возросла до 435 очков. У Энтони остаётся 336 очков. На нынешних Играх голевой аппетит Кей Ди был несколько ниже, чем раньше, но 83 очка позволили ему укрепить свои позиции на первом месте — сейчас в его активе 518 очков. Более того, Дюрант стал самым результативным олимпийцем в сборной США (как в мужской, так и в женской). Ранее первенствовала Лиза Лесли, в чьей копилке остаётся 488 очков. Обошёл Энтони после ОИ-2024, кстати, и Леброн Джеймс, на счету которого стало 358 очков.

Кевин Дюрант, Олимпиада-2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Примечательно, что до Игр в Париже участие Кевина в турнире было под вопросом. По крайней мере, выступит Дюрант на Олимпиаде-2024 или нет, всерьёз обсуждали встревоженные болельщики и эксперты. Игрок получил небольшую травму и пропустил все товарищеские матчи национальной команды в преддверии олимпийских соревнований. Но баскетболист восстановился и сыграл весомую роль в «золотом» походе США. А в первой же игре с сербами в группе Кей Ди и вовсе сотворил что-то невероятное, набрав 23 очка (21 – в первой половине) и промахнувшись лишь раз за матч.

Нельзя не упомянуть и о Леброне, который после Игр в Париже сравнялся с Энтони по числу олимпийских медалей. Сейчас у каждого из них по три золота и одной бронзе. Вместе с Дюрантом эти трое лидируют по числу наград в истории Олимпиад среди всех действующих баскетболистов (только у них есть четыре медали). Кевину в настоящий момент 35 лет, и его участие в Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт, кстати, в Лос-Анджелесе, вовсе не кажется чем-то невероятным. Сам Кей Ди был предельно краток, когда его попросили заглянуть вперёд после победы в Париже: «Посмотрим». Согласитесь, было бы здорово, если бы через четыре года всё срослось.