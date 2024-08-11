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Олимпиада-2024: Кевин Дюрант завоевал четыре золотые медали в составе сборной США по баскетболу, командные виды спорта

Дюрант на Олимпиаде в Париже сотворил историю. Вы же это не пропустили?
Виталий Весёлый
Дюрант на Олимпиаде в Париже сотворил историю
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Кевин сделал то, чего раньше не удавалось никому за 88 лет.

Вот и завершились мужские соревнования в баскетболе на летних Олимпийских играх в Париже. Олимпиада 2024 года стала 33-й по счёту, а сам баскетбольный турнир, который проводится в рамках Игр, несколько моложе. Впервые игра с оранжевым мячом состоялась на Олимпиаде 1936 года в Берлине и с тех пор включалась в программу каждых последующих состязаний. В общей сложности был проведён 21 баскетбольный турнир, и за это время только два игрока выигрывали олимпийское золото трижды. После соревнований в столице Франции появился единоличный лидер, в чьём активе стало сразу четыре медали высшей пробы. Олимпийцем номер один среди баскетболистов стал лёгкий форвард сборной США Кевин Дюрант.

Как прошёл финальный матч:
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Завоевав четвёртое золото, Дюрант превзошёл своего бывшего товарища по национальной команде и прославленного игрока НБА Кармело Энтони, у которого, кстати, тоже четыре медали — но три золотые дополняет одна бронза. Первую золотую награду Кевин раздобыл на своих дебютных Играх (2012) в Лондоне и с тех пор прибавлял по золоту каждые четыре года (Рио-де-Жанейро-2016, Токио-2020, Париж-2024).

На предыдущих Играх в Токио Кей Ди, кстати, побил ещё один рекорд Кармело. Если до Олимпиады 2024 года лучшим бомбардиром в истории сборной США был Мело, то после этот статус на себя принял Дюрант. Лёгкий форвард набрал 156 очков на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, 155 очков в Рио-де-Жанейро в 2016-м и 124 очка — в Токио, в результате чего перед Парижем его результативность в сборной США возросла до 435 очков. У Энтони остаётся 336 очков. На нынешних Играх голевой аппетит Кей Ди был несколько ниже, чем раньше, но 83 очка позволили ему укрепить свои позиции на первом месте — сейчас в его активе 518 очков. Более того, Дюрант стал самым результативным олимпийцем в сборной США (как в мужской, так и в женской). Ранее первенствовала Лиза Лесли, в чьей копилке остаётся 488 очков. Обошёл Энтони после ОИ-2024, кстати, и Леброн Джеймс, на счету которого стало 358 очков.

Кевин Дюрант, Олимпиада-2024

Кевин Дюрант, Олимпиада-2024

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Примечательно, что до Игр в Париже участие Кевина в турнире было под вопросом. По крайней мере, выступит Дюрант на Олимпиаде-2024 или нет, всерьёз обсуждали встревоженные болельщики и эксперты. Игрок получил небольшую травму и пропустил все товарищеские матчи национальной команды в преддверии олимпийских соревнований. Но баскетболист восстановился и сыграл весомую роль в «золотом» походе США. А в первой же игре с сербами в группе Кей Ди и вовсе сотворил что-то невероятное, набрав 23 очка (21 – в первой половине) и промахнувшись лишь раз за матч.

Нельзя не упомянуть и о Леброне, который после Игр в Париже сравнялся с Энтони по числу олимпийских медалей. Сейчас у каждого из них по три золота и одной бронзе. Вместе с Дюрантом эти трое лидируют по числу наград в истории Олимпиад среди всех действующих баскетболистов (только у них есть четыре медали). Кевину в настоящий момент 35 лет, и его участие в Олимпиаде 2028 года, которая пройдёт, кстати, в Лос-Анджелесе, вовсе не кажется чем-то невероятным. Сам Кей Ди был предельно краток, когда его попросили заглянуть вперёд после победы в Париже: «Посмотрим». Согласитесь, было бы здорово, если бы через четыре года всё срослось.

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