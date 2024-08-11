Трансфер года от «Локо»! Уволили тренера Дончича и назначили тренера-президента

Андрей Ведищев — новый главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань». Новость, для осознания которой нужно какое-то время. Кубанцы последние годы были успешны. Порой даже очень. Остановились в шаге от чемпионства, обыграв ЦСКА два сезона назад в семиматчевой серии. Успешно вводили в состав парней из своей же системы, которая признавалась одной из лучших в стране. Казалось, что оставалось одно — сделать тот самый последний чемпионский шаг, который закроет гештальт.

Очевидно, что «Локо» ждёт изменение курса. В какую сторону? Пока непонятно. Само по себе назначение (или «самоназначение») не вытекало из логики событий. К нему не готовились в широком понимании. Потому что даже для сотрудников клуба это стало большим сюрпризом. Да и сама новость на сайте как будто не готовилась. Два предложения с короткой цитатой президента-главного тренера. «Уверен в этом решении и точно знаю, что нужно команде для прогресса и побед!» — говорится в заявлении Андрея Ведищева с многозначительной подписью «подробности в ближайшем интервью».

Что-что, а «Локо» всё ещё умеет интриговать.

Само по себе совмещение постов руководителя клуба и тренера, конечно, не ново. Стандартной практикой такое тоже, конечно, не назвать, но примеры есть и в российском спорте в целом, и даже в баскетболе. Владимир Родионов, легендарный президент саратовского «Автодора», легко брался за тренерство. И не только с основной командой, но даже с молодёжной и юниорской. Эдуард Сандлер уже много лет практикует совмещение на Дальнем Востоке. В прошлом сезоне со своим «Динамо» он выиграл Суперлигу. Да и про хоккейный пример Романа Ротенберга в СКА, наверное, читатели «Чемпионата» хорошо знают.

Зачем это нужно руководителю? Здесь большой спектр для гаданий и домыслов. Но лучше всего дождаться официального заявления в том самом анонсированном интервью. Казалось со стороны, что в «Локо» довольно эффективно работала управленческая вертикаль, молодёжные проекты были интегрированы в общую структуру и всё было отлажено.

Андрей Ведищев Фото: lokobasket.com

Александр Секулич — теперь уже бывший главный тренер железнодорожников — не скрывал, что ему нравится в Краснодаре и он готов остаться, воспользовавшись опцией в контракте. Получается, что в его работе что-то не нравилось руководителю, раз Андрей Ведищев решился на столь крутой манёвр. Хотя крутость заложенного виража как раз во второй части — в назначении нового тренера и его фигуре. Потому как «Локо» на протяжении нескольких лет приучал всех к постулату «новый сезон — новый тренер» (а может, и два). За 10 последних лет кубанцами руководили 10 специалистов.

От «Локо» не надо ждать чудес с приходом тренера-президента. Но и посыпаться клуб точно не должен. Андрей Ведищев — всю жизнь в баскетболе. Играл на самом высоком уровне, а после много лет находился в руководящих должностях. Он знает баскетбол со всех сторон, поэтому больших сложностей с адаптацией в новой роли у него, наверное, не будет. По крайней мере, так кажется.

Очень важно, кто будет рядом с новоиспечённым тренером и насколько Андрей Ведищев позволит своим помощникам управлять процессами и помогать себе. Давно прошли времена, когда один специалист контролировал всё — теперь это такая же команда, где у каждого есть зона ответственности, а главный тренер лишь выбирает общую стратегию и отвечает перед руководителем и болельщиками. Интересно, кстати, что президент краснодарского клуба теперь будет интегрирован на 100% в жизнь команды. А она порой имеет свои секреты, и что-то остаётся в тайне даже от президента. Это не плохо и не хорошо, а просто факт.

Андрей Ведищев Фото: lokobasket.com

Куда более важный вопрос для краснодарского клуба и его болельщиков прямо сейчас: а как будут распределяться полномочия тренера-президента. Всё-таки обе должности требуют погружения, на это нужно тратить силы и время. Клуб всё-таки это не только баскетбольные команды — это политика, встречи, мероприятия, сотрудники, быт. А тренерство не ограничивается двумя часами тренировки на паркете. Сколько вопросов, на которые будут ответы уже во время наступающего сезона.

«Локомотиву» точно отдаётся приз за лучшую трансферную новость. До старта сезона полтора месяца, за которые можно будет успеть запастись попкорном. Да и предсезонные матчи «Локо» сейчас почему-то очень захотелось посмотреть. Так что чисто информационно краснодарцы свой вау-эффект точно получили. А как оно будет дальше — посмотрим.