Леброну вручили звание MVP Олимпиады. Карри, Йокич или Вембаньяма были намного хуже?

США во главе с Леброном Джеймсом, Стефеном Карри и Кевином Дюрантом выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Париже. Короля признали MVP всего баскетбольного турнира. А кто, по вашему мнению, был лучшим на ОИ-2024?
«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока Олимпийских игр в Париже. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Никола Йокич — Сербия
Статистка в среднем: 18,8 очка, 10,7 подбора, 8,7 передачи, 2,0 перехвата и 1,0 блок-шота
Действующий MVP НБА Йокич провёл космический турнир. Во-первых, об этом говорит статистика — он лучший на Олимпийских играх по подборам и передачам в среднем, а по набранным очкам — на шестом месте. Во-вторых, Джокер вёл за собой Сербию. Центровой провёл феноменальный плей-офф, отыграв 115 минут из 125 возможных. Сказать, что он был полезен на обеих сторонах паркета — ничего не сказать. Йокич был всем для Сербии. Через него шло всё нападение коллектива, он был связующим звеном обороны, давал энергию парням, кричал, подбадривал, своим примером показывал, как нужно выкладываться и не останавливаться несмотря ни на что. Наши братья-славяне — единственные, кто дал бой США на этом турнире. Уже за это им и Николе можно сказать огромное спасибо.
Стефен Карри — США
Статистика в среднем: 14,8 очка, 3,2 подбора, 2,5 передачи и 0,7 перехвата
По ходу группового этапа Стефен Карри был не особо ярок. Лучшим достижением можно считать 11 очков в матче с Сербией. В то же время Стив Керр и не давал много играть одному из своих лидеров. Всё изменилось в полуфинале с той же Сербией, где Карри, можно сказать, в одиночку выиграл матч для США. 36 очков, умопомрачительные девять «трёшек» и польза в обороне — восемь подборов. Без Стефа американцев не было бы в финале, где он, кстати, вывалил на голову Франции 24 очка, реализовав четыре точных попадания из-за дуги в концовке четвёртой четверти. Именно тогда, когда хозяева Олимпийских игр стали подбираться в счёте к «звёздно-полосатым». Настоящий герой!
Леброн Джеймс — США
Статистика в среднем: 14,2 очка, 6,8 подбора, 8,5 передачи и 1,3 перехвата
Король с первого матча на Олимпийских играх показал свой настрой в матче с Сербией — 21 очко, семь подборов и девять передач при шикарном показателе «плюс-минус» — «+21». Леброн включался на максимум только тогда, когда этого требовала ситуация. Джеймсу, на минуточку, уже 39 лет, но никто до сих пор так и не научился останавливать его проходы, которые являются оружием, против которого нет приёма. Форвард США провёл невероятно стабильный турнир, атаковал и защищался с такой самоотдачей, которой позавидует молодёжь. Даже в таком возрасте порох в пороховницах точно имеется. Не зря же Короля признали MVP Олимпийских игр!
Виктор Вембаньяма — Франция
Статистика в среднем: 15,8 очка, 9,7 подбора, 3,3 передачи, 2,0 перехвата и 1,7 блок-шота
Групповой этап Вембаньяма провёл на хорошем уровне, выделяясь на обеих сторонах паркета. Но вот четвертьфинал с Канадой и полуфинал с Германией провалил. Впрочем, даже несмотря на это, Виктор своей игрой в финале всё компенсировал. В матче с США у него 26 очков, семь подборов и две передачи, шикарный процент реализации с двухочковой дистанции — 72,7%. Его вклад в оборону Франции очень трудно оценить статистически, нужно смотреть за его передвижениями вживую. Мало кто отважится идти в «краску», когда в ней стоит Вемби с поднятыми руками. Центровому всего лишь 20 лет, но он уже является если не лидером, то одним из лидеров европейской сборной, которая добралась до финала. К тому же навязала хорошую борьбу США.
Гершон Ябуселе — Франция
Статистика в среднем: 14,0 очка, 3,3 подбора, 1,0 передачи и 0,5 перехвата
Те, кто не смотрел Олимпийские игры, могут подумать, да кто это такой? На групповом этапе Франция представляла из себя команду, которая точно отлетит от Канады в четвертьфинале. Но в плей-офф хозяева Олимпиады полностью преобразились, в том числе и Ябуселе. Форвард обладает довольно нестандартным телом и на скорости может затолкать под кольцо кого угодно. В четвертьфинале с Канадой и в полуфинале с Германией Гершон был лучшим на паркете в составе Франции. Его энергия, умение в нужный момент оказаться там, где это необходимо, и в хорошем смысле слова животная антропометрия позволили ему оказаться в рейтинге. Он был одним из лучших на этом турнире, безусловно.
Яннис Адетокунбо — Греция
Статистика в среднем: 25,8 очка, 6,3 подбора, 3,5 передачи и 1,0 перехвата
Да, сборная Греции не продвинулась дальше стадии четвертьфинала, уступив Германии. Но это не отменяет того факта, что Адетокунбо в каждом матче сиял. Он стал лучшим по среднему количеству набранных очков — 25,8. Вдумайтесь, его худший процент с игры на Олимпиаде — 64,3%. Яннис разбирался с любым один в один, его порой не останавливали даже сдваивания. Лидер греков порой брал на себя ненужные броски, но это не помешало оставить о себе только положительное впечатление.
Шей Гилджес-Александер — Канада
Статистика в среднем: 21,0 очка, 4,3 подбора, 4,0 передачи, 1,5 перехвата и 1,3 блок-шота
Канада заняла первое место в «группе смерти», а тащил на себе её не кто иной, как Гилджес-Александер. Разыгрывающий провёл очень ровный турнир, выделяясь в каждом матче. Как по мне, Шей был единственным, кто старался выиграть у Франции в четвертьфинале. На нём сдваивались, всегда возле него была подстраховка соперника, но разыгрывающий всё равно набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал четыре передачи с неплохим процентом реализации — 47,4%. Настоящий лидер, который вёл за собой своих парней. Да, у остальной команды сдали нервы в ответственный момент, но к Гилджес-Александеру претензий быть не может.