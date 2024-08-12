Леброну вручили звание MVP Олимпиады. Карри, Йокич или Вембаньяма были намного хуже?

США во главе с Леброном Джеймсом, Стефеном Карри и Кевином Дюрантом выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Париже. Короля признали MVP всего баскетбольного турнира. А кто, по вашему мнению, был лучшим на ОИ-2024?

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока Олимпийских игр в Париже. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.