Карри принёс США золото на ОИ. А его ребёнка ударил по голове полицейский

В Париже завершились Олимпийские игры. Мужская и женская сборные США по баскетболу стали обладателями золотых медалей, но страсти не утихают ни на секунду даже после завершения ОИ. Скандальная ситуация произошла с Айешей Карри — женой одного из лидеров американской национальной команды Стефена Карри. Что же произошло? Разбираемся.

Айеша Карри с сыном Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Матч с Францией в финале подошёл к концу, США празднуют, Карри на седьмом небе от счастья, его жена поддерживает его вместе с трёхмесячным ребёнком. Он выиграл первое олимпийское золото в карьере, однако после того, как его семья покинула стадион, началось это. В Сети появилось видео, где его жена общается с полицейскими возле арены, вытирая при этом слёзы с лица. В это же время мама Стефена Соня ведёт напряжённую перепалку с парижскими правоохранительными органами.

Причина инцидента до сих пор остаётся неясной, но слышно, как Соня кричит, что кто-то дотронулся до малыша — четвёртого ребёнка Айеши и Стефена, который родился в мае. Смею предположить, что основная проблема в том, что семье Карри не давали дойти до их машины, поскольку в это время президент Франции Эммануэль Макрон покидал стадион. Потому Соня сказала: «Послушайте, они не позволят нам вернуться туда, откуда мы пришли. Не позволят водителю приехать сюда, и они не дадут нам вернуться».

Видео можно посмотреть на канале The Hollywood Fix в YouTube.

К инциденту подключился мужчина, который подошёл перевести разговор для полиции. Один из офицеров в итоге сказал: «Извините за ребёнка». Но поблизости ещё находился и Дрэймонд Грин — партнёр Карри по «Голден Стэйт» и близкий друг семьи. Баскетболист заявил: «Значит, даже после того, как он ударил ребёнка по голове, вы всё ещё ничего не можете сделать, чтобы вытащить их отсюда?» На протяжении всего видео жена Карри не проронила ни слова. Айеша явно переживала из-за того, что случилось, но разговаривали Соня и Дрэймонд.

Стефен практически никогда не комментирует какие-то громкие новости и слухи. Видимо, его жена придерживается того же мнения. Раз она не стала орать на полицейских, которые якобы дотронулись до малыша без её ведома и не пускали их на то место, где у них стоит машина. Но слёзы на её лице показывают, что ситуация явно вышла из-под контроля и случилось что-то такое, чего мы не знаем. Лидер сборной США Карри помог команде в финале своими умопомрачительными четырьмя реализованными «трёшками» подряд, а его сына, возможно, ударили или тронули по голове. Цивилизованное общество!