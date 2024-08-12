Глоток мирового уровня! Яркая точка сезона в баскетболе 3х3 в Екатеринбурге

Три года назад баскетбол 3х3 в России вышел в широкие массы. Да, турниры в стране проводились, сборные играли на международных турнирах, уже во всю гремел чемпионат страны среди клубных команд, но Олимпиада — это качественно другой уровень внимания. Миллионы человек наблюдали как мужская и женская сборные нашей страны идут к историческим серебряным медалям в Токио, попутно знакомясь с нюансами игры и личными историями наших квартетов. Дома спортсменов встречали как героев. Да, собственно, они и были этими героями.

В 2024 году наших сборных не было на Играх. Но жизнь продолжается: активная, яркая и не закрытая на замок от остального мира. Winline чемпионат России по баскетболу 3х3 завершился в июле в Рязани, а финальную точку сезона поставили в Екатеринбурге, где состоялся Гранд-финал Winline лиги 3х3.

В чëм крутость?

Топовые российские команды на этот раз были замиксованы с иностранными. Конечно, это касалось больше мужского турнира, чем женского, но наличие команд из Черногории, Сербии, Ирана, Беларуси, Китая и (внимание!) Бразилии, согласитесь, внушает уважение к организаторам. И ведь это не просто какие-то команды, а участники Мирового тура. Того самого турнира, где выступают сильнейшие. Те самые, которые вот только что разыгрывали медали Игр.

Матч «Подгорица» — «Тегеран» Фото: РФБ

Президент РФБ Андрей Кириленко, прилетевший на решающие матчи, не скрывал удовлетворённости от атмосферы и тем фактом, что российские коллективы могут «почувствовать глоток свежего воздуха в матчах с иностранными командами мирового уровня».

Алекса Вуядинович из «Подгорицы» не первый раз в России. В начале лета он уже приезжал на турнир в Сочи, где черногорцы выиграли в сумасшедшем по накалу финале у пермской команды «Бионорд Про». Он не скрывал, что уровень турнира со спортивной и организационной точек зрения — самый топ даже по меркам лучших международных турниров.

Алекса Вуядинович игрок «Подгорицы» «Здесь в Екатеринбурге чуть прохладнее, чем в Сочи, но в целом мы безумно счастливы снова оказаться в России. Болельщики везде нас круто поддерживают, и очень классно играть при полных трибунах. Мы действительно много ездим по миру и видим, как организованы Мировые туры ФИБА 3х3. Россия точно в топе среди них. Организаторы делают всё для того, чтобы нам было комфортно, и за это им огромное спасибо. Но самое главное — уровень соперничества. Российские команды очень хороши. Причём не одна, а сразу несколько. Мы по-настоящему наслаждаемся всем, что здесь происходит».

Про зрителей тоже стоит сказать отдельно. Организаторы построили площадку прямо на территории футбольной «Екатеринбург Арены», где вокруг главного корта располагалось ещё множество площадок. На них-то и проходил массовый турнир, а все болельщики после него оставались смотреть на лучших из лучших в своём деле. Но это было во второй игровой день из трёх. А в первый публику заводил известный рэпер Гуф. На его выступление собралось несколько тысяч людей, которые остались и на решающие матчи игрового дня.

Концерт рэп-исполнителя Гуфа Фото: РФБ

Поддержка трибун окрыляла баскетболистов. Женский квартет «Десерт» из Екатеринбурга добрался до решающих матчей и стал чуть ли не главным открытием турнира, обыграв в матче за бронзу действующих (четырёхкратных!) чемпионок России — ЦОП из Санкт-Петербурга.

У мужчин команда-хозяйка «Стелла СКСО» вылетела довольно быстро, поэтому больше внимания досталось пермякам из «Бионорд Про». Серебряный призёр Токио Станислав Шаров уже в одном из первых матчей сломал зуб, пробил голову, но даже не думал о завершении турнира, продолжая бороться абсолютно в каждом моменте.

Станислав Шаров в атаке Фото: РФБ

Решающие матчи женского и мужского турниров были полны драмы. Усталость накладывалась на нервы и обилие физической борьбы. Но в итоге «Самара» и «Руна» забрали главные призы, добавив в свои коллекции увесистые кубки. А самыми ценными игроками логично были названы Кристина Евсейчева и Сергей Козлов.

Традиционное общее фото всех призёров, обнимашки и даже подарки друг другу от команд лишь подчёркивали уникальность внутренней кухни баскетбола 3х3. Здесь много борьбы на площадке, которая не редко перерастает в жёсткие столкновения и даже потасовки, но за её пределами это большая семья, которая прожила ещё один сезон и, несмотря на все сложности, держит мировой уровень.