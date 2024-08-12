Патрик Юинг и Майкл Джордан: история о почти потерянной олимпийской мечте

В 1984 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе сборная США по баскетболу была представлена одной из самых талантливых команд в истории (ну или хотя бы до 1992 года). В её составе были будущие легенды НБА – такие, как Майкл Джордан и Патрик Юинг. Однако, несмотря на их выдающиеся способности и будущие достижения, их путь к олимпийскому золоту едва не был омрачён инцидентом, который мог стоить им участия в Играх.

К ОИ-1984 Майкл Джордан уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков в баскетболе. Он блистал в составе команды Университета Северной Каролины и привлёк внимание скаутов НБА. Патрик Юинг, в свою очередь, был звездой Джорджтаунского университета и считался одним из лучших центровых своего поколения. Оба игрока были выбраны для участия в Олимпийских играх, что стало важным шагом в их карьере.

Майкл Джордан (с мячом) в университете Северной Каролины, 1983 год Фото: Carl Skalak/Getty Images

Согласно различным источникам и воспоминаниям участников тех событий, Юинг и Джордан нарушили правила поведения в деревне. История гласит, что однажды вечером они решили развлечься и начали шуметь, что привлекло внимание охраны. Они якобы играли в карты и громко смеялись, что мешало другим спортсменам отдыхать. Когда охрана пришла, чтобы призвать их к порядку, Юинг и Джордан не сразу подчинились требованиям соблюдать тишину и порядок. В итоге их поведение было расценено как неподобающее для участников Олимпийских игр.

Тренер сборной США по баскетболу Боб Найт был вынужден вмешаться. Он провёл с ними строгую беседу и предупредил, что если подобное повторится, то они могут быть исключены из команды и отправлены домой. Ассистент Найта Чарльз Ньютон позже рассказал, что Юинг и Джордан ещё и дрались в собственной комнате, что привело к травме Патрика.

«Найт хотел отправить Юинга домой. Он был соседом Джордана по комнате. Они боролись друг с другом, и Патрик вывихнул себе шею».

Боб Найт, 1984 год Фото: Getty Images

Когда эмоции улеглись, Боб всё-таки принял рациональное решение и оставил игроков в сборной. Это было вызвано тем, что в составе команды оставался бы тогда только один центровой Джон Кончак, а замену сделать уже было нельзя. В итоге сборная США взяла золото Олимпиады, хотя там и не было сборной СССР, которая бойкотировала Игры из-за политической ситуации. В том составе «звёздно-полосатых» ещё был Крис Маллин, с которым Патрик и Майкл ещё поедут на Игры в 1992 году.

И да, это золото стало последним для сборной США, пока туда вызывали студентов. В 1988 году американцы проиграют СССР в полуфинале, а в 1992 году на Игры наконец отправят профессионалов, ту самую «Дрим-тим». Кто знает, что бы было, если бы Джордана и Юинга действительно тогда отправили бы домой. А вдруг это смутило бы скаутов и их бы задрафтовали ниже? Тогда история была бы совсем другой.