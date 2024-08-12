Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Патрик Юинг и Майкл Джордан: биография, когда были на Олимпиаде, играх, олимпийская история, сборная США в 1984 году

Патрик Юинг и Майкл Джордан: история о почти потерянной олимпийской мечте
Андрей Антсон
История о почти потерянной олимпийской мечте
Аудио-версия:
Комментарии
Когда ребячество могло изменить всю историю мирового баскетбола.

В 1984 году на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе сборная США по баскетболу была представлена одной из самых талантливых команд в истории (ну или хотя бы до 1992 года). В её составе были будущие легенды НБА – такие, как Майкл Джордан и Патрик Юинг. Однако, несмотря на их выдающиеся способности и будущие достижения, их путь к олимпийскому золоту едва не был омрачён инцидентом, который мог стоить им участия в Играх.

К ОИ-1984 Майкл Джордан уже зарекомендовал себя как один из самых перспективных молодых игроков в баскетболе. Он блистал в составе команды Университета Северной Каролины и привлёк внимание скаутов НБА. Патрик Юинг, в свою очередь, был звездой Джорджтаунского университета и считался одним из лучших центровых своего поколения. Оба игрока были выбраны для участия в Олимпийских играх, что стало важным шагом в их карьере.

Майкл Джордан (с мячом) в университете Северной Каролины, 1983 год

Майкл Джордан (с мячом) в университете Северной Каролины, 1983 год

Фото: Carl Skalak/Getty Images

Согласно различным источникам и воспоминаниям участников тех событий, Юинг и Джордан нарушили правила поведения в деревне. История гласит, что однажды вечером они решили развлечься и начали шуметь, что привлекло внимание охраны. Они якобы играли в карты и громко смеялись, что мешало другим спортсменам отдыхать. Когда охрана пришла, чтобы призвать их к порядку, Юинг и Джордан не сразу подчинились требованиям соблюдать тишину и порядок. В итоге их поведение было расценено как неподобающее для участников Олимпийских игр.

Тренер сборной США по баскетболу Боб Найт был вынужден вмешаться. Он провёл с ними строгую беседу и предупредил, что если подобное повторится, то они могут быть исключены из команды и отправлены домой. Ассистент Найта Чарльз Ньютон позже рассказал, что Юинг и Джордан ещё и дрались в собственной комнате, что привело к травме Патрика.

«Найт хотел отправить Юинга домой. Он был соседом Джордана по комнате. Они боролись друг с другом, и Патрик вывихнул себе шею».
Боб Найт, 1984 год

Боб Найт, 1984 год

Фото: Getty Images

Когда эмоции улеглись, Боб всё-таки принял рациональное решение и оставил игроков в сборной. Это было вызвано тем, что в составе команды оставался бы тогда только один центровой Джон Кончак, а замену сделать уже было нельзя. В итоге сборная США взяла золото Олимпиады, хотя там и не было сборной СССР, которая бойкотировала Игры из-за политической ситуации. В том составе «звёздно-полосатых» ещё был Крис Маллин, с которым Патрик и Майкл ещё поедут на Игры в 1992 году.

И да, это золото стало последним для сборной США, пока туда вызывали студентов. В 1988 году американцы проиграют СССР в полуфинале, а в 1992 году на Игры наконец отправят профессионалов, ту самую «Дрим-тим». Кто знает, что бы было, если бы Джордана и Юинга действительно тогда отправили бы домой. А вдруг это смутило бы скаутов и их бы задрафтовали ниже? Тогда история была бы совсем другой.

А вот в 2024-м американцы жили совсем не в деревне:
Одного отеля было мало — и взяли второй. На время ОИ игроки США живут в доме за $ 15 млн
Одного отеля было мало — и взяли второй. На время ОИ игроки США живут в доме за $ 15 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android