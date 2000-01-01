Леброн Джеймс эффектно станцевал перед входом в клуб. Видео

Леброн Джеймс эффектно станцевал около клуба

После третьего золота на Олимпийских играх легендарный Леброн Джеймс был настолько переполнен эмоциями, что начал отмечать победу на входе в клуб. Вы посмотрите на этот эффектный танец чемпиона!