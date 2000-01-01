«Макдоналдс» может убрать соус карри из-за Карри
Знаменитая сеть фастфуда грозится убрать соус карри из-за Стефена Карри. Чем баскетболист насолил компании?
Не оставил французам шансов
Баскетболист сборной США Стефен Карри в матче финала Олимпиады-2024 со сборной Франции (98:87) набрал 24 очка, превзойдя всех на площадке по количеству точных «трёшек».
Что в итоге?
Знаменитая сеть фастфуда решила поддержать свою сборную шуткой. На своей официальной странице в социальных сетях она оставила фото соуса с надписью: «По понятным причинам мы рассматриваем возможность удаления этого соуса из меню».
Из-за Стефена Карри во французском «Макдоналдсе» может пропасть соус карри
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