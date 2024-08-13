Легендарность зашкаливает! Брали золото Олимпийских игр, затем стали чемпионами в НБА

С тех пор как игроки Национальной баскетбольной ассоциации начали выступать на Олимпийских играх в 1992 году, было всего лишь восемь игроков, которые становились чемпионами НБА на следующий год после завоевания золотой медали. Вспоминаем всех.

Майкл Джордан и Скотти Пиппен — США и «Чикаго Буллз»

Майкл Джордан (центр) и Скотти Пиппен (слева от Джордана), Олимпиада-1992 Фото: Richard Mackson/Getty Images

Неразлучная парочка была в составе легендарной «Дрим-тим» 1992 года. На Олимпийские игры в Барселону сборная США впервые привезла состав, собранный практически полностью из звёзд НБА. Ранее в Играх участвовали только американские студенты из NCAA и других лиг. Джордан с Пиппеном в 1991 и 1992 годах стали чемпионами НБА, а затем выиграли золото на ОИ. В следующем сезоне оба снова привели «Чикаго Буллз» к титулу.

Джордана не было в составе сборной США в 1996 году. Он хотел, чтобы другие тоже получили этот опыт. Однако Пиппен снова был в команде. США обыграли Югославию в финале и во второй раз кряду забрали золотые награды на Олимпиаде. В свою очередь, «Чикаго» в 1997 году оказался сильнее «Юты Джаз» в шести матчах (4-2), выиграв второй трофей после возвращения Его Воздушества в баскетбол.

Ману Джинобили — Аргентина и «Сан-Антонио Спёрс»

Ману Джинобили, квалификация к Олимпиаде-2004 Фото: Jose Jimenez/Getty Images

В 2000-м США уже в третий раз выиграли главные награды на ОИ, но чемпионы НБА 2001 года Коби Брайант и Шакил О’Нил, выступавшие за «Лос-Анджелес Лейкерс», не играли за сборную страны на той Олимпиаде. Поэтому плавно переходим к следующему герою — Ману Джинобили. Национальная команды Аргентины в Афинах сотворила сенсацию, победив «звёздно-полосатых» в полуфинале со счётом 89:81, а в финале не ощутив сопротивление Италии — 84:69. Джинобили был признан MVP турнира, а в следующем году взял с «Сан-Антонио» чемпионство в НБА.

Коби Брайант — США и «Лос-Анджелес Лейкерс»

Кармело Энтони (слева), Коби Брайант (центр) и Крис Бош (справа), Олимпиада-2008 Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

Легендарный Брайант дважды становился олимпийским чемпионом, но выиграть после Олимпиады трофей и в НБА ему удалось лишь раз. Сборная США после неудачи в Афинах привезла в Пекин «Команду искупления», чтобы на этот раз точно оказаться на первом месте. Сборная во главе с Коби, Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони достигла цели, в финале обыграв Испанию со счётом 118:107. В следующем году Брайант выиграл своё четвёртое чемпионство в составе «Лейкерс».

Леброн Джеймс — США и «Майами Хит»

Кевин Дюрант (слева) и Леброн Джеймс (справа), Олимпиада-2012 Фото: Streeter Lecka/Getty Images

В 2012-м американскую сборную было не остановить на Олимпийских играх в Лондоне. Американцы одержали самую крупную победу в истории ОИ, обыграв Нигерию со счётом 156:73. В финале «звёздно-полосатые» снова встретились с Испанией и на этот раз выиграли 107:100. Леброн стал всего вторым игроком в истории, кто был признан MVP НБА, MVP финальной серии, стал чемпионом НБА и выиграл золотую олимпийскую медаль в одном году. Как думаете, кто был первым? Тот, самый призрак, за которым гонится Король на протяжении всей карьеры.

«Майами Хит» в 2012 году стал чемпионом со своим знаменитым трио Джеймс — Уэйд — Бош во главе, а в 2013-м повторил успех. Легендарный финал с «Сан-Антонио Спёрс», где Рэй Аллен в шестом матче спас «Майами» от поражения, переведя встречу в овертайм, в котором «Хит» на морально-волевых дожали соперника. А затем в седьмой игре снова победили и подняли над головой трофей Ларри О’Брайена.

Кевин Дюрант, Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон — США и «Голден Стэйт Уорриорз»

Клэй Томпсон (центр) и Дрэймонд Грин (справа), Олимпиада-2016 Фото: Harry How/Getty Images

В 2016 году «Голден Стэйт Уорриорз» провели самый выдающийся сезон в истории НБА, выиграв 73 матча из 82 возможных. Это не привело команду к чемпионству — в финале «воины» уступили «Кливленд Кавальерс», ведя в серии со счётом 3-1. Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон поехали на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в составе США, а также в команде был Кевин Дюрант. Сборная без особых проблем в финале одолела Сербию — 96:66, а самая напряжённая игра на турнире была в полуфинале, когда «звёздно-полосатые» одержали победу над Испанией — 82:76.

В следующем сезоне НБА к Стефену Карри, Дрэймонду Грину и Клэю Томпсону в «Голден Стэйт» присоединился и Дюрант, чтобы образовать невероятный по силе квартет. «Воины» отомстили «Кливленду» Леброна, став чемпионами в 2017 году. Это был первый титул Дюранта, а Грин, Томпсон и Кей Ди подняли кубок над головой на следующий год после золотых медалей на Олимпийских играх.

Олимпиада в Токио должна была состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 она была отложена до 2021-го. Лишь Дрэймонд Грин был в составе сборной США на Играх в Японии из тех, кто в 2022 году стал чемпионом НБА. Ни Карри, ни Томпсон не играли за команду на том турнире, зато легендарное трио «Голден Стэйт» в последний раз выиграло трофей Ларри О’Брайена.