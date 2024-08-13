Легендарный спринтер из США наехал на Эдвардса. Что стоит за громким скандалом?

Легендарный американский спринтер Ноа Лайлз, отчасти заслуживший славу своими язвительными замечаниями в адрес игроков НБА, вновь оказался в центре всеобщего внимания. На этот раз его гнев вызвало приглашение от компании adidas на презентацию именных кроссовок звёздного атакующего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» и национальной команды США Энтони Эдвардса.

Когда Лайлз вёл переговоры о продлении контракта с adidas в 2023 году, компания предложила ему условия, которые он счёл поистине щедрыми. Однако внезапное приглашение на мероприятие в честь Эдвардса стало для него горьким разочарованием. Ноа не смог скрыть своего удивления и недовольства, что и было отмечено в статье TIME. «Что вы имеете в виду?» – спросил Лайлз. «Вы хотите, чтобы я пришёл на мероприятие в честь человека, который даже не играл в финале НБА? В спорте, который не является вашей приоритетной областью? И вы выпускаете обувь с его именем?»

Возникает закономерный вопрос: действительно ли Ноа Лайлз прав? Ведь Энтони Эдвардс, безусловно, талантливый атлет, показывающий выдающиеся результаты и имеющий все шансы стать одним из лучших игроков НБА в будущем. Несомненно, adidas видит в нём огромный потенциал и активно продвигает его как лицо своей баскетбольной линии. А вот стоит ли сравнивать достижения в разных видах спорта — это уже совершенно иной вопрос для обсуждения.

Ноа Лайлз на Олимпиаде-2024 Фото: Hannah Peters/Getty Images

Лайлз продолжил свою критику, подчеркнув, что, несмотря на всеобщее признание таланта Эдвардса, он не видит в нём того же уровня достижений, который присущ ему самому. «Без неуважения к Эдвардсу, он действительно талантливый атлет и провёл отличный сезон. Мне нравится, что вы увидели в нём потенциал и решили выпустить его именную обувь. Но я задаюсь вопросом, почему вы не видите во мне такого же потенциала?» — задаётся вопросом Лайлз.

И Лайлз, и Эдвардс продолжают сотрудничество с adidas. Однако Энтони выделяется как ключевая фигура бренда и лицо их баскетбольного подразделения, продолжая традиции таких звёзд, как Деррик Роуз и Джеймс Харден. Примечательно, что никто из них не выигрывал чемпионский титул НБА, но, несмотря на это, они помогли adidas сохранять свою значимость в мире баскетбола.

Даже без чемпионских титулов в НБА Роуз и Харден доказали свою значимость для компании. 22-летний Эдвардс полон уверенности и стремится повторить их успех, что явно находит отклик у бренда, который активно его поддерживает. Лайлз сколько угодно времени может быть самым быстрым человеком на планете, но по популярности НБА значительно превосходит лёгкую атлетику, которую большинство зрителей смотрит лишь во время Олимпийских игр.

Энтони Эдвардс на Олимпиаде-2024 Фото: Michael Reaves/Getty Images

Лайлз объяснил своё отсутствие на мероприятии через социальные сети, одновременно поздравив Эдвардса с олимпийским золотом. «Ходят слухи, что я не пошёл на презентацию обуви Энтони Эдвардса потому, что он этого не заслуживал. Это не так, он определённо заслуживает свои кроссовки, он потрясающий игрок. Проблема была в отсутствии времени из-за моих предыдущих обязательств. Поздравляю с олимпийским золотом!»

Когда Лайлз произнёс свои знаменитые слова «чемпион мира чего?» в адрес чемпионов НБА в прошлом году, он, безусловно, имел право на своё мнение. Ведь чемпионы НБА не являются чемпионами мира — этот титул по праву принадлежит Германии после их победы на Кубке мира ФИБА в 2023-м. Однако неоднократные высказывания Ноа, в которых он выражает недовольство американскими баскетболистами, создают впечатление о его неприязни к ним.