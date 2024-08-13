Дочь Родмана перенесла в футбол навыки отца и помогла США взять золото на Олимпиаде-2024

Деннис Родман построил удивительную карьеру, став настоящей легендой по игре на подборах. Благодаря нужным спортивным качествам Деннис оказывался в правильных для себя командах, с которыми в сумме завоевал пять чемпионских титулов в НБА. Спортсмен отличался самоотверженностью на площадке, а за её пределами слыл настоящим ловеласом. Более 2000 — именно столько женщин вошли в жизнь Родмана, по его же словам. Браков у прославленного баскетболиста было всё же поменьше — три. Третьей женой в его жизни стала Мишель Мойер, подарившая Деннису сына Ди Джея, пошедшего по стопам отца, и дочку Тринити, ставшую футболисткой и завоевавшую золото на Олимпийских играх в Париже.

Тринити всего 22 года, и Олимпиада 2024 года стала первой в её спортивной карьере. Несмотря на юный возраст, девушка считается одной из главных звёзд американского футбола, а вместе с Мэллори Суонсон и Софией Смит представляет грозное трио, остановить которое зачастую не может никто. Суонсон — самая опытная среди трёх спортсменок, но и ей всего 26. В сборной она с далёкого 2016 года. София и Тринити же играют в «звёздно-полосатой» форме с 2023-го. С тех пор как три девушки оказались в национальной команде вместе, стало понятно, что эту связку форвардов не способен остановить почти никто. Все три быстро стали лидерами в сильной американской сборной и даже удостоились отдельного прозвища — трезубец или Святая Троица.

Девушки приезжали в Париж исключительно за медалью и для этого сделали всё. 10 из 12 голов американской сборной на Играх-2024 оказались именно на счету Святой Троицы. Едва ли для подтверждения их ценности для американской сборной к этой статистике нужно добавлять что-нибудь ещё. В активе Тринити на турнире было три забитых мяча, самым важным из которых стал гол в ворота неуступчивых японок на стадии 1/4 финала уже в дополнительное время. Благодаря Родман американки прошли дальше, а теперь празднуют завоевание олимпийского золота.

Тринити и Деннис Родман, 2022 год Фото: Из личного архива Тринити Родман

«Это был лучший момент в моей карьере. Просто не могла бы и желать ничего лучшего», — поделилась эмоциями после победы над бразильянками в финале Тринити. С легендарным отцом футболистка, правда, находится на некоторой дистанции. Деннис и Мишель развелись, когда Тринити была ещё ребёнком. И с тех пор в жизни девочки не было постоянного присутствия отца. Но всё же за именитым баскетболистом юная футболистка следила.

Тринити Родман олимпийская чемпионка в составе сборной США по футболу «Я наблюдала за игрой отца гораздо больше, чем многие думают. Дело в том, что мой брат то и дело смотрел видеофрагменты с его участием. Он знает всё, что только можно знать о баскетболе».

Сам Деннис иногда посещает матчи дочки, на которых поддерживает её. «Я знаю, что он гордится мной. Я действительно так считаю. И я знаю, что у него есть свои дела». Тринити не раз говорила, что уважает достижения папы и даже кое-что переняла у него в своей манере игры. Как известно, Деннис мог выцепить любой мяч у кого угодно, здорово сыграв на подборе.

Главная задача Тринити состоит в том, чтобы забивать голы, но и для позиции футбольного форварда ей нашлось что взять у выдающегося баскетболиста: «Навыки папы? Охота перед воротами. Охота, когда теряешь мяч. Думаю, это стало существенной частью моей игры». Девушка также признаётся, что не пытается превзойти достижения звёздного папы и хочет лишь построить свою историю. Кажется, именно это и происходит на наших глазах.