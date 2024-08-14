Ваша мечта — тренировать сборную по баскетболу? Возможно, вы идеально подойдёте для этого

На днях Баскетбольная федерация Новой Зеландии попрощалась с главным тренером Перо Кэмероном и теперь ищет его преемника весьма нетривиальным способом. В то время как большинство федераций формируют бюрократические структуры или проводят скучные собрания для назначения нового тренера, новозеландцы выбрали путь публичного объявления вакансии. Да-да, вы правильно поняли: теперь каждый амбициозный кандидат может подать заявку на должность главного тренера национальной сборной. Однако есть несколько условий.

В сети появилось необычное объявление о вакансии, которое гарантированно вызывает улыбку. Кто бы мог подумать, что пост главного тренера сборной Новой Зеландии — это работа на полставки? Новый тренер вступит в должность 7 октября 2024 года и продержится на этой позиции до сентября 2028-го. Интересно, как в мире профессионального спорта, где ожидается абсолютная самоотдача, можно представить себе «неполный рабочий день»? Однако, с учётом их непринуждённого образа жизни Новой Зеландии, это объявление не кажется столь уж невероятным.

В поисках идеального кандидата Федерация определила ряд ключевых требований. Идеальный тренер должен обладать харизмой лидера, способностью мыслить стратегически, а также превосходными навыками разрешения проблем и принятия решений. Желающим занять эту должность необходимо отправить заявку до 23 августа 2024 года. Кроме того, кандидат должен иметь солидный опыт в тренировке технических и тактических навыков в формате 5×5, а также опыт работы в качестве помощника тренера на высоком уровне в таких лигах, как АНБЛ (низшая лига в США), НБА или Евролига. Альтернативно, он может быть успешным главным тренером в новозеландском клубе НБЛ или на международной арене.

Сборная Новой Зеландии, Чемпионат мира — 2023 Фото: Getty Images

Ещё одним любопытным требованием является «владение всеми видами медиа». На первый взгляд, главному тренеру хватило бы мастерства в тактике и стратегии, но работодатель явно ищет кандидата, который сможет блистать не только на площадке, но и в эфире. Может быть, они подыскивают своего Грега Поповича — тренера, который собирает чемпионские титулы и блистает в остроумных перепалках с журналистами, превращаясь в медийную икону.

Очередным выделяющимся требованием является обладание кандидатом «отличных межличностных и коммуникативных навыков», включая умение делать презентации и писать отчёты. Казалось бы, главному тренеру достаточно быть экспертом в области спорта, но новозеландцы, очевидно, охотятся за полиматом, который сможет с одинаковой лёгкостью тренировать команду и штамповать отчёты, как бизнес-гуру. Это требование подсказывает, что идеальный кандидат должен быть не только тренером, но и менеджером, умеющим ловко взаимодействовать и работать с самыми разными людьми.

Ситуация с объявлением о вакансии главного тренера сборной Новой Зеландии вызывает шквал вопросов, чем ответов. Что подтолкнуло Федерацию к рискованному эксперименту? Возможно, это попытка привлечь внимание к баскетболу в стране, или же просто свидетельство острой нехватки талантов. Как бы то ни было, такой подход вызывает сомнения в серьёзности намерений Баскетбольной федерации Новой Зеландии. Этот необычный шаг может иметь неизведанные последствия и подорвать авторитет Федерации.