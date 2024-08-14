Уникальная генетика! Едва не попала на ОИ в 15 лет, а в Париже выиграла серебро с Францией

В женском баскетболе Соединённые Штаты Америки представляют из себя невероятно грозную силу. Американки побеждали на каждых Олимпийских играх с 1992 года, но золотые медали в Париже дались им с огромным трудом. В финале американки играли с Францией, и для одной баскетболистки эта встреча имела не просто принципиальный характер.

Речь о Габби Уильямс. Родилась спортсменка в Спарксе, штат Невада (США). Её отец Мэтью — американец, а мама Тереза — француженка. Габби свободно владеет французским языком, так как выросла, разговаривая на нём со своей бабушкой. К тому же героиня нашего материала имеет двойное гражданство — американское и французское.

На самом деле, Уильямс в детстве занималась не только баскетболом, она была и шикарным атлетом. В возрасте 14 лет её назвали лучшей легкоатлеткой года Gatorade Nevada Girls. Габби заняла второе место в беге на 100 м с барьерами и третье — на дистанции в 300 м на соревнованиях штата Невада. Уже через год она снова стала лучшей легкоатлеткой сезона, а на чемпионате штата победила в беге на 100 и 300 м с барьерами.

Когда в 2012 году Уильямс было 15 лет, она отправилась на отборочные соревнования в прыжках в высоту на Олимпийские игры в Лондоне. Спортсменка заняла пятое место, заняв место запасной, но так и не попала в окончательный состав национальной команды. Через 12 лет Габби выиграла серебро (а до этого бронзу) — уже для Франции и… в баскетболе! Как говорится, талантливый человек талантлив во всём.

Габби Уильямс, Олимпиада-2024 Фото: Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Решение выступать за Францию далось ей нелегко, но она сделала свой выбор. На Игры в Токио Уильямс поехала в составе европейской сборной. В WNBA регулярный чемпионат проходит в летние месяцы, а чтобы подготовиться к Олимпийским играм женская НБА обычно берёт месячный перерыв на время проведения соревнований. Обязательства Габби перед национальной командой Франции помешали ей появиться в тренировочном лагере «Чикаго Скай». Ей казалось, что она уладила с клубом все нюансы, но в команда заявили, что это не так. Клуб отстранил баскетболистку от тренировок и обменял в «Лос-Анджелес Спаркс». Она числилась в составе клуба из Калифорнии после окончания Олимпиады, но из-за дисквалификации не имела права играть в течение сезона, таким образом её решение выступать за сборную Франции, по сути, стоило ей целого сезона WNBA.

На Играх в Токио Уильямс помогла Франции выиграть бронзовые медали, а на Олимпиаде в Париже француженки дали такой бой США, какой за последнее время не давал никто. Хозяева ОИ были в шаге от того, чтобы сотворить сенсацию мирового масштаба, и во главе сборной стояла именно Габби. Она набрала 19 очков и сделала семь подборов — лучший результат в составе национальной команды. К тому же на последних секундах реализовала точный бросок из-за дуги. Американки вели с разницей в три очка, и всё та же Уильямс взяла на себя решающий бросок, правда, для того чтобы сравнять счёт необходимо было попасть «трёху», а она немного заступила одной ногой за линию (Кевин Дюрант наверняка ехидно улыбнулся). Франция проиграла — 66:67.

Уильямс всего лишь 27 лет, она ещё должна появиться и на следующих Олимпийских играх. У неё ещё остались незаконченные дела, и именно в Лос-Анджелесе в 2028 году она может продемонстрировать свои навыки легкоатлета, развитые в детстве. Довольно уникальная спортсменка эта Габби Уильямс, не так ли?