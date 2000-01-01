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Звезда WNBA эффектно попала в кольцо с центра площадки
Звезда WNBA эффектно попала в кольцо с центра площадки
Олимпийская чемпионка Сабрина Ионеску попала в кольцо с центра площадки. Судя по реакции самой баскетболистки, она сама волновалась перед броском и  выдала милую реакцию после попадания.
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Звезда WNBA эффектно попала в кольцо с центра площадки. Видео
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