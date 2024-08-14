Скоро США придёт конец. Олимпиада показала, что закат эпохи доминирования уже скоро

Победа США на минувшей Олимпиаде была впечатляющей и насыщенной драмой. Групповой этап и четвертьфинал прошли довольно просто, а вот полуфинал и финал стали настоящим шоу. Далеко не на каждой Олимпиаде в последние десятилетия мы видели подобные матчи с участием «звёздно-полосатых».

Все говорят о величии тройки ветеранов США, которые стали главными героями Игр — Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюранта. Для этого трио эта Олимпиада, вероятно, стала последней, но именно они привели этот звёздный коллектив к золоту. Стеф (14,8 очка в среднем за игру), Леброн (14,2) и Кевин (13,8) также составили топ-3 команды по результативности.

Но хороший ли это знак для перспектив американцев на будущее? Думаю, нет. Мы уже много раз рассуждали, что в баскетболе идут активные процессы интернационализации. Всё больше иностранцев оказывается в НБА и становятся истинными звёздами. Вполне валидно считать, что тремя лучшими игроками лиги сейчас являются европейцы — Никола Йокич, Яннис Адетокунбо и Лука Дончич.

Никола Йокич и Лука Дончич Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

На Олимпиаду в Париж от США отправился почти самый сильный состав, который можно было собрать в моменте. Да, из-за травм не поехал Кавай Леонард, кто-то может сказать, что Кайри Ирвинг должен был там оказаться, но по большей части это была почти идеальная команда. Однако всё равно им пришлось использовать все свои мощности и выложиться на 200%, чтобы завоевать золото.

После того как в 1992 году от США начали выступать профессионалы, Олимпиады для «звёздно-полосатых» проходили очень просто. Да, был провал в Афинах (куда поехал далеко не самый сильный состав), были отдельные сложные матчи, но в основном американцы с лёгкостью доминировали даже на решающих стадиях.

Если бы Ноа Лайлз и документальный фильм Леброна не мотивировали ветеранов поехать в Париж, то какую команду мы бы увидели? Думаю, что-то похожее на состав США на чемпионате мира 2023 года, где «звёздно-полосатые» заняли четвёртое место. Да, этот турнир не очень любим американцами, но уверены ли мы, что следующий состав смог бы оформить тот самый камбэк с сербами? Давайте напомним, кто поехал в Азию прошлым летом.

Остин Ривз, Микал Бриджес, Энтони Эдвардс и Тайриз Халибёртон Фото: Yong Teck Lim/Getty Images

Паоло Банкеро, «Орландо Мэджик»;

Микал Бриджес, «Бруклин Нетс»;

Джейлен Брансон, «Нью-Йорк Никс»;

Энтони Эдвардс, «Миннесота Тимбервулвз»;

Тайриз Халибёртон, «Индиана Пэйсерс»;

Джош Харт, «Нью-Йорк Никс»;

Брэндон Ингрэм, «Нью-Орлеан Пеликанс»;

Джарен Джексон-младший, «Мемфис Гриззлиз»;

Кэмерон Джонсон, «Бруклин Нетс»;

Уокер Кесслер, «Юта Джаз»;

Бобби Портис, «Милуоки Бакс»;

Остин Ривз, «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ещё раз спрошу: вы точно уверены, что подобный состав выиграл бы золото в Париже? Сомнения есть, не так ли?

Следующая Олимпиада пройдёт в Лос-Анджелесе в 2028 году. Поскольку это домашние Игры, можно ожидать, что многие захотят туда поехать. Кто откажется провести несколько летних недель в Южной Калифорнии? Также стоит учитывать фактор поддержки местных болельщиков. Вероятно, США снова возьмут золото, но наверняка это снова произойдёт в упорной борьбе.

Но давайте взглянем на Олимпиаду 2032 года. Она состоится в Австралии. Я уверен, что некоторые игроки не захотят ехать на другой край Земли, сбивать свои биоритмы, испытывать джетлаг и бороться за очередную золотую медаль США в жарком Брисбене. И вот здесь, по моему мнению, может случиться сенсация.

Виктор Вембаньяма Фото: Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

Кто будет главным конкурентом США через восемь лет? Скорее всего, Франция. И дело не в их заслугах на последних Играх, а в том, сколько молодых и перспективных игроков там появляется. Недавний драфт НБА был насыщен французами: в первой шестёрке оказались аж три игрока — Закари Рисашер (1), Александр Сарр (2) и Тиджан Салон (6). По прогнозам на следующий год, лотерейными пиками могут стать такие французы, как Нолан Траоре и Ноа Эссенг.

К 2032 году эта плеяда молодых французов достигнет своего пика. А лидером этого мощного коллектива станет Виктор Вембаньяма, который к тому моменту, возможно, будет считаться лучшим баскетболистом в мире. Заявка на золото, не так ли?

Этим текстом я не хочу злорадствовать над США, скорее, пытаюсь описать процессы, которые происходят. Увеличение конкуренции — это прекрасно. Наверняка это заставит американцев пересмотреть подход к обучению игроков и окончательно признать иностранцев равными себе. Ведь до сих пор существует небольшое, но предубеждение к ним. Ждём!