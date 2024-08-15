ЦСКА подписал настоящего зверя. Как Алекса Аврамович чуть не оставил без золота Леброна

В конце июля ЦСКА объявил о переходе Алексы Аврамовича, и сейчас можно смело сказать, что, если бы трансфер серба случился чуть позже, армейцы вполне могли бы заплатить больше. Атакующий защитник здорово проявил себя на Олимпиаде в Париже, с первого же матча в группе с американцами показав, что является важным звеном сильной сербской сборной. Игрок вышел в старте против Стефена Карри и Леброна и провёл на площадке чуть более 20 минут. По мере продолжения турнира позиции Алексы становились только крепче, и в итоге 29-летний баскетболист выходил в стартовой пятёрке во всех шести матчах своей сборной на Играх-2024.

Особенно ярким на Олимпиаде получилось противостояние сербов и американцев, но уже в полуфинале. Команды устроили настоящую битву, которая продолжалась от первой минуты до последней, а одну из главных ролей в коллективе Светислава Пешича играл именно Алекса. Новоиспечённый армеец демонстрировал весь свой спектр умений, не давая покоя звёздным соперникам как под их щитом, так и на своём. Благодаря снайперским качествам и навыкам игры в защите Аврамович был постоянно на виду. Вот он набирает очередные очки, а уже мгновение спустя «виснет» в ногах звёзд НБА, мешая их почти безграничному атакующему потенциалу раскрыться в полной мере.

И хоть Леброн изрядно понервничал, США в полуфинале всё же победили. Но сербы не раскисли, а Аврамович пообещал, что сделает всё, чтобы порадовать болельщиков балканской сборной. И нельзя не признать — слово сдержал. В матче за бронзу подопечные Пешича одолели действующих чемпионов мира немцев. Вскоре после Олимпиады авторитетный портал Hoopshype опубликовал большой материал, в котором представил список игроков, заслуживающих мéста в клубе НБА. Алекса оказался на шестом месте.

Алекса Аврамович (с мячом) и Стефен Карри, Олимпиада-2024 Фото: Daniela Porcelli/Eurasia Sport Images/Getty Images

В качестве сильных сторон серба были названы его умение играть на обеих сторонах площадки, заряд на борьбу и снайперские качества. На последние обратил внимание даже такой мастер, как атакующий защитник сборной США Энтони Эдвардс: «Нужно отдать должное сборной Сербии, ведь так нас ещё никто не проверял. Они реализовали много бросков. Отдаю должное парню под 30-м номером. Он здорово бросал».

Должное Арвамовичу отдал не только Эдвардс, но и ФИБА, признавшая защитника лучшим оборонительным игроком баскетбольного турнира на Олимпиаде. Соревнования Алекса завершал с показателями 10,5 очка, 2,5 подбора, 3,2 передачи и 1,7 перехвата за 19,9 минуты в среднем за матч. Потенциал серба был очевиден ещё до Олимпиады. Ну а сразу после Игр в Париже понимаешь, что подписание Аврамовича стало бы событием даже в те времена, когда ЦСКА в Евролиге ещё выступал и мог позволить себе почти любых игроков самого высокого уровня. В еврокубки армейцы, как известно, пока не вернулись, но состав уже подбирают под стать.

Примечательно, что своим переездом в Россию Алекса дал хорошую рекламу не только ЦСКА, но и всей Единой лиге. Серб стал героем репортажей многих мировых СМИ, и его выбор в пользу столичного клуба просто не мог не остаться незамеченным.